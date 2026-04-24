Colombia

Un festival, cinco escenarios y 20.000 asistentes: así se fortalece el Top Show Colombo como espacio de inclusión en Bogotá

La programación abarca propuestas internacionales y reúne a nuevas voces que exploran identidades y géneros musicales variados en la capital

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Bogotá acoge desde este sábado 25 de abril el festival Top Show Colombo, un evento gratuito que celebra el impacto y la contribución histórica de la comunidad LGBTQ+ a la música en Colombia y Latinoamérica.
Bogotá acoge desde este sábado 25 de abril el festival Top Show Colombo, un evento gratuito que celebra el impacto y la contribución histórica de la comunidad LGBTQ+ a la música en Colombia y Latinoamérica.

Bogotá acoge desde este sábado 25 de abril el festival Top Show Colombo, un evento gratuito que celebra el impacto y la contribución histórica de la comunidad LGBTQ+ a la música en Colombia y Latinoamérica.

El festival Top Show Colombo, que inicia el 25 de abril y se extiende hasta el 14 de mayo, visibiliza a la comunidad LGBTQ+ a través de conciertos, actividades pedagógicas y encuentros comunitarios. Esta sexta edición, organizada por el Centro Colombo Americano, contará con la participación de artistas nacionales e internacionales y una programación artística y social que apuesta por la diversidad y la inclusión.

El Top Show Colombo se consolidó desde su creación en 2021 como una plataforma artística dedicada al diálogo social sobre la equidad, la inclusión y la representación LGBTQ+. A lo largo de seis años, ha fortalecido alianzas con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la Secretaría de Cultura y Cocrea, defendiendo la cultura como derecho y como espacio seguro para todas las personas.

Fechas, escenarios y cifras clave del Top Show Colombo

Participarán 18 agrupaciones nacionales e internacionales y más de 150 artistas en escena.
Participarán 18 agrupaciones nacionales e internacionales y más de 150 artistas en escena.

La sexta edición tendrá lugar en cinco escenarios principales de Bogotá: el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Parque de los Hippies y el Centro Colombo Americano. El evento desarrollará cinco fechas principales, desde el 25 de abril hasta el 14 de mayo, con una asistencia esperada superior a 20.000 personas.

Participarán 18 agrupaciones nacionales e internacionales y más de 150 artistas en escena. La inversión estimada es de $1.500 millones y se proyecta la creación de cerca de 400 empleos directos e indirectos en el sector cultural de la ciudad.

Artistas destacados y diversidad de géneros musicales

El festival presenta, por primera vez, una notable presencia de propuestas latinoamericanas. Entre los invitados figura Kudai, de Chile, referente del pop rock.
El festival presenta, por primera vez, una notable presencia de propuestas latinoamericanas. Entre los invitados figura Kudai, de Chile, referente del pop rock.

El festival presenta, por primera vez, una notable presencia de propuestas latinoamericanas. Entre los invitados figuran La Bruja de Texcoco (México), artista trans reconocida por resignificar músicas tradicionales; Kudai (Chile), referente del pop rock; Kumbia Queers (Argentina), banda exponente de la fusión entre cumbia, punk y rock; y Johann Vera (Ecuador), intérprete pop que ha visibilizado de forma abierta su identidad.

La programación nacional incluye nombres como Aguas Ardientes, La Ramona, Mayra Sánchez, Asael Cuesta, La Morena del Chicamocha, LoMaasBello, Milo Mosquera, La Poderosa del Bullerengue, Yela Quim, Lady Arias, Dolores te Canta y Lola Mento, originarios de regiones como Buenaventura, Yopal, Cali, el Eje Cafetero y la Costa Caribe. El repertorio explora géneros como bullerengue, pop, joropo y sonidos alternativos.

Educación, derechos y diálogo social en el festival

Además del componente musical, el Top Show Colombo incorpora una agenda pedagógica con conversatorios y encuentros comunitarios.
Además del componente musical, el Top Show Colombo incorpora una agenda pedagógica con conversatorios y encuentros comunitarios.

Además del componente musical, el Top Show Colombo incorpora una agenda pedagógica con conversatorios y encuentros comunitarios. Estas actividades buscan incidir en los debates sobre derechos culturales, políticas públicas y representación de las personas LGBTQ+ en las artes.

La edición 2026 se centra en visibilizar desafíos como las brechas de representación y las distintas formas de violencia que enfrenta la comunidad en la industria musical. “Unlabeled es un territorio para encontrarnos, celebrarnos y abrazar nuestras identidades sin moldes ni fronteras”, expresó Santiago López, coordinador cultural del Centro Colombo Americano.

El Top Show Colombo como declaración cultural y social

El festival se proyecta como una declaración de igualdad, diversidad e inclusión en la agenda cultural de la ciudad.
El festival se proyecta como una declaración de igualdad, diversidad e inclusión en la agenda cultural de la ciudad.

El festival se proyecta como una declaración de igualdad, diversidad e inclusión en la agenda cultural de la ciudad. Con más de 83 años de trayectoria, el Centro Colombo Americano ostenta el Sello de No Discriminación de ICONTEC y convierte el evento en una apuesta por la cultura como derecho universal.

La articulación interinstitucional, el acceso gratuito y el compromiso con distintas identidades posicionan al Top Show Colombo como referencia en la vida cultural y el debate por los derechos en Bogotá. La colaboración con programas distritales y nacionales fortalece su alcance y su impacto comunitario.

El festival invita a celebrar la diversidad y la autenticidad a través de la música, recordando que su mayor valor reside en reunir identidades diversas en un espacio sin etiquetas.

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