Denuncian que Secretaría de Movilidad de Bogotá mantiene contrato con empresa sancionada por infiltración criminal

La concejala pidió explicaciones del distrito y la secretaría - crédito Secretaría de Seguridad

En el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago denunció que el 14 de abril la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de la licencia de funcionamiento de 31 empresas del sector de seguridad privada en Colombia por presunta infiltración criminal y posible uso para facilitar actividades ilícitas; sin embargo, entre las compañías sancionadas figura Águila de Oro de Colombia, participante en un contrato vigente con la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La concejala expuso que Águila de Oro de Colombia integra la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, adjudicataria del contrato 2995 de 2025, cuyo valor asciende a 38.000 millones de pesos. El contrato mencionado corresponde a la prestación de servicios integrales de vigilancia y seguridad privada, tanto fija como móvil, con y sin armas, y vigilancia tecnológica, en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y otras sedes bajo su responsabilidad.

Diago denunció que una empresa suspendida tiene un contrato vigente con el distrito - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la documentación oficial, el contrato inició el 16 de junio de 2025 y su vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027. La Unión Temporal está conformada por Helam Seguridad Ltda. y Águila de Oro de Colombia Ltda., esta última incluida en la reciente medida de suspensión.

La cabildante Diago advirtió que la empresa sancionada tiene a su cargo la seguridad de los patios donde permanecen los vehículos inmovilizados de la ciudad. “Es gravísimo que una empresa señalada por presuntos vínculos criminales esté a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad y, aún más grave, de los patios donde se custodian los vehículos inmovilizados de los bogotanos”.

La concejal solicitó acciones inmediatas al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad, en atención a la pérdida de licencia de Águila de Oro de Colombia. Diago cuestionó: “Hoy la pregunta es: ¿qué va a hacer el distrito? ¿Qué va a pasar con este contrato? ¿Quién va a asumir la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad?”.

Diago indicó que mantendrá los pronunciamientos sobre el tema debido a que no ha sido contestada la interrogante sobre la continuidad de la prestación del servicio y la eventual reasignación de la seguridad en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad.

No es la única denuncia que ha realizado recientemente Diana Diago

Diago es crítica de la gestión de Carlos Fernanda Galán en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

La concejala Diana Diago también presentó una advertencia ante el Concejo de Bogotá sobre el aumento en la utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales en la ciudad.

Diago expuso cifras oficiales que indican que, entre enero de 2020 y agosto de 2025, se registraron 4.331 aprehensiones de adolescentes de entre 14 y 17 años por su presunta participación en delitos cometidos en la capital. Según la concejal, el crimen organizado ha incrementado el reclutamiento y el armamento de jóvenes, lo que ha agudizado la problemática de criminalidad juvenil.

La cabidalnte mencionó que los menores ya no solo participan en hurtos, sino también en homicidios. Las cifras muestran que el número de aprehensiones de menores por homicidio, que se mantuvo entre 10 y 12 casos anuales entre 2020 y 2023, subió a 30 en 2024 y a 25 en lo corrido de 2025.

La cabildante cuestionó la respuesta institucional ante esta problemática - crédito @SeguridadBOG/X

Diago mencionó que La Fiscalía reportó que entre 2019 y noviembre de 2025 se indiciaron 461 menores por delitos relacionados con armas de fuego; además, que el tráfico de armas en Bogotá facilita el acceso de los adolescentes a este tipo de armamento, incrementando su involucramiento en economías ilegales y en hechos delictivos de mayor gravedad.

La concejala cuestionó la falta de seguimiento institucional a los jóvenes identificados en riesgo, informando que en 2025 solo 2.138 de 14.581 jóvenes en situación vulnerable recibieron algún tipo de atención por parte del distrito, mientras que el resto queda expuesto al reclutamiento de organizaciones criminales.