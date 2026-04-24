Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

La alegría de Luis Díaz al marcar para Bayern en las semifinales de la Copa de Alemania-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La Bundesliga ya tiene a su nuevo campeón: el 19 de abril de 2026, Bayern Múnich venció por 4-2 al Stuttgart y conquistó su título 35 de la Bundesliga en la historia.

Pero los “Gigantes de Baviera” tendrán que terminar el calendario de juegos y para ello, esperar a alzar el título ante su gente, u organizar un evento después del 18 de mayo de 2026 cuando oficialmente termine el campeonato alemán.

Y mientras ello ocurre, el equipo de Vincent Kompany y Luis Díaz buscará prepararse de buena forma para el duelo decisivo que tendrán el 28 de abril de 2026 por las semifinales de ida de la Champions League ante París Saint Germain en el estadio Allianz Arena.

El campeón de Alemania con “Lucho” termina la temporada 2025-2026

El cuadro local viene de asegurar su pase a la final de la Copa de Alemania ante el poderoso Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz como carta clave en ell estadio BayArena el 22 de abril de 2026-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

ElMainz recibirá al Bayern Múnich el 25 de abril de 2026 en el estadio Mewa Arena por la fecha 31 de la Bundesliga encuentro en el que el colombiano Luis Díaz buscará ser determinante.

El partido está programado para las 8:30 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Martin Petersen.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Mainz

Mainz viene de ser eliminado ante Racing de Estrasburgo de Francia en la Conference League-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Mainz viene de empatar ante el Borussia Mönchengladbach a un gol, el 19 de abril de 2026 en el estadio Europa-Park en condición de visitante.

La anotación inicial llegó para el local gracias al tanto del norteamericano Joe Scally al minuto 7, pero la insistencia de Mainz permitió que en la última jugada del partido empatara el juego.

La anotación para el equipo que hará las veces de local fue de Nadiem Amiri desde el tiro del punto penal.

A continuación, así viene Mainz en sus últimos cinco juegos:

19 de abril de 2026 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Mainz

16 de abril de 2026 - Conference League: Estrasburgo 4-0 Mainz

12 de abril de 2026- Bundesliga: Mainz 0-1 Friburgo

9 de abril de 2026 - Conference League: Mainz 2-0 Estrasburgo

4 de abril de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 1-2 Mainz

Bayern Múnich

Harry Kane del Bayern Munich celebra tras abrir el marcador en la semifinal de la Copa Alemana ante el Bayer Leverkusen el miércoles 22 de abril del 2026*-crédito Federico Gambarini/dpa via AP

El Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bayer Leverkusen en las semifinales, con un gol del colombiano Luis Díaz. El encuentro, disputado en condición de visitante, dejó al conjunto bávaro a la espera de su rival para la definición del trofeo que se celebrará en Berlín a finales de mayo de 2026.

La participación de Luis Díaz resultó determinante, ya que el VAR convalidó su anotación tras confirmar que se encontraba habilitado en el momento en que Leon Goretzka le brindó la asistencia. El juez principal llegó a invalidar inicialmente la jugada, pero el sistema de videoarbitraje estableció la legalidad del gol.

El resultado deja a Díaz a un paso de lograr su tercer título con el Bayern Múnich en menos de un año. En los minutos finales, el equipo dirigido por el colombiano controló los intentos del Bayer Leverkusen de igualar el marcador. En el minuto 91, Díaz falló una nueva ocasión frente al arquero Mark Flekken, quien detuvo el remate.

Durante los últimos minutos del encuentro, ambos equipos realizaron modificaciones tácticas: el Bayern reemplazó a Jamal Musiala por Kim Min-Jae, mientras que el Leverkusen sustituyó a Robert Andrich por Malik Tillman.

Así vienen los “Gigantes de Baviera” en los últimos cinco partidos:

22 de abril de 2026 - Copa de Alemania: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich

19 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Stuttgart

15 de abril de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

11 de abril de 2026 - Bundesliga: St. Pauli 0-5 Bayern Múnich

7 de abril de 2026 - Champions League: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich