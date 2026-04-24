Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

El periodista Gustavo Torres dio a conocer cómo se distribuirán las transmisiones de los 104 partidos que se verán en Colombia durante la Copa del Mundo 2026-crédito Luis Cortes/REUTERS-Foto de archivo

A 48 días de que comience la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, ya se conocen los canales y aplicaciones que transmitirán el evento de fútbol más importante de fútbol.

De esta forma, con la confirmación por parte de ESPN y de Disney Plus sobre la transmisión de algunos de los partidos del Mundial, noticia dada a conocer el 17 de abril de 2026, también se conoció cuales serán los partidos que se verán a través de dichos canales.

Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X

El 24 de abril de 2026, el periodista Gustavo Torres entregó la lista de juegos que se verán por dichos canales, y actualizó la programación de partidos que se podrán ver a nivel nacional para 2026. A continuación, esta es la lista detallada de horarios, canales y partidos que podrán disfrutar los amantes del fútbol en nuestro país:

11 de junio de 2026

México vs Sudáfrica

Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium

Hora: 2:00 p.m.

Corea del Sur vs República Checa

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 9:00 p.m.

12 de junio de 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium

Hora: 2:00 p.m.

Estados Unidos vs Paraguay

Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium

Hora: 8:00 p.m.

13 de junio de 2023

Catar vs Suiza

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 2:00 p.m.

Brasil vs Marruecos

Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium

Hora: 5:00 p.m.

Haití vs Escocia

Transmisiones del partido: DSports y Win Fútbol

Hora: 8:00 p.m.

14 de junio de 2026

Australia vs Turquía

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 11:00 a.m.

Alemania vs Curazao

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 12:00 p.m.

Países Bajos vs Japón

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 2:00 p.m

Costa de Marfil vs Ecuador

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium

Hora: 5:00 p.m

Suecia vs Túnez

Transmisiones del partido : DSports

Hora: 8:00 p.m

15 de junio de 2026

España vs Cabo Verde

Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium

Hora: 10:00 a.m.

Bélgica vs Egipto

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 12:00 p.m.

Arabia Saudita vs Uruguay

Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium

Hora: 5:00 p.m

Irán vs Nueva Zelanda

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 5:00 p.m.

16 de junio de 2026

Francia vs Senegal

Transmisiones del partido : DSports

Hora: 12:00 p.m.

Irak vs Noruega

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 5:00 p.m.

Argentina vs Argelia

Transmisiones del partido: DSports, RCN, Caracol TV, Disney Plus Premium

Hora: 8:00 p.m.

Austria vs Jordania

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 11:00 p.m.

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 12:00 p.m.

inglaterra vs. Croacia

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 3:00 p.m.

Ghana vs. Panamá

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 6:00 p.m.

Uzbekistán vs Colombia

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol, Caracol TV, RCN

Hora: 9:00 p.m.

18 de junio de 2026

República Checa vs. Sudáfrica

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 11:00 a.m.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 2:00 p.m.

Canadá vs. Qatar

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 5:00 p.m.

México vs. Corea del Sur

Transmisiones del partido: DSports y Win Sports

Hora: 8:00 p.m.

19 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Australia

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 2:00 p.m.

Escocia vs. Marruecos

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN

Hora: 5:00 p.m.

Brasil vs. Haití

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 7:30 p.m.

Turquía vs. Paraguay

Transmisiones del partido: DSports y Win Sports

Hora: 10:00 p.m.

20 de junio de 2026

Países Bajos vs. Suecia

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 12:00 p.m.

Alemania vs. Costa de Marfil

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 3:00 p.m.

Ecuador vs. Curazao

Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium

Hora: 7:00 p.m.

Túnez vs. Japón

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 11:00 p.m.

21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudita

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium

Hora: 11:00 a.m.

Bélgica vs. Irán

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol, Caracol TV, RCN

Hora: 2:00 p.m.

Uruguay vs. Cabo Verde

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 5:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 8:00 p.m.

22 de junio de 2026

Argentina vs. Austria

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol y Disney Plus Premium

Hora: 12:00 p.m.

Francia vs. Irak

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 4:00 p.m.

Noruega vs. Senegal

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol

Hora: 7:00 p.m.

Noruega vs. Senegal

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 7:00 p.m.

23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán

Transmisiones del partido: DSports, Win + Fútbol

Hora: 12:00 p.m.

