Madrina política de Juan Daniel Oviedo habló sobre proximidad política y sus diferencias con el uribismo: “No es tan cercano al Centro Democrático”

Madrina política de Juan Daniel Oviedo habló sobre orientación política y diferencias con el uribismo del economista - crédito Colprensa

María del Rosario Guerra, figura destacada de la política colombiana, habló sobre su relación profesional y personal con Juan Daniel Oviedo, actual candidato a la vicepresidencia. Guerra, que fue su profesora y mentora, resaltó la capacidad intelectual, el esfuerzo personal por la discapacidad y la autonomía política que marcó a Oviedo desde su paso por la universidad hasta la Gran Consulta.

La madrina política del segundo más votado en las elecciones del 8 de marzo de 2026 describió a Oviedo como un economista brillante y dedicado, con quien mantiene una relación que empezó en la Universidad del Rosario.

Según dijo en entrevista con Semana, Oviedo tiene afinidad y respeto por el expresidente Álvaro Uribe, aunque nunca perteneció formalmente al Centro Democrático. El político colombiano se identifica con la centroderecha y representa un aporte diverso a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Guerra recordó que Oviedo ingresó a la Universidad del Rosario con solo 15 años. “Era dedicado, brillante, participativo. Fue mi mejor alumno. Sacó un promedio en esta cátedra de 4,9”, narró la exsenadora al medio citado. La relación creció durante la carrera universitaria y, posteriormente, animó a Oviedo a realizar su doctorado en la Universidad de Toulouse.

“Allí le di un empujón para que se fuera a la Universidad de Toulouse a realizar su doctorado en Economía. Tuvo un promedio de 4,7 en la carrera”, relató Guerra, remarcando la capacidad de Oviedo para superar obstáculos. “Siempre lo supe –él me lo contó– que había tenido un accidente que le había afectado el habla. Y luego me enteré de su audición. Es un ejemplo a seguir. No oye sino un 30 por ciento, el resto es pura lectura de labios”, expuso Guerra.

Trayectoria política y profesional compartida

Juan Daniel Oviedo ha destacado en la política por su experiencia académica- crédito Catalina Olaya/Colprensa

A su regreso a Colombia, Guerra impulsó la proyección de Oviedo en la administración pública. “Cuando el presidente me ofreció ser ministra de Comunicaciones, me traje a Oviedo porque acababa de hacer el doctorado. Llegó como asesor principal. Podía pasar tres y cuatro días sin dormir ayudándome a sacar los temas, a evaluarlos, una mente brillante”, indicó la exministra en el mismo diálogo. El vínculo profesional continuó en Colciencias, el trabajo parlamentario del Centro Democrático y una consultoría antes de que Oviedo asumiera en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) durante el gobierno de Iván Duque.

La gestión de Oviedo en la administración pública se caracterizó por la confianza de Guerra y el reconocimiento de otros líderes políticos. “Como Juan Daniel era mi asesor en temas económicos, me acompañaba en todos los debates de la Comisión, en el Ministerio de Hacienda, entre otros, y el presidente Duque lo conoció y lo consultaba mucho.

Cuando Duque salió elegido presidente, un día me pidió que fuera al Hotel Dann, en Bogotá, a conversar con él porque estaba armando su equipo”, relató. Inicialmente se pensó en Oviedo para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pero finalmente Duque lo nombró director del Dane.

María del Rosario Guerra señaló que el esdirector del Dane representa un aporte diverso a la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa

A criterio de Guerra, la llegada de Oviedo al Dane transformó la percepción pública de la entidad. “Mire cómo le fue en el Dane, una entidad tan técnica, la gente no hablaba de ella sino cuando salían las cifras de inflación y Oviedo le dio otra dinámica y el país empezó a entender cifras”, señaló, destacando la colaboración legislativa y participación en el desarrollo del Centro Democrático.

“Estuvo conmigo en el ministerio, luego me fui a trabajar con el presidente Álvaro Uribe en su proyecto de crear el Centro Democrático y él me ayudó en el proceso de la agenda legislativa, la primera bancada que fue por firmas. Me ayudó a coordinar la agenda legislativa”, afirmó.

Cercanía política y diferencias con el uribismo

Al hablar sobre la ubicación ideológica de Oviedo, Guerra ofreció definiciones claras a Semana. “Él respeta y aprecia al presidente Álvaro Uribe, pero no es del Centro Democrático”, precisó. Y agregó que “nunca ha sido un militante nuestro”, sobre la afiliación política de Oviedo, señaló: “Juan Daniel, yo diría, es de centroderecha”.

Guerra señaló que el exdirector del Dane resperta a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

La exministra también abordó temas personales y resaltó las diferencias con Oviedo en ciertos espacios. “Yo, muy tarde, vine a saber sobre su orientación sexual. He sido muy respetuosa. No conozco a su pareja. Él sabe cuáles son mis posiciones, diferimos en muchas de las posiciones frente a ese tema, pero lo respeto como persona, ciudadano, como hombre de bien y como persona trabajadora. No tengo ningún problema en trabajar con él. Es honesto, inteligente, brillante y comprometido”, sostuvo.

El papel de Juan Daniel Oviedo tras la Gran Consulta fue un tema central en el testimonio. Guerra contó cómo, a pesar de su cercanía con Oviedo, decidió respaldar a Paloma Valencia: “Paloma Valencia. Cada mes nos reuníamos en mi casa con mi esposo y él, y comíamos. Pero fui muy honesta cuando él arrancó su proceso. Yo le dije que había sido fundadora del Centro Democrático y trabajaría hasta el último día para defenderlo”.

Sobre Oviedo como fórmula vicepresidencial, la dirigente subrayó el aporte técnico y social percibido. “Estoy segura de que Paloma lo aprovechará, como lo hemos hecho. También fue asesor de José Manuel Restrepo, hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Fue su mano derecha en la universidad. Él cuando se compromete da todo de sí”, afirmó.

Guerra proyectó una alta incidencia de Oviedo en el equipo de Valencia. “Jugará un rol fundamental en muchos temas, sobre todo en cómo superamos la informalidad de tantos negocios y personas en Colombia”, aseguró en diálogo con el medio citado.