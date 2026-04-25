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En medio del miedo, el partido sigue: el ministro de Defensa confirma que Cali vs. América no se cancela

El Gobierno ratificó que el clásico se disputará con fuerte esquema de seguridad en Palmira, pese a los recientes atentados que mantienen en alerta al Valle del Cauca

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El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
El Gobierno refuerza la seguridad y busca garantizar el orden público tras los atentados en Cali y Palmira previos al partido de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Pese al clima de tensión que vive el Valle del Cauca tras los recientes ataques violentos, el clásico entre Deportivo Cali y América sí se disputará. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el partido programado para el sábado 25 de abril seguirá en pie y contará con acompañamiento especial de las autoridades.

La decisión se conoció luego de un consejo de seguridad extraordinario convocado tras el atentado contra el Batallón Pichincha, en el sur de Cali, y la fuerte explosión reportada en Palmira, cerca del batallón Agustín Codazzi.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
El ministro de Defensa confirma que el clásico entre Deportivo Cali y América se disputará pese a la reciente ola de violencia en el Valle del Cauca - crédito @mindefensa/X

Con ese anuncio, el Gobierno buscó enviar un mensaje de control institucional en medio de una semana marcada por la preocupación ciudadana. La apuesta oficial es evitar que la violencia paralice la vida cotidiana, incluido uno de los encuentros deportivos más relevantes del fútbol vallecaucano. El compromiso entre Deportivo Cali y América corresponde a la fecha 18 de la Liga BetPlay y se jugará en el estadio de Palmaseca, ubicado en Palmira.

En las horas previas al pronunciamiento circularon versiones sobre una eventual cancelación del partido por razones de seguridad. Sin embargo, tras la reunión entre autoridades nacionales y regionales, el ministro descartó esa posibilidad.

“También los invitamos a que acudan masivamente a todos estos eventos que motivan el buen comportamiento. Uno de ellos es el partido de hoy, Cali- América, a las 6 de la tarde”, declaró Pedro Sánchez. El mensaje buscó respaldar la realización del evento y, al mismo tiempo, transmitir confianza a la ciudadanía en un momento sensible para la región.

La reunión de seguridad se desarrolló al mediodía del sábado 25 de abril. Allí participaron el ministro de Defensa, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el alcalde de Palmira, Víctor Ramos.

Cali vs. Junior
Las autoridades despliegan vigilancia especial, controles de acceso y operativo policial reforzado en el estadio de Palmaseca y alrededores durante el Deportivo Cali vs América - crédito Junior FC

Durante varias horas, los funcionarios evaluaron la situación de orden público, revisaron información de inteligencia y coordinaron medidas preventivas para los próximos días. Uno de los puntos centrales fue el avance de las investigaciones por los ataques registrados en Cali y Palmira.

Según lo expuesto en la jornada, las autoridades identificaron como presuntos autores intelectuales a alias Marlon, alias Max Max y alias Oso Yogui. Por alias Marlon y alias Max Max existe una recompensa de $5.000 millones, mientras que por alias Oso Yogui se mantienen ofrecimientos por $200 millones.

Los organismos de seguridad consideran que estas estructuras tendrían relación con acciones criminales que buscan generar temor en el departamento y presionar institucionalmente al Estado mediante atentados. Para el partido se prevé un despliegue reforzado de Policía, controles de acceso, vigilancia en corredores viales y monitoreo constante en los alrededores del estadio.

Además, habrá articulación entre autoridades de Cali y Palmira para acompañar la movilidad de hinchas y prevenir incidentes antes y después del encuentro.

No es un detalle menor. El clásico caleño suele movilizar miles de personas y exige operativos especiales incluso en contextos normales, por la rivalidad histórica entre ambas aficiones. Esta vez, el reto es mayor, garantizar un espectáculo deportivo en medio de una coyuntura de alta sensibilidad regional.

El clásico entre verdes y rojos definiría la suerte del cuadro dirigido por Rafael Dudamel para clasificar al grupo de los 8-crédito José Guzmán-El País/Colprensa
El clásico caleño, considerado uno de los partidos más importantes del fútbol vallecaucano, moviliza a miles de aficionados y refuerza la necesidad de seguridad - crédito Colprensa

Desde distintos sectores también se insiste en que el fútbol puede funcionar como espacio de encuentro ciudadano, especialmente cuando la violencia intenta imponer miedo. Por eso, la invitación oficial fue acompañar la jornada con comportamiento ejemplar y atender todas las recomendaciones logísticas.

Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre los ataques recientes. Los equipos judiciales trabajan en trazabilidad de explosivos, revisión de cámaras y redes de apoyo logístico. El Gobierno reitera que responderá con operaciones coordinadas y fortalecimiento del pie de fuerza en puntos estratégicos del Valle del Cauca. En paralelo, la ciudadanía espera resultados concretos que devuelvan tranquilidad a una región golpeada por episodios violentos recurrentes.

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