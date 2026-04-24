Colombia

Tigo se refirió a polémico cartel publicitario con el rostro de una bella mujer que se hizo viral en redes sociales: “Desde que soy prepago...”

La compañía de telefonía celular afirmó que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital”

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crédito @Tigo_Colombia/X
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Una publicación que se hizo viral en redes sociales la tarde y noche del jueves 23 de abril de 2026 ocasionó que la empresa de telefonía Tigo se pronunciara de manera oficial la mañana del viernes 24 de abril, luego de que una imagen de un aviso publicitario que se encuentra en una parada de bus, fue alterada, al parecer, con la ayuda de la IA por un usuario en Internet.

Todo se dio por la alteración del mensaje que acompaña la fotografía, y que en su publicación original precisa: “Desde que soy pospago, le comparto datos a todos”.

En el video que compartió la empresa de tecnología se indicó: “Esto es lo que publicamos nosotros”.

Sin embargo, la nueva imagen que se hizo viral en algunas cuentas dedicadas a compartir memes en redes sociales señaló: “Desde que soy prepago, le comparto datos a todos”.

Para dimensionar la gravedad de la situación, en Colombia, el término “prepago” se utiliza en el lenguaje coloquial para referirse a una mujer que presta servicios sexuales a cambio de una compensación económica, generalmente de forma independiente y bajo acuerdos previos con el cliente.

crédito @Tigo_Colombia/X
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Seguido a esto, en la grabación se agrega: “Esto es lo que alguien más decidió hacer. Sin permiso, sin verdad, con inteligencia artificial. Ella es profesional. Una palabra falsa no cambia nada de eso, pero el silencio sí hubiera cambiado todo”.

En su respuesta oficial, la compañía destacó que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital y Tigo no se queda callado. Su imagen le pertenece a ella, como la tuya te pertenece a ti. En Tigo creemos que la tecnología debe sumar, no destruir”.

Por lo anterior, y también con ayuda de la IA, la empresa publicó varias imágenes del mismo cartel publicitario con frases que en lugar de descalificar, empoderen a las mujeres, tales como:

  • Desde que creo en mí, nadie toma mis decisiones.
  • Desde que entendí mi poder, nada me queda grande.
  • Desde que reconozco mi valor, soy más autónoma.

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