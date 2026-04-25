Nicolás Samper y las historias secretas de ‘El arquero que murió en la cancha’: “Sudamérica tiene esa magia que no vemos”

El bogotano habló sobre el libro que estrena antes de la Copa del Mundo - crédito Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Samper habló sobre su nuevo libro, El arquero que murió en la cancha, en el que cuenta varias historias olvidadas en la historia del fútbol.

En primer lugar, Samper habló del fútbol moderno y cómo el uso excesivo de datos lo hizo pensar en lo que se ha perdido del deporte con el que creció en los 80.

“Es un libro que es un recopilatorio de historias reales. Ahora que se viene el mundial uno piensa, y eso se ha perdido un poco, pero sentarse y pensar en los hechos que han ocurrido, ahora solo es la data, yo pienso que hay que sentarse y pensar en las historias que valen la pena alrededor del fútbol”

Para el periodista, la posibilidad de explorar en la vida de los deportistas es algo que se ha dejado de lado por observar los kilómetros que corrió un futbolista o cuántos pases correctos realizó.

“La historia que inspira el libro es de un arquero, acá en Colombia, que fue declarado muerto tras atajar un penalti, pero hablamos de una cantidad de jugadores que han pasado por el fútbol. Ahí está lo divertido, explorar esos lugares en los que de pronto no se ha transitado, a partir de esa curiosidad conocer los cuentos”

La historia principal del libro se registró en Colombia - crédito Visuales IA

En su experiencia cubriendo el fútbol colombiano, Samper mencionó las dificultades que tienen los comunicadores e hinchas para poder acercarse a los protagonistas del deporte.

“Además, otro añadido de esa robotización, es que hablamos de lo difícil que es llegar a los futbolistas. Uno quiere hablar con alguno, pero ahora debe pedirle permiso al jefe de prensa y tiene la agenda ocupada. Esos filtros que se han armado han hecho que se pierda un contacto con ellos. Este libro busca recuperar ese contacto”

El bogotano destacó la riqueza narrativa que tiene el fútbol sudamericano y algunos hechos que no podrían registrarse en otros lugares del mundo.

“Las historias en el fútbol son muy ricas. Me acuerdo de que trate de hacer algo con una historia de un hincha de Godoy Cruz que tenía problemas mentales, se ganó la lotería y tomó toda la plata que se ganó y construyó la primera tribuna que tuvo el equipo en el estadio. Son cosas difíciles de encontrar en otro lado, Sudamérica tiene esa magia que no vemos en un fútbol como la Premier League”.

Entre las historias que recordó que se hayan registrado en una Copa del Mundo, Samper habló del extremo brasileño Garrincha, que en el mundial de Suecia 1958 fue estafado por el doctor de su equipo, que se aprovechó de su falta de educación.

“En el libro ‘Lo que el fútbol se llevó’, que tenía ese contenido de historias curiosas de los mundiales a través de cuentos, una historia que me marcó fue la de Garrincha, un tipo que tenía problemas físicos y mentales. En el mundial de Suecia compró un radio, escucho las emisoras de Suecia... En su inocencia vendió el radio pensando que solo hablaba en sueco”.

En una ocasión el extremo fue visto con un libro al reves en el lobby de un hotel, su intención era intentar desmentir el rumor que existia sobre que no sabía leer - crédito EFE

Al hablar de las historias profundas que algunas veces no se cuentan sobre el deporte, Samper destacó que la mayoría de futbolistas llegan a ser profesionales buscando escapar de la pobreza.

“El fútbol tiene algo y es que muchas veces es una manera de combatir la pobreza para aquel que paso por sacrificios para llegar a primera división. El fútbol es una lucha por la supervivencia y vemos como el mundo no opera a favor de esos modelos, porque falta educación y muchas cosas, pero el fútbol le ha salvado la vida a muchos que cuyos amigos de infancia están muertos porque nacieron en entornos muy difíciles”.

De la misma forma, recordó que en su adolescencia lo marcó el rechazo de Colombia de ser anfitrión de una Copa del Mundo, lo que explicó como un tren que considera no volverá a pasar por esta nación.

“Cuando se rechaza el mundial uno decía que no era posible, pero eso es como cuando a René Higuita lo invitaron a participar de la constituyente del 91 y dijo que para la próxima constituyente, como si se diera cada dos años. Cuando a Colombia le pasó lo del mundial, la FIFA entendió como si el 70% de la gente no usara zapatos acá, ellos también metieron presiones para que no se hiciera el mundial”.

El que es considerado el mejor torneo de naciones de la historia tendría que haberse registrado en Colombia - crédito Reuters

Por último, Samper afirmó que, a pesar de la crisis económica y la crisis por la violencia que protagonizaban los narcos, en su opinión, la Copa del Mundo podría haber sido realizada por Colombia y esto habría sido positivo para el país.

“Una Copa del Mundo habría traído desarrollo para un país guardado en una caverna, que no aceptaba comercio extranjero, pero hoy, viéndolo, cuesta pensar cómo habría sido el viaje de una delegación de Bogotá a Bucaramanga sin línea de tren, habría sido muy difícil, pero habría sido posible. Falto voluntad política, no había plata y también la FIFA puso condiciones que hacían que fuera imposible hacerlo, pedían vainas para que no lo pudiéramos hacer”.