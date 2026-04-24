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Alejandro Restrepo relató cómo fue su desvinculación del Medellín: “Uno nunca quiere salir en un momento así”

El entrenador rompió el silencio tras la decisión del Poderoso de sacarlo en medio de la pelea por clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

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Alejandro Restrepo
Alejandro Restrepo fue el noveno técnico en la Liga BetPlay que se fue por malos resultados en 2026 - crédito Colprensa

La inesperada salida de Alejandro Restrepo como director técnico de Independiente Medellín sorprendió al entorno del fútbol colombiano, ya que el club aún tenía posibilidades en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores, pese a sumar un punto en los primeros dos partidos.

El técnico habló sobre cómo fue su desvinculación del equipo, la mala campaña a lo largo del primer semestre de 2026 y la situación interna con la plantilla, pues en la temporada no rindió como en 2025, cuando fue finalista de la liga y de la Copa Colombia, perdiendo ambas.

El contexto del Medellín al momento de la salida

“Uno nunca quiere salir en un momento así, con las posibilidades que hay y con la victoria de ayer”, dijo Restrepo en diálogo con Caracol Radio, enfatizando su sorpresa ante la decisión de la directiva el martes 21 de abril, a través de un comunicado.

El técnico expresó que, pese a mantener opciones para avanzar a los playoffs y seguir compitiendo a nivel internacional, fue notificado de su desvinculación tras el triunfo más reciente: “Esto fue el fin de semana. Se venía conversando desde antes de jugar contra Alianza y después del juego en el que ganamos, esa noche nos comunican que la intención era hacer un cambio”.

Alejandro Restrepo
Alejandro Restrepo fue el noveno técnico en dejar la Liga BetPlay por malos resultados con el Medellín - crédito Colprensa

La decisión llegó cuando el Independiente Medellín aún contaba con opciones reales de clasificar a los cuadrangulares, ya que restaban tres partidos en la fase de todos contra todos. El club mantenía participación activa en la Copa Libertadores, lo que había incrementado las expectativas entre la hinchada.

Restrepo admitió que “como entrenador se sabe que se puede lograr el paso a las finales... pero la persona está tranquila, porque hemos entregado todo a una gran institución hace más de dos años”. Además, resaltó que la derrota frente a Santa Fe fue muy difícil, aunque después el equipo logró competir y terminar segundo en la tabla anual, lo que les permitió ingresar a la Copa Libertadores.

La goleada de Flamengo por 4-1 sobre Medellín en la Copa Libertadores, fue la razón para la salida de Alejandro Restrepo - crédito Sergio Moraes/REUTERS
La goleada de Flamengo por 4-1 sobre Medellín en la Copa Libertadores, fue la razón para la salida de Alejandro Restrepo - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La salida del técnico impactó al entorno del equipo debido al momento competitivo que enfrentaba el club. Restrepo insistió en que la decisión fue respetada por todos los involucrados y reconoció que la autocrítica fue parte de su balance como director técnico.

Palabras de Restrepo para la hinchada

Durante la conversación con la emisora, Restrepo dirigió un mensaje a los seguidores del equipo: “Debo aprovechar para agradecer a la hinchada, su crítica nos ha hecho crecer”. Destacó el carácter apasionado del club y cómo la exigencia de la afición ayudó al crecimiento del plantel.

“Supimos pasar los momentos adversos, pero en la calle también conmigo se ha manejado de 10 puntos y no tengo nada qué decir”, añadió Restrepo. Expresó gratitud por el respaldo y la comprensión mostrados desde las gradas y en la vida cotidiana.

Con opciones en el exterior

Después de dejar el cargo en Independiente Medellín, la proyección de Restrepo genera interés local e internacional. Gracias a su perfil joven y su experiencia en clubes de renombre, es considerado una opción atractiva para varios proyectos. Entre los posibles destinos, se cita el interés del Bolívar de Bolivia, que lo incluyó en una lista de candidatos junto a Néstor Gorosito y Álvaro Gutiérrez.

Alejandro Restrepo
Alejandro Restrepo tendría opción de dirigir a Bolívar de La Paz, aunque no se tiene información de contactos - crédito @A_SuarezDoreski/X

Restrepo ya tuvo una experiencia internacional relevante en Alianza Lima, en Perú. El antioqueño manifestó: “A nosotros siempre nos ha gustado mucho el fútbol del exterior, hay posibilidades de competir a nivel sudamericano”. El técnico anticipó que evaluará cada propuesta y no descarta nuevas oportunidades en Colombia o en el extranjero.

Con la mirada puesta en el fútbol sudamericano, Restrepo se muestra dispuesto a afrontar nuevos desafíos y avanzar en su carrera profesional, abierto a las oportunidades que el mercado regional pueda presentar.

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