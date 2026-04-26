Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Camilo Zuñiga, Eder Álvarez Balanta y Leandro Castellanos fueron tres jugadores que vistieron la camiseta de la selección Colombia en los procesos rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tres exjugadores de la selección Colombia analizaron el estado de la defensa y la portería del equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una lectura que mezcla confianza en el proceso, respaldo a los titulares y un llamado a la solidez mental como condición para competir de igual a igual con las potencias del fútbol mundial.

Las críticas generadas por los últimos resultados no convencen a ninguno de los tres. El argumento compartido es que dos partidos no definen la calidad de un grupo con jugadores en alto nivel en sus clubes y un cuerpo técnico que ha construido una identidad reconocible. La proximidad del torneo convierte el apoyo en una necesidad colectiva, no solo deportiva.

Leandro Castellanos da como fijo a Camilo Vargas en la portería durante el Mundial 2026

El exportero de la selección Colombia y varios clubes del fútbol colombiano considera que los otros arqueros aspirantes a ser titulares desaprovecharon las oportunidades - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

Leandro Castellanos, exportero de la selección Colombia e Independiente Santa Fe, trazó el panorama de la posición. Para él, la nómina de arqueros ya está definida y no habrá sorpresas de última hora, aunque reconoció que el nivel general en Colombia es alto.

“Sin duda hay muchos arqueros y muchos en buen nivel. Yo creo que pasa más por el proceso, y en la Selección lo que siempre nos dicta es que los procesos se respetan. Yo siento que los tres ya están escogidos, que no va a haber mucho cambio, pero que hay arqueros, hay arqueros. Independiente de Santa Fe tiene un arquerazo, Oscar Marmolejo. Kevin Mier es un arquerazo. Yo siento que, más allá de cualquier cosa, es que se va a respetar el proceso. Primero, porque David es un hombre que le puede dar un manejo de camerino sin desconocer que todavía sigue vigente y que todavía está en la parte alta del fútbol colombiano, porque así lo dicta la tabla de posiciones hoy en día. Camilo Vargas siento que va a ser el dueño del arco. ¿Por qué? Porque los otros tuvieron su oportunidad y no la supieron aprovechar. Y si algo nos ha enseñado la experiencia es que la Selección Colombia tiene pocas oportunidades y si no se es asertivo en ellas, pues difícilmente vuelven otra vez".

Castellanos ubicó a David Ospina como un valor de camerino que trasciende lo puramente futbolístico. Nombres como Óscar Marmolejo y Kevin Mier aparecen en su radar como alternativas de calidad, aunque el proceso ya habría cerrado esa puerta para el Mundial.

El exarquero también conectó la discusión técnica con un argumento más profundo: la necesidad de construir una mentalidad ganadora que sostenga el rendimiento como el de la selección Colombia sub-17 en los momentos decisivos. “Me quedo con una palabra del evento anterior que dice Carlos. Dice: ‘Es... hay que enseñarlos a competir’. Y esa selección nos hizo entender que ya se está compitiendo, que ya se va de tú a tú, que ya se está aprendiendo a ganar, que es un ítem que siempre tenemos nosotros. Siempre falta el centavo para el peso. A ellos no les faltó. Hay que seguirlos es consolidando desde un trabajo desde lo psicológico. La psicología del deporte tiene que ser la fortaleza del deportista colombiano, porque hemos demostrado que cualquier cosa nos mueve: el éxito, tal vez algo de dinero. Y esa fortaleza tiene que estar enfocada a buscar el éxito, a buscar, ganar, ser campeones y no cansarse de ser campeones. Lucho lo está haciendo. Ojalá no se canse, porque el ejemplo arrastra y que los ídolos hagan ese camino va a hacer que las futuras generaciones lo adopten como propio”.

Estos son los dos defensores centrales que se ganaron la titularidad para el Mundial, según Eder Álvarez Balanta

El mundialista en Brasil 2014 analizó a Davinson Sánchez y Jhon Lucumí como los titulares en Colombia para el 2026 - crédito Camilo Zabaleta / Infobae Colombia

Éder Álvarez Balanta (defensor central) conoce de primera mano a los centrales que integran la actual plantilla, pues compartió proceso con varios de ellos y enfrentó a otros en competencias de clubes. Esa cercanía le da una perspectiva particular sobre la dupla que defenderá el arco colombiano en 2026.