Inglaterra vs. Ghana

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 3:00 p.m.

Panamá vs. Croacia

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 6:00 p.m.

Colombia vs. República Democrática del Congo

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 9:00 p.m.

24 de junio de 2026

Suiza vs. Canadá

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 2:00 p.m.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 2:00 p.m.

Escocia vs. Brasil

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 5:00 p.m.

Marruecos vs. Haití

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 5:00 p.m.

República Checa vs. México

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 8:00 p.m.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 8:00 p.m.

25 de junio de 2026

Ecuador vs. Alemania

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 3:00 p.m.

Curazao vs. Costa de Marfil

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 3:00 p.m.

Túnez vs. Países Bajos

Transmisiones del partido: DSports y Win + Fútbol

Hora: 6:00 p.m.

Japón vs. Suecia

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 6:00 p.m.

Turquía vs. Estados Unidos

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 9:00 p.m.

Paraguay vs. Australia

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 9:00 p.m.

26 de junio de 2026

Noruega vs. Francia

Transmisiones del partido: DSports y Win Sports

Hora: 2:00 p.m.

Senegal vs. Irak

Transmisiones del partido: Dsports

Hora: 2:00 p.m.

Uruguay vs. España

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 7:00 p.m.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 7:00 p.m.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 10:00 p.m.

Egipto vs. Irán

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 10:00 p.m.

27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 4:00 p.m.

Croacia vs. Ghana

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 4:00 p.m.

Noruega vs. Francia

Transmisiones del partido: DSports y Win Sports

Hora: 2:00 p.m.

Colombia vs. Portugal

Transmisiones del partido: DSports, Caracol TV, RCN y Disney Plus Premium

Hora: 6:30 p.m.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 6:30 p.m.

Jordania vs. Argentina

Transmisiones del partido: DSports, Win Sports y Disney Plus Premium

Hora: 9:00 p.m.

Argelia vs. Austria

Transmisiones del partido: DSports

Hora: 9:00 p.m.

Disney Plus y ESPN apostaron por el Mundial de 2026

Con la confirmación de juegos que se podrán ver a través de Disney Plus y ESPN, así quedó la programación de los partidos del Mundial de 2026 en Colombia-crédito @TorresTavo/X

A menos de dos meses para el inicio de la Copa Mundial 2026, nuevas plataformas se suman a la disputa por la audiencia en Colombia: la transmisión de los partidos estará garantizada por Disney+ Plan Premium y ESPN, que confirmaron la adquisición de derechos para emitir encuentros del torneo a través de su señal y servicio digital, integrando narradores de alto perfil y una propuesta multiplataforma que transforma el acceso a la cita futbolística más importante del año. Esta estrategia de diversificación, anunciada formalmente el 17 de abril, no solo amplía la oferta tecnológica, sino que afianza el liderazgo de Disney en la cobertura de eventos deportivos para América Latina.

El paquete adquirido por Disney+ Plan Premium contempla la transmisión de 30 partidos, de los cuales 22 corresponden a la fase de grupos. A estos se suman dos encuentros de la ronda de 32, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final del Mundial 2026. La oferta implica que en cada país en el que se habilite el servicio —Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela—, ESPN en Disney+ Plan Premium retransmitirá además todos los duelos de cada selección nacional.

Movimientos de periodistas: Antonio Casale se suma a ESPN para el Mundial 2026

Casale será parte de las transmisiones del Mundial 2026 para ESPN - crédito Jesús Aviles/Infobae

La reconfiguración de las pantallas y plataformas especializadas también introdujo cambios significativos en los equipos periodísticos. El portal Cápsulas, enfocado en el análisis de medios colombianos, reportó que Antonio Casale —quien recientemente había dejado RCN Radio para incorporarse a Caracol Radio y As Colombia en 2025—, ha decidido comprometerse de tiempo completo con ESPN como parte de la cobertura del Mundial de 2026

Los canales líderes de la televisión abierta —Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports— mantendrán la posibilidad de emitir solo un número limitado de partidos, en su mayoría vinculados a la selección Colombia y las instancias determinantes del torneo. El resto de los espectadores tendrá, por primera vez, la oportunidad de seguir los principales encuentros, producciones y análisis en directo a través de la integración que propone Disney+ Plan Premium en asociación con ESPN.