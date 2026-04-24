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Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Con la confirmación de ESPN y de Disney Plus para transmitir los partidos del evento de fútbol más importante del año, así se podrán ver en territorio nacional los juegos

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El periodista Gustavo Torres dio a conocer cómo se distribuirán las transmisiones de los 104 partidos que se verán en Colombia durante la Copa del Mundo 2026-crédito Luis Cortes/REUTERS-Foto de archivo
El periodista Gustavo Torres dio a conocer cómo se distribuirán las transmisiones de los 104 partidos que se verán en Colombia durante la Copa del Mundo 2026-crédito Luis Cortes/REUTERS-Foto de archivo

A 48 días de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, ya se conocen los canales y aplicaciones que transmitirán el evento de fútbol más importante de fútbol.

De esta forma, con la confirmación por parte de ESPN y de Disney Plus sobre la transmisión de algunos de los partidos del Mundial, noticia dada a conocer el 17 de abril de 2026, también se conoció cuales serán los partidos que se verán a través de dichos canales.

Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X
Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X

El 24 de abril de 2026, el periodista Gustavo Torres entregó la lista de juegos que se verán por dichos canales, y actualizó la programación de partidos que se podrán ver a nivel nacional para 2026. A continuación, esta es la lista detallada de horarios, canales y partidos que podrán disfrutar los amantes del fútbol en nuestro país:

11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica

  • Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium
  • Hora: 2:00 p.m.

Corea del Sur vs República Checa

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 9:00 p.m.

12 de junio de 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium
  • Hora: 2:00 p.m.

Estados Unidos vs Paraguay

  • Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium
  • Hora: 8:00 p.m.

13 de junio de 2023

Catar vs Suiza

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 2:00 p.m.

Brasil vs Marruecos

  • Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium
  • Hora: 5:00 p.m.

Haití vs Escocia

  • Transmisiones del partido: DSports y Win Fútbol
  • Hora: 8:00 p.m.

14 de junio de 2026

Australia vs Turquía

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 11:00 a.m.

Alemania vs Curazao

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 12:00 p.m.

Países Bajos vs Japón

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 2:00 p.m

Costa de Marfil vs Ecuador

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium
  • Hora: 5:00 p.m

Suecia vs Túnez

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 8:00 p.m

15 de junio de 2026

España vs Cabo Verde

  • Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium
  • Hora: 10:00 a.m.

Bélgica vs Egipto

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 12:00 p.m.

Arabia Saudita vs Uruguay

  • Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium
  • Hora: 5:00 p.m

Irán vs Nueva Zelanda

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 5:00 p.m.

16 de junio de 2026

Francia vs Senegal

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 12:00 p.m.

Irak vs Noruega

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 5:00 p.m.

Argentina vs Argelia

  • Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium
  • Hora: 8:00 p.m.

Austria vs Jordania

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 11:00 p.m.

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 12:00 p.m.

inglaterra vs. Croacia

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 3:00 p.m.

Ghana vs. Panamá

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 6:00 p.m.

Uzbekistán vs Colombia

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol, Caracol TV, RCN
  • Hora: 9:00 p.m.

18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 11:00 a.m.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 2:00 p.m.

Canadá vs. Qatar

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 5:00 p.m.

México vs. Corea del Sur

  • Transmisiones del partido: DSports y Win Sports
  • Hora: 8:00 p.m.

19 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Australia

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 2:00 p.m.

Escocia vs. Marruecos

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN
  • Hora: 5:00 p.m.

Brasil vs. Haití

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 7:30 p.m.

Turquía vs. Paraguay

  • Transmisiones del partido: DSports y Win Sports
  • Hora: 10:00 p.m.

20 de junio de 2026

Países Bajos vs. Suecia

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 12:00 p.m.

Alemania vs. Costa de Marfil

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 3:00 p.m.

Ecuador vs. Curazao

  • Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium
  • Hora: 7:00 p.m.

Túnez vs. Japón

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 11:00 p.m.

21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudita

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium
  • Hora: 11:00 a.m.

Bélgica vs. Irán

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol, Caracol TV, RCN
  • Hora: 2:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 5:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 8:00 p.m.

22 de junio de 2026

Argentina vs. Austria

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium
  • Hora: 12:00 p.m.

Francia vs. Irak

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 4:00 p.m.

