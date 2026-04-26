David Luna aseguró que Paloma Valencia tendría mejor aceptación que Abelardo de la Espriella: “Él tendría una oposición feroz”

David Luna destacó la capacidad de Paloma Valencia para liderar una coalición amplia a diferencia de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Pedraza Producciones - Luisa Gonzalez/Reuters

En una entrevista publicada por El Tiempo, el exsenador y excandidato presidencial David Luna expresó nuevamente su apoyo a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia como la figura política capaz de liderar una coalición amplia y enfrentar los desafíos institucionales de Colombia.

Luna destacó la capacidad de Valencia para gobernar con apertura y diálogo, diferenciándola de otros contendientes. El excongresista subrayó que Valencia reúne las condiciones para enfrentar la criminalidad y dialogar con sectores opuestos, lo que considera esencial para el futuro del país.

En la entrevista, Luna remarcó la necesidad de sumar fuerzas a pesar de las diferencias políticas. “Paloma es una mujer que se pone falda, pantalones o lo que tenga que ponerse para enfrentar a los delincuentes y a los criminales”, afirmó el exsenador, tras señalar que existe una “generación adulta de mujeres que está siendo más machista que los propios hombres” al dudar de las capacidades de Valencia por motivos de género.

Para Luna, la militante del Centro Democrático ha demostrado determinación y la habilidad de confrontar al crimen sin contemplaciones.

David Luna le echó flores a Paloma Valencia en reciente entrevista - crédito Colprensa

En el diálogo con el medio citado, Luna manifestó que la opción política encabezada por Valencia, acompañada por el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, representa una fórmula con potencial para convocar a un amplio espectro del centro y la derecha.

“Paloma recoge algo que De la Espriella jamás recogerá, que es un centro político, un centro, de derecha político que cree en ella, que cree en Oviedo como una fórmula que tiene capacidad de dialogar entre diferentes”, puntualizó el exsenador.

Luna consideró que el también aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella no lograría la capacidad de convocatoria ni la gobernabilidad que, según su visión, sí tendría Valencia.

El excongresista sostuvo que “después de ganar las elecciones, puede gobernar”, mientras que a De la Espriella le atribuyó la dificultad de enfrentar una oposición fuerte desde diferentes sectores.

“Abelardo de la Espriella tendría una oposición tan feroz en el Congreso, en las calles, pero adicionalmente en la comunidad internacional, que no tendría la capacidad de resolver los problemas que Paloma sí tiene. Usted no puede gobernar diciendo que va a destripar o que va a enterrar al que piensa diferente”, afirmó el también excandidato presidencial.

Luna argumentó que “necesitamos personas que también tengan la capacidad de dialogar con quien piensan distinto”, y advirtió sobre el riesgo de gobiernos que promueven la exclusión de posturas contrarias.

David Luna elogia el perfil de Paloma Valencia y la considera la candidata capaz de unir al país - crédito Sofía Toscano/Colprensa

En la entrevista también abordó el contexto social y político en regiones como Chocó, Cauca, Nariño y Arauca, donde Luna identificó el hastío de la población ante el clasismo y el machismo, así como la preocupación por la falta de oportunidades.

El exsenador consideró que la principal fortaleza de Valencia radica en su comprensión de la diversidad nacional y su disposición a generar consensos. “Eso es su principal capacidad y diferencia”, expresó en el medio capitalino.

El respaldo de Luna a Valencia se acentuó tras la consulta interna, donde la candidata obtuvo un “triunfo monumental”. El exsenador elogió la madurez con la que ha enfrentado los ataques y su negativa a caer en confrontaciones estériles. “Creo que ha tenido una madurez infinita”, sostuvo Luna.

En cuanto al panorama electoral, David Luna fue enfático: “El heredero de Petro es Cepeda y para ganarle a Cepeda necesitamos demostrar que quien quiera gobernar tiene que respetar a la oposición, la tiene que proteger y oír en vez de enterrar”. Consideró que los retos de la seguridad y la salud deben enfrentarse con soluciones concretas, pero también es imprescindible “esperanza, ilusión”.

Para Luna, Valencia simboliza esa expectativa, gracias a su interés en el sistema educativo y en mejorar las condiciones de maestros, alumnos, emprendedores y agricultores.

David Luna destacó la capacidad de Paloma Valencia para liderar una coalición amplia - crédito Infobae Colombia

El exsenador defendió la disposición de la candidata a debatir sobre cualquier tema, sugiriendo que sus adversarios evitan los debates por temor a exponer debilidades.

“Paloma no le tiene susto a los debates, porque es una persona que usted la puede poner a debatir en el tema que sea y sabe perfectamente cómo administrar eso en el Estado”, expresó Luna.

David Luna también compartió su experiencia tras la derrota en la consulta, relatando a El Tiempo: “Perder no es agradable, perder no es fácil. Lloré, mis hijos lloraron, pero yo ya sané, entendí, como lo he entendido en otros momentos, que esa es la democracia”.

Pese al golpe, el exsenador aseguró sentirse comprometido y orgulloso de acompañar a Paloma Valencia en su aspiración presidencial, convencido de que la candidata “tiene la capacidad de unir al país dentro de la diferencia”.