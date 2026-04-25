James Rodríguez fue confirmado como titular con el Minnesota United por primera vez en la MLS

James Rodríguez fue confirmado como titular para el juego clave deL Minnesota United ante Los Angeles FC - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

A pocos minutos de que inicie el partido entre Minnesota United FC y Los Angeles FC por la MLS, el colombiano James Rodríguez fue confirmado como titular por el entrenador Cameron Knowles.

El volante de creación y capitán de la selección Colombia, será el responsable de generar las situaciones de ataque de los Loons en un juego que enfrenta al tercer y cuarto clasificado de la Conferencia Oeste, ambos con 17 puntos.

El colombiano jugará su primer partido como titular con los Loons - crédito Minnesota United FC/X

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