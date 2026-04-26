Colombia

Colombiamoda se toma Miami con 35 marcas y apuesta por conquistar el mercado más grande del mundo con sello colombiano

El evento reunirá diseñadores, compradores y experiencias en Wynwood durante tres días, con la mira puesta en aumentar la presencia de la moda colombiana en Estados Unidos

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Wynwood en Miami será sede de Colombiamoda Miami 2026, reuniendo lo mejor del talento colombiano en moda - crédito Inexmoda
Wynwood en Miami será sede de Colombiamoda Miami 2026, reuniendo lo mejor del talento colombiano en moda - crédito Inexmoda

Wynwood volverá a convertirse en vitrina para el talento colombiano a finales de mayo. Allí, entre galerías, música y el movimiento propio de Miami Swim Week, se desarrollará una nueva edición de Colombiamoda Miami, la apuesta con la que la industria nacional busca ganar terreno en uno de los mercados más competitivos del mundo.

La cita ya tiene calendario definido: será del 27 al 29 de mayo de 2026. Durante tres días, diseñadores, marcas y compradores se reunirán en una plataforma que mezcla negocios, pasarela y experiencias de marca, con el objetivo de seguir posicionando la moda hecha en Colombia en escenarios internacionales.

Wynwood, Miami
Colombiamoda Miami 2026 presentará 35 marcas colombianas, casi el doble que en su primera edición - crédito wynwoodmiami.com

Más allá de un evento puntual, la iniciativa representa la estrategia de Inexmoda para ampliar la presencia del sistema moda colombiano fuera del país. La edición de este año llega después de una versión 2025 que dejó señales positivas, participaron 20 marcas, se realizaron más de 10 experiencias y asistieron más de 1.200 personas.

En términos comerciales, la muestra anterior también dejó resultados concretos. Según las cifras entregadas por la organización, hubo ventas directas por USD140.000 y expectativas de negocio cercanas a USD70.000, datos que fortalecieron la decisión de crecer en formato y número de participantes para 2026. Esta vez el evento contará con 35 marcas colombianas, casi el doble frente a los comienzos de la plataforma. La propuesta incluirá categorías como resortwear, swimwear, bolsos y accesorios, loungewear y urbanwear, segmentos alineados con el estilo de vida de Miami y con la demanda internacional.

“Dentro de esta plataforma se desarrollará el pop up Colombian Selection, que reunirá 35 marcas con propuestas en categorías como resortwear, swimwear, bags & accessories, loungewear y urbanwear. La muestra refleja la diversidad del sistema moda colombiano, con representación de diferentes regiones de Colombia”, explicó Inexmoda.

La organización quiere que la experiencia vaya más allá de vender ropa. Por eso, el concepto de esta tercera edición integrará moda, arte, creatividad, bienestar y cultura, una lectura más amplia del consumo contemporáneo y de las nuevas formas de conectar con el público. El lema escogido resume esa visión: Uniqueness is the new luxury (en español, La singularidad es el nuevo lujo). Con esa idea se propone entender el lujo desde la autenticidad, el diseño de autor y la identidad cultural, en contraste con modelos tradicionales centrados únicamente en exclusividad o precio.

Inexmoda
La estrategia de Inexmoda busca posicionar la moda colombiana en el competitivo mercado internacional - crédito Inexmoda

El corazón del encuentro será Casa Colombiamoda, un formato pensado para reunir showroom, pasarelas y activaciones en un mismo lugar. La intención es responder a una industria que hoy exige experiencias más ágiles, híbridas y cercanas entre marcas, compradores y consumidores finales.

Uno de los momentos centrales será el desfile inaugural, que estará a cargo de la diseñadora caleña Renata Lozano en alianza con la Cámara de Comercio de Cali. Su participación abrirá oficialmente la agenda y pondrá el foco en una visión de moda consciente y funcional. De acuerdo con los organizadores, la propuesta creativa de Lozano mostrará prendas construidas desde la intención, la coherencia y el bienestar personal. En pasarela, esa narrativa se traducirá en piezas versátiles, atemporales y pensadas para distintos momentos de la vida cotidiana.

Durante las dos jornadas siguientes, el evento abrirá al público con programación enfocada en interacción directa. Habrá nuevas pasarelas, lanzamientos, encuentros con marcas y espacios comerciales diseñados para fortalecer la relación entre creadores y audiencias.

Inexmoda 2021
La edición 2025 de Colombiamoda Miami atrajo a más de 1.200 asistentes y generó ventas directas por USD140.000 - crédito Inexmoda

El interés de realizar Colombiamoda Miami no es casual. Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador global de vestuario. En 2024 importó USD83.700 millones en prendas, una cifra que muestra el tamaño de la oportunidad para exportadores internacionales. Dentro de ese mercado, Colombia todavía tiene una participación pequeña. Según Inexmoda, las ventas nacionales alcanzaron USD219 millones, equivalentes al 0,26%. Para el gremio, ese porcentaje demuestra que existe margen suficiente para crecer de forma sostenida.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, aseguró que esta plataforma busca conectar creatividad con mercados globales. “Estamos construyendo un puente entre el talento creativo y los mercados globales, donde la identidad y el diseño de autor se convierten en ventajas competitivas para nuestras marcas”.

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