Colombia

Miles de familias colombianas se verán favorecidas al recibir huevo gratis: en Bogotá ya hubo las primeras beneficiadas

El Gobierno Petro busca fortalecer comunidades rurales y desarrollar cadenas de distribución directa para afrontar desafíos del agro colombiano

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El Minsiterio de Agricultura busca beneficiar a 70.000 familias en e Colombia - crédito Minsiterio de Agricultura
El Ministerio de Agricultura busca beneficiar a 70.000 familias en Colombia - crédito Minsiterio de Agricultura

El Minsiterio de Agricultura impulsa un programa nacional para adquirir excedentes de huevos a pequeños productores, con el objetivo de distribuirlos de manera gratuita entre familias en situación de vulnerabilidad alimentaria. La medida se lanzó de manera oficial el 25 de abril de 2026, en Bogotá, en articulación con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). En la primera etapa, celebrada en la localidad de Ciudad Bolívar a familias necesitadas. El plan tiene previsto alcanzar en total a 70.000 familias dentro de una estrategia que responde a la sobreoferta agrícola y a la inseguridad alimentaria.

Para apoyar a los productores de huevo y a las familias vulnerables, el Gobierno colombiano implementa una compra estatal directa de los excedentes productivos en el oriente de Cundinamarca. Estos huevos se redistribuyen en regiones con mayores carencias, con lo que se eliminan intermediarios y aseguran precios justos a los campesinos. El proyecto busca canalizar cada semana 645.000 unidades, lo que abre la convocatoria para sumar más productores hasta el 30 de mayo de 2026.

Cifras y alcance de la estrategia del Gobierno

En la primera fase del programa en Ciudad Bolívar, se repartieron 320.000 huevos frescos de origen campesino a 5.376 familias beneficiarias. De acuerdo con datos oficiales de la cartera, la meta semanal se sitúa en 645.000 unidades y el objetivo global supera los 4.000.000 de huevos dirigidos a 70.000 familias en diferentes regiones del país.

El objetivo global supera los 4.000.000 de huevos dirigidos a 70.000 familias en diferentes regiones del país - crédito Infobae Colombia
El objetivo global supera los 4.000.000 de huevos dirigidos a 70.000 familias en diferentes regiones del país - crédito Infobae Colombia

Dicha política forma parte de un plan estatal para gestionar excedentes estacionales y evitar el desperdicio de alimentos aptos para el consumo. Las prioridades de la medida incluyen suministrar proteína de calidad a hogares en riesgo, generar incentivos económicos para la economía campesina y consolidar canales de distribución solidarios.

Al respecto, el Ministerio de Agricultura destacó que la coordinación con el DPS robustece la respuesta institucional ante la inseguridad alimentaria.

El Gobierno indicó que esta estrategia contribuye a que los alimentos lleguen directamente a las personas que más los necesitan, con lo que se evita que productos en buen estado se pierdan. Asimismo, la compra oficial mantiene la cadena productiva activa, promueve la organización comunitaria y fortalece la economía rural.

Apoyo a productores y fortalecimiento del sector avícola

Según el Ministerio de Agricultura, el programa fue creado ante la sobreoferta de huevo que frecuentemente reduce los precios en el mercado y perjudica a los pequeños productores. La iniciativa elimina intermediarios y asegura que los ingresos por ventas lleguen directamente a quienes producen.

Dicha transferencia directa de recursos, según la cartera, estabiliza las finanzas de los campesinos y favorece la producción nacional. El ministerio explicó que esta operación tiene un doble efecto: frena el desperdicio de alimentos y mejora el acceso a productos básicos para quienes los requieren.

La convocatoria para vincular a más productores de huevo en el oriente de Cundinamarca permanecerá abierta hasta el 30 de mayo - crédito Ministerio de Agricultura
La convocatoria para vincular a más productores de huevo en el oriente de Cundinamarca permanecerá abierta hasta el 30 de mayo - crédito Ministerio de Agricultura

Por otra parte, la cartera sostuvo que el programa también fortalece la liquidez de los productores de huevo del oriente de Cundinamarca y dinamiza la economía campesina mediante apoyos directos. La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) respaldó la estrategia y remarcó la importancia de la comercialización directa para proteger la sostenibilidad del sector avícola. Fenavi resaltó que la política brinda estabilidad al mercado interno y orden en la distribución de esta proteína.

“Esta estrategia garantiza ingresos justos para los productores, elimina intermediarios y asegura que esta producción llegue directamente a quienes más lo necesitan”, insistió el Ministerio de Agricultura. La entidad resaltó que el programa fortalece la producción campesina, enfrenta la saturación del mercado y combate el hambre en áreas con deficiencia de acceso a la proteína.

Vaivén de la economía de Colombia

Sobre la actualidad del sector aviculario, el presidente de Huevos Kikes, Juan Felipe Montoya, explicó que los ciclos de precios en el sector dependen del aumento de nuevos productores. “El ingreso de nuevos productores influye en los ciclos. Cuando hay precios buenos en el mercado, todo el mundo se anima”, dijo al medio. Destacó que la alta producción resultante suele presionar los precios a la baja.

Reiteró la relevancia de mantener mecanismos capaces de absorber los excedentes sin perjudicar la economía rural. “No vamos al vaivén de la economía en el país”, afirmó, resaltando que el precio “se mueve básicamente por sobreoferta o falta de oferta”.

Colombia se ubica entre los países de la región con mayor consumo de huevo, según datos aportados por Montoya. En 2025, el consumo por persona alcanzó 366 huevos per cápita, lo que equivale a casi un huevo diario por habitante, un récord histórico para el país. La producción nacional superó los 19.400 millones de huevos en ese año, lo que triplicó las cifras reportadas tres décadas atrás, según información de Fenavi.

Alerta en Colombia por proliferación de billetes falsos de $100.000 con seriales repetidos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El precio de la cubeta de huevo tuvo una notable reducción en los últimos años, lo que favoreció al bolsillo de los colombianos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Precio de la cubeta de huevo

En 2026, el precio de la cubeta de 30 huevos muestra una reducción relevante y se ubica en promedio entre $7.800 y $9.200, mientras que el costo por unidad oscila entre $260 y $300, de acuerdo con datos del sector. La evolución responde, según el empresario, a la variación de la oferta y a la llegada de nuevos productores, factores específicos que inciden más que el ciclo económico general.

La expansión histórica del consumo muestra que:

  • En 1995, el promedio anual era de 149 huevos por persona.
  • La cifra se elevó a 191 en 2005, 249 en 2015 y finalmente 366 en 2025.
  • La producción creció de 5.582 millones de unidades en 1995 a más de 19.400 millones, lo que marcó el avance de la industria avícola.

Frente a este panorama, Fenavi implementó la campaña “Con Huevos Queda Mejor” para promover el huevo como componente fundamental de la dieta colombiana. El gremio destacó que la proteína amplió su presencia en la alimentación diaria y trascendió el desayuno tradicional.

El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, señaló sobre la campaña gremial. “Con esta campaña buscamos que los colombianos redescubran al huevo como un alimento completo, cercano y versátil. Es nutritivo, práctico y delicioso, y se adapta fácilmente a cualquier momento del día y a cada estilo de cocina en el hogar”, puntualizó.

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