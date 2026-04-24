Esposa de Juanda Caribe rechazó la comparación entre su hija y Mariana en ‘La casa de los famosos’: “Primero muerta”

Sheila Gándara no dejó pasar las polémicas declaraciones de Juanda, pues los internautas mencionaron a su hija - crédito @BryantCh3 / X

Las redes sociales continúan hablando del comportamiento del creador de contenido Juan David Muñoz, más conocido como Juanda Caribe, en su paso por La casa de los famosos Colombia, pues su cercanía con Mariana Zapata ha generado mucho contenido, teniendo en cuenta que la tensión entre ellos es notoria.

Precisamente, uno de los más recientes comentarios del influenciador llamó la atención, pues expresó su admiración por Mariana, mencionando a su hija. Ante esto, Sheila Gándara no dudó en responder al comentario, pues la situación generó un intenso debate en redes sociales y reavivó la tensión pública entre los protagonistas.

La pareja del famoso respondió de manera tajante luego de que Juanda Caribe expresara lo siguiente durante el reality: “Si yo tuviera una hija, me gustaría que fuera una pelada como ella: sonriente, efusiva, cariñosa”.

Aunque este comentario fue interpretado por varios internautas como un caso hipotético si tuviera otra niña, para muchos hablaba de su hija Victoria, fruto de su relación con la barranquillera y aseguran que expresó su intención de que la pequeña tenga cualidades similares a las de Mariana Zapata.

Sin duda, la frase fue considerada inapropiada por una parte de la audiencia que no dudó en compartirla en las plataformas digitales, lo que desató una reacción por parte de Sheila que fue considerada contundente por los que están siguiendo todas las actualizaciones del caso.

Sheila Gándara no se quedó callada ante las menciones a su hija Victoria en redes sociales - crédito @sheilafgandara y @juandacaribeshow/Instagram

El clip de las palabras del también humorista se viralizó en redes sociales, pues los internautas no dejaron pasar lo que dijo en medio de una conversación que tuvo con Mariana Zapata en la que admitió no ser indiferente hacia ella y confesó algunas de las cualidades que lo atraen.

Cabe mencionar que Juanda Caribe ha reconocido públicamente su situación sentimental fuera del programa, por lo que el comentario llamó rápidamente la atención de los seguidores que no dudaron en enviárselo a la que era su compañera sentimental antes del concurso.

Y es que en el polémico diálogo, Juanda Caribe manifestó que le gustaría que la niña desarrollara cualidades semejantes a las de Mariana Zapata. La frase fue replicada en redes sociales y pronto se convirtió en el centro de la polémica, desatando preguntas sobre el impacto emocional que estas palabras podrían tener en Sheila Gándara, que se robado la atención en las plataformas digitales por las polémicas acciones de su pareja.

Este hecho provocó múltiples comentarios y debates en los que se cuestionó la comparación: “Sheila quejesto!! Este man cómo va a decir que tú hija tan pequeña, él quiere que sea una Mariana cuando sea grande!! Aléjate de ese hombre que horror”, le dijo uno de sus seguidores a través de X.

Juanda Caribe y Mariana Zapata han tenido actitudes cercanas dentro de ‘La casa de los famosos' - crédito @sheilafgandara/ Instagram

La contundente respuesta de Sheila Gándara en redes

Tras viralizarse el video y ser etiquetada por una usuaria, Sheila Gándara reaccionó inicialmente con humor, diciendo: “Yo mejor me voy a reír”. Sin embargo, dejó clara su postura con una respuesta directa sobre lo que piensa, pues dejó entrever que no dejaría a su hija tomar las mismas actitudes de Mariana Zapata: “Primero muerta”.

La declaración de Sheila, sumada al mensaje original de la internauta, generó una gran cantidad de reacciones entre seguidores, incrementando el debate sobre los límites de las declaraciones personales en televisión.

La postura de la barranquillera reforzó su desacuerdo con la comparación y evidenció su determinación para afrontar la crianza de su pequeña.

Las reacciones de la esposa del humorista sorprendieron - crédito @Ryg2578eyiiyf / X

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la famosa se pronuncia, pues días antes, la barranquillera había calificado a Juanda Caribe de cínico y aseguró que no seguiría en silencio ante sus palabras en el reality.

Sheila Gándara se mostró vulnerable en redes sociales tras las declaraciones de Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Mientras tanto, el vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa creciendo, pues los dos ya se dieron un beso en medio de una dinámica en el concurso.