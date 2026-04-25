Paloma Valencia ‘estalló’ contra el Gobierno Petro por ola de ataques en Cauca y Valle, instó a la población a rebelarse: “Me duele”

La senadora y candidata presidencial aseguró que el Gobierno Petro le devolvió la violencia al Cauca - crédito Prensa Paloma Valencia

La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a la ola de violencia que se registra en Valle del Cauca y Cauca. Varios ataques con explosivos y hostigamientos perpetrados por grupos armados; los hechos han dejado varios muertos y heridos, así como afectaciones materiales y a la movilidad de los ciudadanos.

Las acciones terroristas, que han sido ejecutadas en las últimas 48 horas, pusieron en alerta a la población y a las autoridades locales, que piden una intervención inmediata del Gobierno nacional para recuperar el orden público.

Un vehículo se consume en llamas y emite humo negro en una calle de Cali. La escena muestra la presencia de personal policial y vehículos de la institución. Edificaciones y vegetación se observan en las laderas cercanas. Las imágenes documentan la cobertura de un incidente - crédito @supershadai/X

La aspirante presidencial enlistó varios de los hechos violentos que hoy enlutan a ambos departamentos:

Un ataque con explosivos que se registró en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha en Cali (Valle del Cauca). No hubo heridos. Un ataque con explosivos al Batallón Agustín Codazzi en Palmira (Valle del Cauca). No dejó heridos. Hostigamiento con granadas y fusiles a la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí (Valle del Cauca). No dejó heridos. Un ataque con drones al radar de Santana en El Tambo (Cauca). Se registraron al menos 10 explosiones y el radar quedó fuera de servicio. Explosión en vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), la cual dejó varios heridos, incluyendo personas de la población indígena y un menor de edad. Incineración de una tractomula del Ingenio Incauca en vereda Santa Ana, Miranda (Cauca).

Paloma Valencia señaló al Gobierno nacional como responsable políticos del recrudecimiento de la violencia en Colombia - crédito Europa Press

Ante la situación, la aspirante a la Presidencia señaló al Gobierno nacional, en cabeza del mandatario Gustavo Petro, de no estar a la altura de la crisis de seguridad que se vive en el país. Afirmó que la administración ha minimizado este tipo de ataques y que ha debilitado al Estado.

“¡Esto es terrorismo de las disidencias! El gobierno Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desarmando al Estado. Exigimos acción inmediata, respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y resultados concretos", señaló.

De igual manera, se solidarizó con los habitantes del suroccidente del país, así como con los heridos en los atentados y con la fuerza pública desplegada en los departamentos para hacer frente a los criminales.

La candidata Paloma Valencia señaló al Gobierno Petro de minimizar la violencia que están ejerciendo los grupos armados en el país, por escalada territorista en Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

A los hechos de violencia que enlistó Valencia en su cuenta de X se suma otro atentado perpetrado el 25 de abril en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío (Cauca), que dejó un saldo de siete muertos y más de 20 heridos, según datos preliminares expuestos por el gobernador Octavio Guzmán.

Desde Bello (Antioquia), la aspirante presidencial se refirió también a este ataque con explosivos haciendo una crítica al Gobierno Petro, al que acusó de empeorar la violencia en el territorio con la implementación de su política de Paz Total y de no mejorar las condiciones de vide de los ciudadanos del Cauca. Por eso, instó a la población a rebelarse.

“Me duele el corazón con mis coterráneos. Allá votaron por Petro creyendo que les iba a ver bien. No les ha llegado nada, ni obras, puras promesas, y nos devolvieron a la violencia. Desde aquí le digo a los caucanos que se rebelen a la indignidad, que no le sigan creyendo a quienes los devolvieron a los violentos”, indicó.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

De igual manera, afirmó que la administración es “cómplice de los violentos”, por adelantar negociaciones de paz en las que se les brindan ciertos beneficios a los criminales que actúan como voceros de las estructuras criminales. Esas personas gozan de la suspensión de órdenes de captura mientras conversan con el Gobierno.

“Los deja libres, como a Calarcá (Alexander Díaz Mendoza, cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc), para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, señaló la aspirante a la Presidencia.