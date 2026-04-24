Este es el medicamento clave para pacientes con enfermedad crónica que se volverá a distribuir en Colombia, confirmó el Gobierno

Ministerio de Salud restableció suministro de medicamento clave para pacientes con esclerosis múltiple en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Salud y Protección Social, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó el restablecimiento del suministro de fampridina tableta de liberación prolongada 10 mg (Fampyra®) en Colombia en abril de 2026, tras un desabastecimiento registrado desde octubre del año pasado.

El importador autorizado, Laboratorios Biopas S.A., informó la llegada de un nuevo lote, lo que permitió iniciar la comercialización del medicamento ese mismo mes. Gestifarma S.A.S. prevé la disponibilidad de nuevas unidades en las próximas semanas, según información oficial.

Los medicamentos provienen del extranjero - crédito Ministerio de Salud

La escasez tuvo su origen en un cambio de fabricante, de Irlanda a Canadá, circunstancia que alteró la producción y distribución, explicó la cartera de Salud. Frente a esta situación, el medicamento fue incluido en el Listado de Medicamentos Vitales No Disponibles (LMVND), medida avalada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) mediante el Acta No. 12 de 2025 SEMPB, suscrita en diciembre de 2025.

La decisión abrió la vía para activar procedimientos de importación especial bajo el amparo del Decreto 481 de 2004, que habilita el ingreso de medicamentos vitales no disponibles a Colombia.

Las gestiones involucraron a Laboratorios Biopas S.A., Global Pharmaceutical S.A.S. y Gestifarma S.A.S., que tramitaron permisos ante el Invima a fin de garantizar el acceso al tratamiento para los pacientes.

Las farmacias encargadas de la distribución son Global Pharmaceutical S.A.S.; Gestifarma S.A.S.; Cruz Verde; Ramedicas y Cafam; Audifarma, Cafam, Discolmets, Profharma, Colsubsidio, Disfarma, Mennar y Medisfarma - crédito Ministerio de Salud

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) establecieron sus redes de gestores farmacéuticos responsables de la entrega: SURA EPS asignó a Global Pharmaceutical S.A.S. y Gestifarma S.A.S.; Sanitas EPS a Cruz Verde; Famisanar EPS a Ramedicas y Cafam; y Nueva EPS a Audifarma, Cafam, Discolmets, Profharma, Colsubsidio, Disfarma, Mennar y Medisfarma.

En la reunión del 8 de abril de 2026, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, se evaluó este avance junto a representantes del Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, EPS, gestores farmacéuticos y pacientes, que valoraron positivamente la reactivación del abastecimiento.

El Ministerio reiteró que este mecanismo busca proteger el acceso a tratamientos de enfermedades huérfanas y recordó que, mediante la Circular Externa 0016 de 2024, se instruyó a las EPS a gestionar con inmediatez la importación de estos fármacos. Además, la Corte Constitucional, en el Auto 559 de 2025, les ordenó asegurar la entrega continua y oportuna de medicamentos esenciales, incluso en situaciones de desabastecimiento.

Así avanza la esclerosis múltiple de forma silenciosa en muchos pacientes

La progresión silenciosa de la esclerosis múltiple se convirtió en el principal desafío médico para quienes conviven con esta enfermedad, los diagnosticados - crédito VisualesIA

La progresión silenciosa de la esclerosis múltiple se convirtió en el principal desafío médico para quienes conviven con esta enfermedad, los diagnosticados, a pesar de seguir tratamientos eficaces, experimentan un deterioro gradual de sus capacidades físicas y cognitivas, sin que existan brotes evidentes ni alteraciones visibles en pruebas como la resonancia magnética.

Esta forma de avance, desconocida para muchos pacientes y aún insuficientemente abordada en la práctica clínica, motiva la campaña de sensibilización 2024 de la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM), que busca visibilizar la llamada Progresión Independiente de Brote (PIRA), según recogió la agencia EFE.

La PIRA, por sus siglas en inglés (Progression Independent of Relapse Activity), supone que una persona con esclerosis múltiple puede ver limitada su movilidad o capacidad de memoria de forma paulatina y sin recurrencia de los episodios agudos que normalmente caracterizan a la enfermedad.

El dato más revelador y que permite dimensionar la magnitud de este problema es que entre un 25 y un 30% de los pacientes bajo tratamiento adecuado presentan una progresión sostenida de discapacidad pese a la ausencia de brotes y con estudios de imagen normales. Esta situación convierte la progresión silenciosa en el “agujero negro” de la esclerosis múltiple, un territorio en el que la comunidad médica reconoce la falta de recursos y estrategias terapéuticas efectivas para dar una solución efectiva.