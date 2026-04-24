Colombia

Este es el pueblo paisa donde la mitad de sus habitantes podría portar una mutación vinculada a la pérdida progresiva de la memoria

En las montañas de Antioquia, una comunidad se enfrenta cada día a los efectos de una herencia genética que transforma sus vidas y sus relaciones familiares

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La historia local atribuyó durante décadas la alta incidencia de alzhéimer a una 'maldición', reforzando el estigma hasta que la ciencia identificó la verdadera causa genética - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La historia local atribuyó durante décadas la alta incidencia de alzhéimer a una 'maldición', reforzando el estigma hasta que la ciencia identificó la verdadera causa genética - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el corazón del norte antioqueño, a 2.265 metros sobre el nivel del mar y envuelto en neblina, se encuentra Yarumal, un pequeño municipio colombiano conocido por su clima frío, su gente solidaria y su paisaje montañoso.

Pero más allá de su belleza y hospitalidad, Yarumal guarda un secreto oscuro que ha llamado la atención de médicos, científicos y narradores de todo el mundo: una alta prevalencia de alzhéimer precoz, una condición que ha sido interpretada durante décadas como una “maldición” colectiva y familiar. Así lo retrata el documental de History Latinoamérica que explora la historia, el drama y la ciencia detrás de este fenómeno único.

Un pueblo marcado por la pérdida de la memoria

En Yarumal, las cifras superan cualquier promedio mundial. Según las investigaciones recogidas por History, casi la mitad de sus 45.000 habitantes podrían portar la mutación genética que causa el alzhéimer degenerativo temprano. No es raro encontrar personas que, apenas superados los 40 años, empiezan a repetir frases, olvidar tareas cotidianas o perderse en su propio barrio.

Casi la mitad de los 45.000 habitantes de Yarumal podrían portar la mutación paisa en el gen PSEN1, clave en el desarrollo del alzhéimer hereditario - crédito Alcaldía de municipal de Yarumal
Casi la mitad de los 45.000 habitantes de Yarumal podrían portar la mutación paisa en el gen PSEN1, clave en el desarrollo del alzhéimer hereditario - crédito Alcaldía de municipal de Yarumal

A los 50 años, muchos ya están postrados en cama y, a los 60, la muerte suele llegar tras años de confusión y dependencia absoluta. El rostro de la enfermedad es visible en las calles: turistas y visitantes reportan haber visto personas desorientadas, como si vagaran fuera de su propio tiempo y espacio, mientras sus familias, lejos de señalarlas, las arropan y cuidan con una mezcla de resignación y cariño.

Entre la superstición y la ciencia

La historia local atribuyó durante siglos la enfermedad a una “maldición” o “embrujo”. Los sacerdotes de la región solían señalar en las actas de defunción el “reblandecimiento del cerebro” y advertir que quienes se apartaban de la fe o de las costumbres podían ser castigados con la pérdida de la memoria. El aislamiento geográfico, la endogamia y la falta de acceso a información científica alimentaron la leyenda durante generaciones.

Sin embargo, la llegada de médicos y científicos, como el doctor Francisco Lopera y el Grupo de Neurociencias de Antioquia, permitió develar el verdadero origen de la “maldición”. Estudios genéticos demostraron que la causa es una mutación en el gen PSEN1 (E280A), conocido como la “mutación paisa”, que codifica la presenilina y se transmite de generación en generación.

Pruebas realizadas a más de 100 habitantes de la región revelaron que el 50% portaba la mutación, lo que explica la altísima incidencia de alzhéimer precoz en Yarumal y pueblos vecinos.

El documental de History Latinoamérica resalta la solidaridad, la resiliencia y el esfuerzo colectivo de Yarumal frente a la adversidad del Alzheimer - crédito Colprensa
El documental de History Latinoamérica resalta la solidaridad, la resiliencia y el esfuerzo colectivo de Yarumal frente a la adversidad del Alzheimer - crédito Colprensa

Herencia, miedo y resiliencia

El estigma, el miedo y la incertidumbre acompañan a cada generación. Algunos jóvenes temen enamorarse de alguien del pueblo que pueda portar el mismo gen. Familias enteras relatan cómo la enfermedad ha marcado sus apellidos y sus vidas, desde abuelos hasta bisabuelos, pasando por padres y tíos. La comunidad, sin embargo, ha aprendido a convivir con la condición: se organizan para ofrecer apoyo, acuden regularmente al hospital local y participan en los estudios que buscan, algún día, hallar la cura definitiva.

La tradición oral y la religiosidad siguen presentes, pero ahora conviven con la ciencia. Los habitantes de Yarumal saben que no es un embrujo, sino una enfermedad hereditaria. El documental destaca la solidaridad y el esfuerzo colectivo para mejorar la calidad de vida de los afectados, así como la esperanza de que, a partir de la investigación, se puedan encontrar tratamientos efectivos y estrategias de prevención para futuras generaciones.

Viaje a Yarumal: entre la neblina y el misterio

Llegar a Yarumal es adentrarse en uno de los capítulos más extraños y conmovedores de la medicina latinoamericana. El trayecto más corto parte desde Medellín, a 122 km de distancia: buses frecuentes salen de la Terminal del Norte y el viaje dura entre dos y tres horas, pasando por paisajes de montaña y atravesando tres peajes principales. Desde Bogotá, el trayecto es más largo, de 10 a 12 horas en bus, o bien, volando a Medellín y continuando en carretera.

Yarumal, en el norte antioqueño, se destaca por tener la mayor prevalencia mundial de Alzheimer precoz debido a una particular mutación genética - crédito Alcaldía de municipal de Yarumal
Yarumal, en el norte antioqueño, se destaca por tener la mayor prevalencia mundial de Alzheimer precoz debido a una particular mutación genética - crédito Alcaldía de municipal de Yarumal

A los visitantes les sorprende tanto la belleza del pueblo como la naturalidad con que sus habitantes hablan del alzhéimer y comparten historias de amor, miedo y resiliencia. En Yarumal, se vive la enfermedad como un destino colectivo, pero también como una oportunidad para la ciencia y para la solidaridad.

Aunque la maldición de Yarumal ha sido desacreditada como mito, la lucha por entender y enfrentar el alzhéimer precoz continúa. Las familias colaboran con investigadores, se someten a pruebas y participan en ensayos clínicos. La mutación paisa puso al municipio en el mapa de la neurociencia mundial y ha convertido a Yarumal en referencia para estudios globales sobre la enfermedad.

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