La Fiscalía tendrá equipo especial para investigación y judicialización de ataques violentos en el sur de Colombia

La Fiscalía adelantará investigaciones sobre los hechos ocurridos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño por escalada terrorista - crédito composición fotográfica Colprensa y AFP

La Fiscalía General de la Nación anunció que despliega todo su aparato investigativo tras la reciente escalada terrorista en el sur de Colombia, atribuida a las disidencias de Iván Mordisco.

En un mensaje publicado en X, la entidad declaró: “La Fiscalía General de la Nación dispuso de sus capacidades investigativas, técnicas, científicas y de análisis para identificar y lograr la judicialización de los responsables”.

Fiscalía activa despliegue tras ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca

La publicación en X fue acompañada por un comunicado en el que se precisa que un equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, junto a fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, asumió inmediatamente las investigaciones sobre los 22 actos violentos registrados en las últimas 48 horas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Comunicado sobre las investigaciones tras los ataques de las Disidencias de las Farc en Cauca, Nariño y Valle del Cauca - crédito @FiscaliaCol/X

Según el balance preliminar, estos ataques han dejado 20 personas muertas y más de 40 heridas tras la escalada de los ataques en las vías.

Las diligencias investigativas cuentan con el respaldo de fiscales y analistas de las seccionales Cauca, Valle del Cauca y Cali, así como de un equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Buscan obtener “elementos materiales probatorios, evidencia técnica y científica, y en la construcción de un contexto criminológico que conduzcan a tener claridad sobre las estructuras involucradas en estas graves violaciones a los derechos humanos y sus fuentes ilícitas de financiación”.

En las primeras 48 horas tras los ataques, la entidad ha concentrado sus esfuerzos en identificar a los responsables y recolectar las pruebas necesarias para su judicialización, coordinando la labor con distintas entidades del Estado para avanzar en el proceso investigativo.

Refuerzos institucionales y plan metodológico en la región

Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán

Asimismo, el ente acusador comunicó que una comisión del Nivel Central viajará a la zona afectada para coordinar esfuerzos con otras autoridades y consolidar un plan metodológico que oriente el desarrollo de las actividades de investigación.

El propósito es acelerar la identificación de las estructuras criminales y asegurar la judicialización de los implicados.

Las autoridades insisten en la prioridad de esclarecer los hechos y fortalecer la respuesta institucional ante la reciente escalada de violencia atribuida a las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, que ha afectado tanto a la fuerza pública como a la población civil en el sur colombiano.

De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán: “Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el mandatario gubernamental en su cuenta de X.

El gobernador Octavio Guzmán advirtió que el Cauca atraviesa una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

La Gobernación de Cauca está atendiendo la emergencia, mientras la fuerza pública enfrenta la situación de orden público en el departamento, que ha sido blanco de varios ataques casi simultáneos. En las últimas horas, los grupos criminales que operan en el departamento perpetraron ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, según explicó Guzmán.

De otra parte, el gobernador del Cauca pidió la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues “el Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del @mindefensa desde el Cauca”.

En la publicación en X, el mandatario alertó que la red hospitalaria de su departamento está al límite para poder atender a todos los afectados por la escalada de violencia que se vive por estos días dejando serias afectaciones en el orden público.