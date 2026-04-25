Carla Mendoza, la empresaria venezolana que convirtió su historia en un best seller de Amazon, llega a la Filbo 2026

La vida es una venta llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) 2026 con su autora, la venezolana Carla Mendoza.

La vida es una venta llega a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) 2026 con su autora, la venezolana Carla Mendoza, fundadora y CEO de CM Insurance Advisors, quien se presentará este sábado 25 de abril a las 5:00 p. m. en el pabellón internacional, pabellón 18, stand 211.

El libro alcanzó el estatus de best seller en Amazon en la categoría de Marketing de Nuevos Lanzamientos apenas tres días después de su publicación en la plataforma.

Mendoza llega a Bogotá respaldada por un perfil que desborda la etiqueta de escritora. Abogada y comunicadora social de formación, emigró de Venezuela a Estados Unidos en 2015 y construyó desde cero una empresa de seguros que hoy opera en más de 42 estados con una red de más de 1.000 agentes. Esa trayectoria, atravesada por el contacto humano, la negociación y la necesidad de comunicar con claridad, es también el punto de partida de su propuesta editorial.

El libro no es un manual técnico de ventas. Mendoza plantea que vender es, en esencia, una forma de comunicar valor y construir relaciones auténticas.

El libro no es un manual técnico de ventas. Mendoza plantea que vender es, en esencia, una forma de comunicar valor y construir relaciones auténticas, y que esa habilidad no se limita al mundo de los negocios: atraviesa la vida cotidiana, las relaciones personales y el desarrollo profesional.

A través de sus páginas, la autora ofrece herramientas sobre autoconocimiento, marca personal, mentalidad de crecimiento y habilidades comerciales, con un enfoque dirigido especialmente a emprendedores y profesionales hispanos.

“La vida es una venta y lo hacemos sin darnos cuenta. Vendemos nuestra historia de vida, nuestros proyectos y nuestra mejor versión. La idea es aprender a hacerlo bien, con estrategia aun cuando se sienta miedo y duda”, afirmó Mendoza. La autora agrega que su propósito con la obra es claro: “que los emprendedores construyan empresa y no que sobrevivan”.

La visita de Carla Mendoza a la Filbo se da junto a la Cámara Venezolana del Libro, y coincide con su serie de conferencias Del punto de quiebre al punto de poder

La visita a la Filbo se da junto a la Cámara Venezolana del Libro, y coincide con su serie de conferencias Del punto de quiebre al punto de poder, con que Mendoza ha realizado en escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica.

En ese espacio comparte su historia personal y las herramientas que, según ella, permiten convertir los momentos de fractura en oportunidades de avance. “Quiero seguir inspirando a miles de personas en todo el mundo con mi libro y las conferencias en las que comparto mi historia y las herramientas para transformar miedos y dudas en oportunidades de crecimiento con mentalidad empresarial”, señaló la autora.

Mendoza también ha llevado su discurso al terreno práctico con una serie de recomendaciones dirigidas a quienes inician un emprendimiento. La primera: arrancar aunque no se esté listo. “El error más común es esperar a que llegue el día perfecto para iniciar, y ese día no existe”, advirtió. La segunda, que todo emprendedor vende desde el primer día, así no tenga la empresa completamente formada. “Primero se construye confianza y con ella se vende y llegan clientes”, explicó.

La emprendedora Carla Mendoza comparte cinco claves prácticas para iniciar y hacer crecer un negocio, destacando la importancia de empezar temprano, enfocarse en ventas y gestionar finanzas, todo presentado en un detallado gráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su tercer consejo apunta a que el producto o servicio que se ofrece debe resolver un problema real. “He visto emprendedores con mucho talento, pero la clave es la persistencia con dirección: no es solo insistir, es ajustar, aprender y continuar”, indicó.

El cuarto elemento que Mendoza considera indispensable es la estructura financiera: tener claridad sobre ingresos y gastos. “Los emprendimientos no se pueden quedar en negocios emocionales“, subrayó. Y el quinto consejo que ofrece es rodearse de personas y emprendedores que hayan alcanzado el éxito, porque, según ella, un entorno adecuado determina el ritmo del crecimiento.

El recorrido de Mendoza ha tenido reconocimiento institucional. Fue incluida en el listado de las Top 12 Mujeres Profesionales de Doral 2024 y recibió la distinción de “ícono de influencia” por parte de la Alcaldía de Miami-Dade, en reconocimiento a su trabajo con la comunidad latina y a su compromiso con la educación financiera y de seguros. Desde CM Insurance Advisors, su agencia ha trabajado con miles de hispanos en procesos de protección de salud y patrimonio a lo largo de todo el territorio estadounidense.

Los asistentes a la feria podrán compartir ese espacio con Mendoza este sábado, a las 5:00 p. m., en el pabellón 18, stand 211 del pabellón internacional.

La presentación del libro en la Filbo 2026 representa también el primer gran escenario latinoamericano para La vida es una venta, una obra que, según su autora, nació de la experiencia directa y del convencimiento de que la comunicación honesta y estratégica es la base de cualquier relación duradera, ya sea comercial o personal. Los asistentes a la feria podrán compartir ese espacio con Mendoza este sábado, a las 5:00 p. m., en el pabellón 18, stand 211 del pabellón internacional.