“Realmente yo creo, pues yo a todos los que están hoy en día los conozco, tuve la posibilidad de compartir en selección. Algunos los enfrenté también en clubes como Cuesta y Lucumí. Pero obviamente el técnico es el que tiene la sabiduría porque es el que los conoce y está ahí con ellos y sabe cuál es la mejor decisión en pro del beneficio de la selección Colombia”, afirmó.

Davinson Sánchez y Jhon Lucumí son los nombres que rondan la titularidad en el eje defensivo, aunque Balanta dejó la decisión final en manos del cuerpo técnico sin pronunciarse por ninguno en particular. Su análisis apuntó más a la dimensión estructural que a los nombres propios.

Para el exdefensor, la brecha entre Colombia y las potencias mundiales no se cierra solo con talento individual. “Hoy en día el fútbol no es solamente la parte deportiva, sino también la parte estructural, en donde posiblemente son selecciones que hace mucho tiempo vienen trabajando en un proceso para lograr resultados. Se les ha dado en algunos momentos, en otros momentos no. Y nosotros obviamente estamos en ese crecimiento tratando de buscar las posibilidades para poder estar a ese nivel”.

Balanta también situó ese crecimiento en perspectiva histórica al comparar a Colombia con selecciones como Francia y Croacia: “Croacia en los últimos dos mundiales ha estado entre los cuatro primeros, al igual que Francia, que en uno quedó campeón, en otro es el campeón. Nosotros obviamente todavía estamos en un proceso evolutivo en donde creemos que el día de mañana Colombia pueda estar ocupando esas instancias y por qué no, quedar campeones de un mundial“.

Camilo Zúñiga, un experimentado lateral derecho y su opinión sobre los actuales jugadores en la selección Colombia

El lateral derecho de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 aseguró sentirse bien representado por los dos futbolistas - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Camilo Zúñiga (lateral derecho) fue el más enfático en pedir respaldo público para la selección y el que con mayor claridad identificó a los jugadores que considera mejor posicionados en su antigua posición. Su lectura fue directa: la banda está cubierta con dos opciones de similar perfil y calidad.

“Son jugadores muy parecidos, muy verticales, que atacan la profundidad, son jugadores que les gusta llegar al área. Yo creo que esa banda está bien, bien respaldada, bien respaldada con ellos dos. Juegue Arias o juegue Daniel, son jugadores que tácticamente son muy aplicados, le dan una mano grande a la selección“, señaló, en referencia a Daniel Muñoz y a Santiago Arias en el lateral derecho.

El exlateral también abordó la responsabilidad de los medios y la opinión pública en la preparación anímica del equipo. “Lo importante ahora es apoyarlos, sobre todo ustedes los periodistas, vengo diciendo hace rato, qué importante que siempre mencionen cosas positivas para que ya el mundial está acá, no falta nada. Entonces, que ellos lleguen animados, porque pierde Colombia, nos elimina y no pierden los jugadores, perdemos todos, pierde todo un país. Entonces, es muy importante estar con ellos, apoyarlos, apoyar el cuerpo técnico. Lógico, son dos resultados que no se dieron, pero ¿quién va a querer perder? Es mejor que pasen ahora y no pasen en el mundial”.

Zúñiga cerró con un llamado a valorar a los referentes mientras aún están activos, un mensaje que aplicó tanto a los laterales en ejercicio como a figuras de otras líneas. “Si ustedes cuidan al referente, el referente cuida el que viene abajo. El tema de David, que ya es prácticamente personal, David es un referente pa nosotros, pa Nacional, para el fútbol colombiano, pa la selección. Entonces, hay que cuidarlo, a Falcao, a James, a todos estos muchachos hay que cuidarlos. Ya vamos de salida, pero cuídenlos, disfruten. Después les pasa como ahorita: ‘Ah, no, Camilo Zúñiga, el mejor lateral’. Ya yo me retiré. Hay que disfrutar cuando uno está activo. Disfrútenlo, disfruten lo que todavía están activos. Todavía le pueden dejar muchas enseñanzas a todos esos jóvenes”.