Paloma Valencia ‘estalló’ contra el Gobierno Petro por ola de ataques en Cauca y Valle, instó a la población a rebelarse: “Me duele”

La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a la ola de violencia que se registra en Valle del Cauca y Cauca. Varios ataques con explosivos y hostigamientos perpetrados por grupos armados; los hechos han dejado varios muertos y heridos, así como afectaciones materiales y a la movilidad de los ciudadanos.
Las acciones terroristas, que han sido ejecutadas en las últimas 48 horas, pusieron en alerta a la población y a las autoridades locales, que piden una intervención inmediata del Gobierno nacional para recuperar el orden público.
Un vehículo se consume en llamas y emite humo negro en una calle de Cali. La escena muestra la presencia de personal policial y vehículos de la institución. Edificaciones y vegetación se observan en las laderas cercanas. Las imágenes documentan la cobertura de un incidente - crédito @supershadai/X
La aspirante presidencial enlistó varios de los hechos violentos que hoy enlutan a ambos departamentos:
- Un ataque con explosivos que se registró en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha en Cali (Valle del Cauca). No hubo heridos.
- Un ataque con explosivos al Batallón Agustín Codazzi en Palmira (Valle del Cauca). No dejó heridos.
- Hostigamiento con granadas y fusiles a la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí (Valle del Cauca). No dejó heridos.
- Un ataque con drones al radar de Santana en El Tambo (Cauca). Se registraron al menos 10 explosiones y el radar quedó fuera de servicio.
- Explosión en vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), la cual dejó varios heridos, incluyendo personas de la población indígena y un menor de edad.
- Incineración de una tractomula del Ingenio Incauca en vereda Santa Ana, Miranda (Cauca).
Ante la situación, la aspirante a la Presidencia señaló al Gobierno nacional, en cabeza del mandatario Gustavo Petro, de no estar a la altura de la crisis de seguridad que se vive en el país. Afirmó que la administración ha minimizado este tipo de ataques y que ha debilitado al Estado.
“¡Esto es terrorismo de las disidencias! El gobierno Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desarmando al Estado. Exigimos acción inmediata, respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y resultados concretos", señaló.
De igual manera, se solidarizó con los habitantes del suroccidente del país, así como con los heridos en los atentados y con la fuerza pública desplegada en los departamentos para hacer frente a los criminales.
A los hechos de violencia que enlistó Valencia en su cuenta de X se suma otro atentado perpetrado el 25 de abril en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío (Cauca), que dejó un saldo de siete muertos y más de 20 heridos, según datos preliminares expuestos por el gobernador Octavio Guzmán.
Desde Bello (Antioquia), la aspirante presidencial se refirió también a este ataque con explosivos haciendo una crítica al Gobierno Petro, al que acusó de empeorar la violencia en el territorio con la implementación de su política de Paz Total y de no mejorar las condiciones de vide de los ciudadanos del Cauca. Por eso, instó a la población a rebelarse.
“Me duele el corazón con mis coterráneos. Allá votaron por Petro creyendo que les iba a ver bien. No les ha llegado nada, ni obras, puras promesas, y nos devolvieron a la violencia. Desde aquí le digo a los caucanos que se rebelen a la indignidad, que no le sigan creyendo a quienes los devolvieron a los violentos”, indicó.
De igual manera, afirmó que la administración es “cómplice de los violentos”, por adelantar negociaciones de paz en las que se les brindan ciertos beneficios a los criminales que actúan como voceros de las estructuras criminales. Esas personas gozan de la suspensión de órdenes de captura mientras conversan con el Gobierno.
“Los deja libres, como a Calarcá (Alexander Díaz Mendoza, cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc), para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, señaló la aspirante a la Presidencia.