Colombia

Mary Luz Herran, exesposa de Petro, encendió las redes con pista sobre los amores del mandatario: “Ese corazoncito ya tiene dueña”

La exesposa del mandatario respondió preguntas en Instagram y entregó detalles sobre su relación pasada, lo que generó más dudas sobre la vida personal del jefe de Estado

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Mary Luz Herrán, primera esposa de Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que su matrimonio duró 15 años - crédito @marylherran/Instagram

La vida privada del presidente Gustavo Petro cada cierto tiempo vuelve a ocupar la atención pública en Colombia, esta vez por nuevas declaraciones que giran alrededor de su entorno familiar y sentimental; el foco recae en Mary Luz Herrán, su primera esposa y madre de Andrea y Andrés, que aparece con respuestas que reavivan lecturas sobre el pasado del mandatario.

Desde la Casa de Nariño hasta los espacios digitales, la figura de Petro mantiene una exposición constante en el debate nacional. Su llegada a la Presidencia de la República en 2022 marcó un giro en su trayectoria política y, al mismo tiempo, amplificó el interés sobre su vida íntima, donde nombres, relaciones y versiones cruzadas siguen apareciendo.

En una dinámica de “cajas de preguntas” en la cuenta de Instagram de Mary Luz Herrán, la exesposa del mandatario respondió inquietudes de sus seguidores; entre ellas, una llamó la atención: la duración de su matrimonio con Petro. Sin rodeos, señaló que la relación se extendió por 15 años y precisó el periodo: “1988 hasta el 2003”.

Mary Luz Herrán exesposa de Gustavo Petro-Colombia
Mary Luz Herrán, primera esposa de Gustavo Petro, afirmó en redes sociales que su matrimonio duró 15 años, entre 1988 y 2003 - crédito @marylherran/Instagram

Esa afirmación llamó la atención por la comparación con otros datos conocidos sobre la vida del mandatario. Gustavo Petro contrajo matrimonio con Verónica Alcocer en diciembre de 2000 y tuvo a su hija Sofía en 2002, lo que abre diferencias en las cronologías expuestas por la exesposa.

¿Se puede conquistar al presidente Gustavo Petro?

En medio de ese cruce de tiempos, Herrán respondió también a una pregunta de tono informal que aludía directamente al presidente. La exesposa del mandatario recibió otra consulta que llamó la atención por su tono directo y personal, por lo que un seguidor le escribió: “¿Cómo hago para que Petro sea mi novio? ¿Me puedes ayudar?”.

La respuesta llegó en un tono ligero y con aire de ironía, por lo que, sin extenderse demasiado, respondió que esa posibilidad luce lejana: “Nooo, eso es superdifícil porque tiene muchísimas, muchísimas enamoradas y yo creo que ese corazoncito ya tiene dueña”.

Gustavo Petro K-popers 07-05-2022
Rumores sobre la vida de Gustavo Petro se intensificaron desde su llegada a la Presidencia en 2022, con constantes menciones a su círculo familiar - crédito @petrogustavo/X

Y es que el actual interés de la comunidad digital sobre la vida de Petro se volvió más llamativo desde un episodio en Panamá que alimentó rumores sobre un presunto episodio sentimental luego de un encuentro diplomático con el presidente José Raúl Mulino.

Desde entonces, la presencia pública de Alcocer junto al mandatario disminuyó, lo que reforzó las especulaciones en distintos sectores sobre una separación, hasta que el mismo jefe de Estado confirmó la noticia.

Más adelante surgió el nombre de Juliana Guerrero, una joven de Valledupar, y su presencia en espacios de la Casa de Nariño, su cercanía con figuras del Gobierno, como Armando Benedetti, ministro del Interior, generó comentarios sobre su influencia y el poder que ella tenía no solamente en el Ejecutivo, sino en el mismo mandatario, pero el presidente negó cualquier vínculo sentimental con funcionarias de su administración.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram
Juliana Guerrero apareció en el debate público por su presencia en espacios del Gobierno, lo que generó comentarios sobre su influencia en el Ejecutivo - crédito @armandobenedetti/Instagram

Petro niega señalamientos sobre su vida privada en medio de nuevas tensiones en el Gobierno

El presidente Gustavo Petro negó cualquier relación sentimental con funcionarias de su administración y rechazó las versiones que circularon en redes sociales y algunos espacios políticos sobre su vida personal, en medio de un nuevo episodio de controversia interna en el Ejecutivo.

“No hablo de mi vida sentimental, sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad, se muere la libertad humana. Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, escribió Petro.

Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones se producen luego de las afirmaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo Adaptación, que hizo señalamientos sobre tensiones al interior del Gobierno y presuntas disputas entre altos funcionarios.

En su relato mencionó a Juliana Guerrero y la señaló por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por ejercer influencia en entidades estatales sin una posición formal dentro del Ejecutivo, de allí iniciaron los rumores de una supuesta relación entre la joven y el presidente.

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