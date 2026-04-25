Colombia

Atentado con explosivo en la vía Panamericana dejó al menos seis civiles heridos, incluido un menor, en Mercaderes, Cauca

Las autoridades investigan la autoría del ataque mientras refuerzan la seguridad en el corredor, clave para la movilidad y el abastecimiento en la región

Guardar

Un vehículo de servicio público intermunicipal sufrió atentado con explosivos ocurrido en la vía Panamericana, a la altura del sector de Pan de Azúcar, en el municipio de Mercaderes, Cauca - crédito @Webinfomil/X

Un nuevo hecho de violencia sacudió la madrugada de este sábado 25 de abril en el suroccidente de Colombia, luego de que un atentado con explosivos se registrara en la vía Panamericana, a la altura del sector de Pan de Azúcar, en el municipio de Mercaderes, Cauca.

La activación de un artefacto al borde de la carretera dejó al menos seis civiles lesionados, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con información preliminar por medios regionales como Meridiano, la explosión ocurrió hacia la 1:00 a. m. en un tramo clave que conecta los departamentos de Cauca y Nariño, específicamente entre los sectores de Mojarras, Remolino y Pan de Azúcar.

En ese momento transitaba un vehículo de servicio público intermunicipal que resultó afectado por la onda explosiva.

Testigos reportaron que se escucharon al menos dos detonaciones en la zona, una de las cuales quedó registrada en video.

Explosión en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes (Cauca), dejó un vehículo de transporte intermunicipal afectado y al menos seis civiles heridos, entre ellos un menor de edad - crédito crédito @Webinfomil/X
Explosión en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes (Cauca), dejó un vehículo de transporte intermunicipal afectado y al menos seis civiles heridos, entre ellos un menor de edad - crédito crédito @Webinfomil/X

Según el medio citado, entre los heridos se encuentran cinco pasajeros y el conductor del vehículo, que sufrió lesiones de mayor gravedad. Todos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde reciben atención médica.

El ataque generó pánico entre habitantes y transportadores que dependen de este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad y el comercio en el suroccidente del país.

La vía Panamericana es uno de los principales ejes de conexión terrestre, por lo que este tipo de acciones impacta directamente la economía regional.

Frente a lo ocurrido, el gobernador del Cauca señaló al medio Meridiano que el atentado podría estar relacionado con retaliaciones de grupos armados ilegales tras recientes operativos de la Fuerza Pública en la zona.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para reforzar las medidas de seguridad y garantizar la protección de la población civil.

Bus de servicio intermunicipal resultó afectado por la onda explosiva tras un atentado en la vía Panamericana - crédito crédito @Webinfomil/X
Bus de servicio intermunicipal resultó afectado por la onda explosiva tras un atentado en la vía Panamericana - crédito crédito @Webinfomil/X

También pidió fortalecer la coordinación institucional para evitar nuevos ataques en este corredor estratégico.

Este hecho se suma a una serie de ataques recientes que han elevado la tensión en el suroccidente colombiano.

Horas después, en la zona rural de Jamundí, se registró otro incidente cuando presuntos integrantes de estructuras armadas ilegales lanzaron un artefacto explosivo contra una subestación de Policía en el corregimiento de Robles. Aunque la detonación no dejó víctimas, sí generó temor entre los habitantes, que a esa hora iniciaban sus actividades diarias.

De acuerdo con información oficial, el explosivo cayó en un lote contiguo a la instalación policial, lo que evitó consecuencias mayores.

Sin embargo, tras la detonación se produjo un breve hostigamiento armado en la zona, que fue controlado por la reacción de la Fuerza Pública. Las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir nuevas acciones de contención.

La escalada de violencia también se ha hecho evidente en ciudades como Cali y Palmira, donde en las últimas horas se registraron ataques con vehículos cargados con explosivos cerca de instalaciones militares. Estos hechos dejaron a una persona civil herida y daños materiales, aumentando la preocupación de las autoridades locales.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca se advirtió sobre una intensificación de la violencia en la región y se pidió un mayor respaldo del Gobierno nacional para enfrentar la situación.

Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook
Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook

Las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la inteligencia, aumentar el pie de fuerza y ejecutar acciones contundentes contra las estructuras responsables.

Según reportes oficiales, la autoría de varios de estos atentados estaría vinculada a grupos disidentes de las antiguas Farc, particularmente estructuras que operan entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Estas organizaciones han incrementado su presencia en zonas rurales y, en algunos casos, han extendido su accionar hacia áreas urbanas, lo que agrava el panorama de seguridad.

Habitantes de sectores afectados han manifestado su preocupación por la frecuencia de estos hechos, señalando que la población civil queda en medio de la confrontación armada.

En zonas rurales, los hostigamientos contra la Fuerza Pública suelen desarrollarse cerca de viviendas y centros poblados, aumentando el riesgo para la comunidad.

Temas Relacionados

Atentado via PanamericanaExplosión busAtentado CaucaExplosión JamundíColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

El cuadro “Escarlata” llegará al estadio del cuadro “Azucarero” con la clasificación asegurada, y siendo uno de los jueces de su rival de toda la vida

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

El Ejército evitó un ataque con dron explosivo en Popayán: esto se sabe

La intervención de las tropas dejó sin efecto los planes de grupos armados que pretendían utilizar tecnología no tripulada contra un recinto estratégico del suroccidente colombiano

El Ejército evitó un ataque con dron explosivo en Popayán: esto se sabe

Tres urnas funerarias prehispánicas regresaron a Colombia tras visita de Gustavo Petro a Venezuela

Las piezas llegaron desde Caracas en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial y con estas ya se suman a 1.017 bienes arqueológicos repatriados desde 2022

Tres urnas funerarias prehispánicas regresaron a Colombia tras visita de Gustavo Petro a Venezuela

Aida Quilcué denunció freno institucional a reformas del Gobierno, señaló a la Corte y convocó a movilización en defensa del cambio

La lideresa indígena advirtió sobre obstáculos desde altas instancias judiciales a iniciativas clave y llamó a la ciudadanía a responder activamente ante el momento político

Aida Quilcué denunció freno institucional a reformas del Gobierno, señaló a la Corte y convocó a movilización en defensa del cambio

Álvaro Uribe sí se habría reunido con el presidente de Ecuador; hay fotografías del encuentro: el exmandatario colombiano ha negado el encuentro

La reunión entre los dirigentes sudamericanos fue advertida por el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de interferir en las elecciones presidenciales

Álvaro Uribe sí se habría reunido con el presidente de Ecuador; hay fotografías del encuentro: el exmandatario colombiano ha negado el encuentro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Ryan Castro tendría su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá: esta sería la fecha de la presentación

Jorge Enrique Abello reveló por qué siente empatía por Iván Cepeda y Álvaro Uribe: “Uno comprende”

Periodista mexicano denunció agresión durante sepelio de integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Esta gente estaba endemoniada”

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

‘Sin senos sí hay paraíso 4’ retomó grabaciones luego de la tragedia que sacudió el set: “Sabemos que no se sentirá igual”

Deportes

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Deportivo Cali vs. América Liga BetPlay EN VIVO: siga el minuto a minuto del clásico vallecaucano

Bayern Múnich de Luis Díaz remontó un partido intenso: 4-3 ante Mainz 05 por la Bundesliga

James Rodríguez no es indispensable en el Minnesota United según la prensa norteamericana: “No hay necesidad”

Sebastián Villa se reinventó para ser “un futbolista más tipo Valderrama“, según su entrenador

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón