Enel se defendió de millonaria sanción por encarecer el precio de la energía para los usuarios: “La tarifa está por debajo del promedio”

Un proceso administrativo derivó en una multa contra la empresa de energía por hechos relacionados con la gestión de la hidroeléctrica Betania en octubre de 2022, según información de fuentes oficiales y declaraciones de la compañía - crédito Amanda Perobelli / Reuters

La sanción de 2.847 millones de pesos a Enel Colombia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) abrió un nuevo capítulo en la supervisión del sector energético. }

La investigación se centró en la oferta de energía en bolsa hecha por la hidroeléctrica Betania durante octubre de 2022, según informó El Tiempo.

Enel Colombia defendió su actuación y afirmó que la multa es independiente de los valores facturados a los usuarios en marzo.

La Superservicios impuso la sanción tras analizar la oferta energética que la hidroeléctrica Betania presentó entre el 17 y el 22 de octubre de 2022.

Esta medida, según Enel Colombia, responde únicamente a esos hechos y no a la tarifa cobrada en las facturas de marzo de 2026. La empresa aseguró que cumplió la regulación vigente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y que mantiene su disposición a aclarar cualquier información ante las autoridades.

La sanción a Enel Colombia responde a una investigación sobre la gestión de la energía en bolsa por parte de la hidroeléctrica Betania entre el 17 y el 22 de octubre de 2022.

Un análisis encabezado por la Superintendencia derivó en la imposición de una sanción económica, vinculada a la operatividad de una hidroeléctrica en el departamento, durante un periodo puntual de 2022 - crédito Enel Colombia

La compañía aseguró que este proceso no está vinculado a las tarifas facturadas en marzo de 2026 y subrayó que actúa bajo la normativa de la Creg. Enel Colombia reiteró que mantiene comunicación con los organismos de control y que aplica la regulación en todas sus decisiones.

Cambios recientes en la tarifa de energía de Enel Colombia

Enel Colombia indicó al medio mencionado que la tarifa aplicada a los usuarios depende de factores económicos, precios de combustibles y condiciones del mercado eléctrico.

En enero, los clientes recibieron un saldo a favor extraordinario de 40 pesos por kilovatio hora, lo que situó la tarifa de energía como la más baja del mercado colombiano en ese momento. Esta reducción fue una medida única.

A partir de febrero, ese saldo dejó de aplicarse y se actualizó el costo de los contratos de compra de energía. Este ajuste se reflejó en las tarifas facturadas en marzo. La empresa afirmó que su tarifa sigue siendo inferior al promedio nacional y que continúa siendo competitiva frente a otras regiones.

Enel Colombia detalló que sus precios resultan más de 9 pesos por kilovatio hora por debajo del mismo periodo del año anterior. Además, la compañía enfatizó que todas las respuestas y detalles han sido remitidos a las entidades de control y gobierno, de acuerdo con la normativa vigente.

Respuesta de Enel Colombia ante la multa y medidas legales

La empresa remarcó a El Tiempo que la sanción de la Superservicios solo está relacionada con la investigación de la oferta de energía en bolsa de la hidroeléctrica Betania en octubre de 2022. Reiteró que no existe ninguna conexión con las tarifas del servicio domiciliario aplicadas en marzo de 2026.

Enel Colombia insistió en su postura: “la tarifa permanece por debajo del promedio del mercado y es una de las más competitivas a nivel nacional”. Según la compañía, se han atendido oportunamente todos los requerimientos de las autoridades y se garantiza siempre el cumplimiento de la regulación vigente y de las reglas para la generación de energía.

Las gestiones diplomáticas buscan activar mecanismos legales europeos e italianos para responder a prácticas empresariales que habrían generado perjuicios económicos en usuarios de Bogotá - crédito Amanda Perobelli / Reuters

Frente a la sanción, Enel Colombia manifestó su determinación de utilizar todos los recursos legales disponibles para defender su posición en este proceso administrativo.

La organización anticipó que acudirá a las instancias judiciales permitidas para ejercer su defensa sobre la sanción. Enel Colombia remarcó que evaluará todas las acciones jurídicas para responder a la medida adoptada por la Superservicios.

El presidente Petro exige a Enel devolver sobrecosto a usuarios de energía

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este jueves a la empresa Enel la devolución inmediata a los usuarios del monto cobrado en exceso en las facturas de energía eléctrica, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos aplicara una multa de $2.847 millones por irregularidades en la determinación de precios desde la central hidroeléctrica Betania, irregularidades que, según el mandatario, generaron un aumento del 9% en el precio de la electricidad en Bogotá durante marzo.

Petro sostuvo que el impacto de esta manipulación no solo afectó directamente a los hogares, sino que fue crucial para el alza de la inflación en ese mes, por encima de cualquier incidencia del “salario vital”.

El informe técnico de la Superintendencia de Servicios Públicos indicó que Betania —operada por Enel Colombia— ofertó su energía a precios que no reflejaban su costo real de operación, pese a tener el embalse en casi su nivel máximo y producir vertimientos.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a Enel devolver “el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura” tras la sanción impuesta por Superservicios- crédito @Petrogustavo/X

La entidad concluyó que este mecanismo distorsionó el mercado eléctrico, permitiendo la entrada de plantas térmicas, cuyas ofertas son más elevadas. “El precio de bolsa real fue superior al precio que se habría formado en un escenario de competencia eficiente”, señaló el organismo. Este sobreprecio afectó de manera directa los costos eléctricos del sistema y, en última instancia, los montos cobrados a los hogares usuarios.

Según relató Petro, Enel no solo tiene a su cargo la generación —a través de Betania—, sino también la distribución y comercialización de energía en Bogotá, haciéndola responsable de gran parte de la cadena de valor eléctrico en la capital. Sobre este punto, el presidente argumentó que esa integración vertical facilita prácticas monopólicas, al establecer precios de generación y venta por encima de los costos efectivos.

“Una distribuidora puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, escribió el jefe de Estado, destacando la concentración de poder de mercado de Enel en el sector.