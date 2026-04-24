Colombia

Radicarán firmas para revocar el mandato de Carlos Fernando Galán ante la crisis de inseguridad

El mandatario ha salido al paso de las críticas al confirmar que ha cumplido con el 51% de su plan Distrital de Desarrollo

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Carlos Fernando Galán - Bogotá
El mandatario local ha afirmado que la crisis de inseguridad es por inoperancia de la justicia - crédito Visuales IA

Los hechos de inseguridad que se han registrado en Bogotá recientemente han hecho que se vuelva a poner en duda el trabajo realizado hasta el momento por el alcalde Carlos Fernando Galán, que ha responsabilizado a la justicia de esta problemática.

En diferentes declaraciones, el mandatario distrital ha mencionado que en la capital se han registrado varias capturas de criminales, que posteriormente son dejados en libertad por errores de la Fiscalía o inoperancia de los jueces.

A pesar de los argumentos del alcalde Galán, esto no ha evitado que sea el principal señalado por la opinión pública, llegando al punto de que El Espectador informó que el 24 de abril serán presentadas las firmas con las que un grupo de ciudadanos busca su salida de la alcaldía.

Alcalde Carlos Fernando Galán anuncia nuevas medidas en Bogotá tras casos de paseo millonario - crédito Alcaldía Bogotá
Galán ha resaltado los operativos positivos en los que han sido capturados criminales en la capital - crédito Alcaldía Bogotá

Detalles de la revocatoria contra Galán

El medio citado informó que promotores de la revocatoria del mandato del alcalde de Carlos Fernando Galán radicarán sobre las 10:30 a. m. las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional. Los organizadores señalan que la iniciativa no tiene respaldo de partidos políticos y que busca que la ciudadanía decida en las urnas sobre la continuidad del actual Gobierno distrital. En el acto participan ciudadanos afectados por temas de inseguridad, padres de familia, docentes y líderes sociales.

La Registraduría tendrá la labor de verificar las firmas presentadas y, en caso de cumplir los requisitos legales, se podría convocar a una elección atípica en la capital de Colombia.

crédito Alcaldía Mayor de Bogotá
Galán se alejó de las críticas durante el último balance que presentó - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La radicación coincide con la presentación del balance oficial por parte de la Alcaldía de Bogotá. En el informe, el alcalde Galán reportó una ejecución del 51% en el Plan Distrital de Desarrollo y mencionó avances en obras públicas, seguridad y programas sociales.

Galán reconoció que persisten pendientes en movilidad, manejo de residuos y seguridad, y manifestó que el trabajo del distrito en los próximos meses se centrará en los problemas que mencionó como principales causas de inconformidad entre los ciudadanos.

En materia de infraestructura, Galán reportó 21 obras finalizadas de 76 que presentaban retrasos, mientras que la Línea 1 del Metro registra un avance del 73%. Debido a que se trata del factor por el que más ha sido criticado, indicó que, en seguridad se registró una reducción en nueve de los once delitos de mayor impacto y la integración de más de 14.000 cámaras a un sistema central de monitoreo.

Revocatoria - Carlos Fernando Galán
Grupo de ciudadanos radicará firmas para retirar a Galán de la alcaldía - crédito Visuales IA

Piden asistencia militar y plan de choque para mejorar seguridad en Bogotá

Ante el aumento de casos de inseguridad en Bogotá, ciudadanos y dirigentes políticos han impulsado una iniciativa que solicita a la Alcaldía Distrital realizar un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la posibilidad de solicitar asistencia militar en la ciudad.

Además, proponen la implementación inmediata de un plan de choque integral con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y resultados medibles para la recuperación de la seguridad. También se pide la adopción de medidas urgentes para atender a las víctimas, fortalecer la presencia institucional en zonas críticas y mejorar los canales de denuncia.

Entre los argumentos presentados se encuentran el incremento de hechos violentos, la presencia de estructuras criminales, el déficit de pie de fuerza policial, la inoperatividad de vehículos oficiales, la baja inversión en seguridad, el rezago en videovigilancia y el hacinamiento en centros de detención.

El concejal Julián Uscátegui, uno de los voceros, aseguró que la acción busca que las autoridades cumplan con su deber de proteger a la ciudadanía y garanticen el orden público. Según Uscátegui, la administración actual destina solo el 3% del presupuesto a seguridad y no ha fortalecido ni modernizado los recursos policiales ni los sistemas de vigilancia.

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