Cayó en Bogotá alias Marcos, cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc en Tolima: extorsionaba a comerciantes

Alias Marcos dinamizaba extorsiones a comerciantes y agricultores en Tolima - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades continúan la ofensiva contra los grupos armados que generan terror en los territorios. La Policía Nacional capturó en Bogotá a alias Marcos. El señalado criminal es considerado el principal cabecilla de la estructura Joaquín González y sería financiador de las disidencias de las Farc, grupo armado al que pertenece la estructura, la cual es señalada de operar una red de extorsiones en el departamento de Tolima.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, aseguró que el resultado del operativo implica una afectación significativa a la capacidad económica y la expansión territorial de la estructura armada. Pues, la organización basa su recaudación ilícita en amenazas y extorsiones; con esos recursos financian la compra de armamento y fortalecen la presencia de las disidencias en el centro del país.

El seguimiento que hicieron las autoridades reveló que alias Marcos intimidaba a comerciantes, que eran obligados a pagar extorsiones conocidas como “vacunas”, y a agricultores, que veían disminuidos sus ingresos por las exigencias económicas impuestas por esta estructura criminal.

Por alias Marcos ofrecían $40 millones, que serían entregados a quienes dieran información que sirviera para su captura - crédito @AdrianaMatizTol/X

Según informó el general Rincón Zambrano, la captura del cabecilla da cumplimiento a los compromisos asumidos en un Consejo de Seguridad que se llevó a cabo recientemente, donde se estableció como objetivo prioritario desarticular las fuentes de financiación y apoyo logístico de estos grupos.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que en ese Consejo de Seguridad también se ordenó a las autoridades ir tras los cabecillas de los grupos armados y responder con resultados concretos. En el caso de alias Marcos, las autoridades habían establecido una recompensa de $40 millones por información que permitiera su arresto y, con las indagaciones que llevaron a cabo, fue posible ubicarlo y detenerlo.

“Detrás de este resultado hay inteligencia, seguimiento y una acción coordinada que demuestra que las estructuras criminales no son intocables. Quien estaba encargado de financiar la violencia, reclutar integrantes y sostener el accionar ilegal de este frente, hoy está en manos de las autoridades”, precisó la mandataria departamental en su cuenta de X.

La gobernadora Adriana Magali Matiz informó que la captura de alias Marcos hace parte de una directriz que surgió en un Consejo de Seguridad - crédito @AdrianaMatizTol/X

De acuerdo con información revelada por el medio de comunicación Minuto 30, tras el operativo de captura, el lider de la estructura armada fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante un juez de control de garantías para responder por cargos de concierto para delinquir agravado, extorsión y financiación del terrorismo.

Las autoridades instaron a la ciudadanía y a los sectores productivos del departamento de Tolima a denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional, asegurando la confidencialidad de la identidad de los denunciantes.

Las disidencias de las Farc perdieron otro cabecilla que estaba bajo la lupa de las autoridades. Se trata de Cristian Camilo Olaya Jiménez, conocido como alias Cristian. El 23 de abril de 2026, el Ejército Nacional confirmó que fue capturado en el municipio de La Uribe, Meta, durante una operación coordinada por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército a través de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1.

Según un comunicado emitido por la institución, el procedimiento respondió a una orden judicial vigente en contra del señalado criminal por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, además de uso de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Cristian Camilo Olaya Jiménez, alias Cristian, estaba incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Meta - crédito Ejército Nacional

Durante el operativo de captura, Olaya Jiménez intentó resistirse, lo que produjo un forcejeo y un disparo que le ocasionó una lesión en la pierna izquierda. El Ejército aclaró que el sujeto fue trasladado a Villavicencio bajo protocolos médicos estrictos y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Cuando sea dado de alta en el centro de salud en el que recibe atención médica, enfrentará el respectivo proceso de judicialización.

“Con este resultado, la Fuerza de Tarea Omega asesta un golpe significativo a las estructuras criminales que delinquen en el suroriente del país, reafirmando su compromiso con la seguridad, la protección de la población civil y la estabilidad del territorio nacional”, precisó el Ejército.