Autoridades refuerzan operativos de seguridad y ofrecen millonaria recompensa tras masacre en Toro, Valle

Un incentivo económico fue anunciado durante una reunión extraordinaria, buscando que los habitantes suministren datos que conduzcan a la individualización y detención de quienes perpetraron el ataque armado en un local nocturno del municipio - crédito Alcaldía de Toro / X

Las autoridades de Toro, en el departamento del Valle del Cauca, anunciaron una recompensa de hasta $30 millones para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre ocurrida en una discoteca del municipio.

Tras un consejo de seguridad extraordinario celebrado el domingo 26 de abril, el gobierno local y departamental, junto a la Policía Nacional, delinearon una serie de acciones urgentes con el objetivo de esclarecer el múltiple homicidio y fortalecer la protección de la ciudadanía.

El alcalde de Toro, Jhon Fredy Valencia Bedoya, declaró que las autoridades buscan incentivar la colaboración ciudadana. “Se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los delincuentes, a través del número 320 297 6662, línea segura contra el crimen”, detalló el mandatario. La línea permanecerá habilitada las 24 horas.

Medidas de seguridad excepcionales

Frente a la gravedad de los hechos, la Alcaldía implementó medidas restrictivas para contener posibles nuevos actos violentos. Entre las decisiones adoptadas destaca la prohibición del parrillero hombre en motocicletas en todo el municipio y el cierre de los establecimientos de comercio público durante el domingo 26 de abril.

recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre en una discoteca - crédito Alcaldía de Toro

“Por respeto a la comunidad, estas son las mejores decisiones que se pueden tomar”, manifestó Valencia Bedoya.

La Policía Nacional incrementó el pie de fuerza en la zona urbana y rural. Un equipo especial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) asumió la investigación del caso, mientras que el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) desplegó operativos en el casco urbano. El despliegue también cuenta con el apoyo del Batallón Vencedores del Ejército Nacional, encargado de los patrullajes en áreas rurales.

Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado del Departamento de Policía Valle, aseguró: “La Policía Nacional dispone de todas sus especialidades y destinó un equipo especial de la Dijín que asumirá el caso. Se reforzó el pie de fuerza de la estación de policía y se destinó un grupo Goes para realizar planes operativos”.

El hecho: masacre en una discoteca

La noche del sábado 25 de abril, hombres armados ingresaron a un bar del sector El Hobo y abrieron fuego contra las personas presentes. Cuatro personas fallecieron y dos más resultaron heridas.

Las autoridades de Toro ofrecen recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de la masacre en una discoteca - Facebook

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rubiel Antonio Cardona Rojas (45 años), Jairo Andrés Vasco Hurtado (46), Cristian Javier Medina (36) y Ofeiner de Jesús Munera Corrales (46).

Los primeros reportes policiales describieron el ataque como un caso de sicariato perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Contexto de violencia en el Valle

Esta masacre constituye la número 48 registrada en Colombia en lo corrido del año 2026 y la quinta en el Valle del Cauca, con base en cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las autoridades descartaron que el episodio esté relacionado con la oleada terrorista que afecta al sur del departamento y al Cauca, apuntando a que se trata de hechos vinculados a la actividad de grupos delincuenciales locales.

Ataques recientes, como la detonación de un artefacto explosivo en Palmira, agravan el ambiente de inseguridad y refuerzan la alerta sobre Toro - crédito Visuales IA

La presencia de organizaciones armadas como el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo-EMC y bandas criminales locales mantiene un riesgo latente para la población. La Defensoría del Pueblo incluyó a Toro en la Alerta Temprana 013/25, que advierte sobre la imposición de normas ilegales y otras formas de gobernanza criminal.

Ataques recientes y ambiente de inseguridad

En el contexto reciente de violencia, la noche previa a la masacre en Toro, un artefacto explosivo fue lanzado en una gasolinera de Palmira, dejando seis personas heridas, según informó la Policía Valle. El hecho, presuntamente ligado a intentos de extorsión, incrementó la alarma, ya que ataques similares tuvieron lugar en el vecino departamento del Cauca.

El alcalde Valencia Bedoya reiteró el llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades y reportar cualquier información relevante: “A nuestra comunidad torezana queremos darle un parte de tranquilidad el día de hoy”, sostuvo, reforzando el compromiso institucional para esclarecer estos hechos y restablecer la seguridad local.