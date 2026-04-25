James Rodríguez fue confirmado como titular con el Minnesota United por primera vez en la MLS

A pocos minutos de que inicie el partido entre Minnesota United FC y Los Angeles FC por la MLS, el colombiano James Rodríguez fue confirmado como titular por el entrenador Cameron Knowles.
El volante de creación y capitán de la selección Colombia, será el responsable de generar las situaciones de ataque de los Loons en un juego que enfrenta al tercer y cuarto clasificado de la Conferencia Oeste, ambos con 17 puntos.
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