Noruega vs. Senegal

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol
  • Hora: 7:00 p.m.

Noruega vs. Senegal

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 7:00 p.m.

23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán

  • Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol
  • Hora: 12:00 p.m.

Inglaterra vs. Ghana

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 3:00 p.m.

Panamá vs. Croacia

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 6:00 p.m.

Colombia vs. República Democrática del Congo

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 9:00 p.m.

24 de junio de 2026

Suiza vs. Canadá

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 2:00 p.m.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 2:00 p.m.

Escocia vs. Brasil

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 5:00 p.m.

Marruecos vs. Haití

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 5:00 p.m.

República Checa vs. México

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 8:00 p.m.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 8:00 p.m.

25 de junio de 2026

Ecuador vs. Alemania

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 3:00 p.m.

Curazao vs. Costa de Marfil

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 3:00 p.m.

Túnez vs. Países Bajos

  • Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol
  • Hora: 6:00 p.m.

Japón vs. Suecia

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 6:00 p.m.

Turquía vs. Estados Unidos

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 9:00 p.m.

Paraguay vs. Australia

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 9:00 p.m.

26 de junio de 2026

Noruega vs. Francia

  • Transmisiones del partido: DSports y Win Sports
  • Hora: 2:00 p.m.

Senegal vs. Irak

  • Transmisiones del partido: Dsports
  • Hora: 2:00 p.m.

Uruguay vs. España

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 7:00 p.m.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 7:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 10:00 p.m.

Egipto vs. Irán

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 10:00 p.m.

27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 4:00 p.m.

Croacia vs. Ghana

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 4:00 p.m.

Noruega vs. Francia

  • Transmisiones del partido: DSports y Win Sports
  • Hora: 2:00 p.m.

Colombia vs. Portugal

  • Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium
  • Hora: 6:30 p.m.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 6:30 p.m.

Jordania vs. Argentina

  • Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium
  • Hora: 9:00 p.m.

Argelia vs. Austria

  • Transmisiones del partido: DSports
  • Hora: 9:00 p.m.

Disney Plus y ESPN apostaron por el Mundial de 2026

Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X
Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X

A menos de dos meses para el inicio de la Copa Mundial 2026, nuevas plataformas se suman a la disputa por la audiencia en Colombia: la transmisión de los partidos estará garantizada por Disney+ Plan Premium y ESPN, que confirmaron la adquisición de derechos para emitir encuentros del torneo a través de su señal y servicio digital, integrando narradores de alto perfil y una propuesta multiplataforma que transforma el acceso a la cita futbolística más importante del año. Esta estrategia de diversificación, anunciada formalmente el 17 de abril, no solo amplía la oferta tecnológica, sino que afianza el liderazgo de Disney en la cobertura de eventos deportivos para América Latina.

El paquete adquirido por Disney+ Plan Premium contempla la transmisión de 30 partidos, de los cuales 22 corresponden a la fase de grupos. A estos se suman dos encuentros de la ronda de 32, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del Mundial 2026. La oferta implica que en cada país en el que se habilite el servicio —Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela—, ESPN en Disney+ Plan Premium retransmitirá además todos los duelos de cada selección nacional.

Movimientos de periodistas: Antonio Casale se suma a ESPN para el Mundial 2026

El periodista deportivo habló sobre los motivos por los cuales salió de RCN Radio - crédito Jesús Aviles / Infobae
Casale será parte de las transmisiones del Mundial 2026 para ESPN - crédito Jesús Aviles/Infobae

La reconfiguración de las pantallas y plataformas especializadas también introdujo cambios significativos en los equipos periodísticos. El portal Cápsulas, enfocado en el análisis de medios colombianos, reportó que Antonio Casale —quien recientemente había dejado RCN Radio para incorporarse a Caracol Radio y As Colombia en 2025—, ha decidido comprometerse de tiempo completo con ESPN como parte de la cobertura del Mundial de 2026

Los canales líderes de la televisión abierta —Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports— mantendrán la posibilidad de emitir solo un número limitado de partidos, en su mayoría vinculados a la selección Colombia y las instancias determinantes del torneo. El resto de los espectadores tendrá, por primera vez, la oportunidad de seguir los principales encuentros, producciones y análisis en directo a través de la integración que propone Disney+ Plan Premium en asociación con ESPN.

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