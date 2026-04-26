Carlos Sánchez pide blindar a las figuras de la selección Colombia: “Si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya”

En esta entrevista, el exfutbolista colombiano Carlos Sánchez aborda temas relacionados con la Selección Colombia. Sánchez expone su visión sobre la protección de figuras como Luis Díaz y evalúa la dupla de mediocampistas Jefferson Lerma y Richard Ríos.

Carlos Sánchez pidió a los periodistas colombianos que traten a los jugadores de la selección como “patrimonio” y “embajadores del país”, en una entrevista con Infobae Colombia en la que defendió el nivel del mediocampo para el Mundial 2026 y avaló a Jefferson Lerma y Richard Ríos como sus herederos naturales.

La pregunta sobre James Rodríguez y las críticas tras los últimos amistosos derivó en un llamado directo al periodismo: “Yo siento mucho odio por parte del periodismo, sabiendo que son una parte fundamental de lo que es el fútbol”.

El exmediocampista defensivo, que vistió la camiseta de Colombia en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, habló desde su experiencia en cinco ligas europeas para trazar una comparación con lo que él llama modelos exitosos de otros países. Su mensaje no fue solo para los jugadores, sino para toda la estructura que rodea al fútbol colombiano.

El llamado a los colombianos para proteger a James Rodríguez

James Rodríguez ha vuelto a tener minutos con Minnesota United de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Cuando le preguntaron si James Rodríguez respondería en el Mundial, en alusión a las críticas que recibió el capitán de la selección tras los últimos amistosos, Sánchez no habló de James. Habló del periodismo.

“Yo creo que nosotros como país, como idiosincrasia, debemos... yo no estoy diciendo que limitamos a la gente, no digo eso, pero hay maneras, hay maneras de hacerlo, hay maneras de una manera constructiva”, abrió.

Lo que siguió fue uno de los mensajes más directos de la entrevista: “Yo siento mucho, mucho odio por parte del periodismo, sabiendo que son una parte fundamental de esto, de lo que es el fútbol, realmente. Porque ustedes como periodistas son los que venden el producto, que es lo que hacen los otros”.

Carlos Sánchez pidió respaldar a los jugadores más importantes de la selección Colombia - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El “los otros” tiene un referente preciso: los periodistas de otros países, a los que Sánchez describió como un contraste nítido con lo que ocurre en Colombia. “Ellos critican, pero de una manera distinta, de una manera mucho más mesurada, mucho más desde la construcción, dando el valor al deportista, al jugador. ¿Por qué? Porque es patrimonio. Es patrimonio y es un futuro embajador de lo nuestro, que nos va a poner en lo más alto”.

El exvolante fue explícito al señalar que el trabajo periodístico no se limita a lo que ocurre dentro del rectángulo. “No es solamente la cancha, no es solamente el rectángulo. Ustedes como periodistas tienen un papel dentro de la estructura del fútbol fundamental. Quiero dejar ese mensaje porque realmente es así y es lo que yo he vivido en otros lados. No lo estoy inventando, les digo de nuevo, yo no estoy inventando nada. Yo vengo con algo que viví y que quiero que en Colombia empecemos a aplicar”.

Carlos Sánchez pide quitarle la mochila a Luis Díaz: “Creámosle a Luis Díaz”

Luis Díaz es llamado a ser el jugador más importante de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El último bloque de la entrevista giró en torno a Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich que figura en el quinto lugar del ranking de candidatos al Balón de Oro 2026 elaborado por el portal GOAL, en una temporada en la que acumula 24 goles y 15 asistencias.

Sánchez pidió que no se le cargue la etiqueta de líder como si fuera una obligación. “Yo creo que no hay que ponerle una mochila más a él, hay que liberarlo, él lo va a sentir. Él lo va a sentir él solo y se va a hacer a cargo de eso. No hay que ponerle una mochila más que tiene que liderar”.

Para Sánchez, el liderazgo no es un título que se otorga por ser el mejor jugador del plantel. “No es porque tú seas el mejor jugador de Colombia hoy en día que eres el líder. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El jugador lo siente, eso te lo dan los partidos, eso te lo dan también de cómo te ven tus compañeros”.

Su receta fue otra: acompañarlo, no presionarlo. “Hay que arroparlo, hay que empoderarlo”.

Y entonces vino la frase más contundente de la entrevista, dirigida a periodistas y aficionados por igual: “Hoy, sin Luis Díaz, fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya. Pues, ¿qué esperan ustedes, periodistas, gente de Colombia? Creámoslo. En otro lado se la creen con mucho menos. Somos muy buenos, muy buenos”.

El llamado de Sánchez fue a cambiar el tono de la conversación colectiva sobre el fútbol colombiano antes del Mundial. “Yo los invito a que empecemos a hablar de lo nuestro de una manera distinta, positiva, construyendo. Todos hacemos parte de esto, todos”.

Carlos “la Roca” Sánchez avala a Jefferson Lerma y Richard Ríos

Richard Ríos es uno de los jugadores jóvenes más importantes de Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El mediocampo de la selección Colombia ha sido uno de los focos de debate en los meses previos al Mundial. Sánchez lo descartó de plano como motivo de preocupación.

“Yo estoy tranquilo porque son jugadores que son figuras en sus equipos, tanto Lerma como Ríos lo vienen demostrando en sus clubes”, afirmó. Con Jefferson Lerma, la relación es personal: compartieron vestuario en la selección. Con Richard Ríos, el mediocampista del Benfica que se ha consolidado como uno de los mejores volantes de contención de Sudamérica, el vínculo es distinto pero no menos sólido.

“Con Ríos no tuve la posibilidad de compartir, la oportunidad de compartir, pero lo conozco. He visitado concentraciones y he compartido”, explicó.

Desde esa certeza, Sánchez cerró el debate sobre su propia figura con una frase que traza el límite entre el pasado y el presente: “La Roca fue la Roca y ya la Roca dejó su legado. Ahora es momento de que ellos empiecen a escribir su propia historia, de que ellos conviertan todo lo que han hecho en legado”.

Carlos Sánchez habló con los jugadores de la selección Colombia después de los malos amistosos

Carlos Sánchez mantiene contacto con algunos jugadores del actual proceso de la selección Colombia - crédito Redes sociales

Consultado sobre el estado anímico del plantel, Sánchez fue enfático. Los jugadores cercanos a él transmiten calma, y él no solo lo acepta sino que lo celebra.

“Están muy tranquilos, de los que conozco están muy tranquilos. El fútbol te da ese momento, prefiero que sea en esos amistosos”, señaló. Describió a un grupo con identidad y con un cuerpo técnico comprometido: “Tienen un grupo espectacular. El cuerpo técnico también lo conoce, comprometido, con mucha ilusión”.

Lejos de lamentar los resultados negativos en los partidos de preparación, Sánchez los reencuadró como un activo. “Para mí esto ha sido algo positivo, por más allá que se hayan perdido, que no hemos tenido una buena imagen. Es positivo porque nos hace revisar y no llegar quizás de una manera de favoritismo que quizás nos puede jugar una mala pasada”.