Este es el registro al que se puede inscribir para frenar llamadas y mensajes publicitarios inoportunos

Ley establece nuevos controles para comunicaciones comerciales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En medio del creciente malestar ciudadano por las constantes llamadas y mensajes publicitarios, Colombia puso en marcha una herramienta clave para frenar esta práctica que invade la privacidad de millones de usuarios.

Se trata del Registro de Números Excluidos (RNE), un mecanismo que ha cobrado relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como “Dejen de Fregar”.

La normativa, actualizada en 2024, busca poner límites claros a las estrategias de mercadeo de empresas de telefonía, bancos y otras compañías que utilizan canales como llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones para promocionar productos o servicios.

A partir de esta ley, los ciudadanos pueden decidir de manera directa si desean o no recibir este tipo de llamadas.

El proceso para dejar de recibir estas comunicaciones comienza con la inscripción en el RNE, administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y para hacerlo, los usuarios deben ingresar al portal oficial de trámites, crear una cuenta y registrar los datos que desean excluir, como su número de celular o correo electrónico.

El registro de números excluidos fortalece protección de datos personales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Una vez dentro del sistema, el usuario puede personalizar sus preferencias, eligiendo qué tipo de comunicaciones desea bloquear. Este punto resulta clave, ya que no todas las interacciones serán eliminadas automáticamente, sino que la normativa establece excepciones claras.

Por ejemplo, incluso después de registrarse en el RNE, las personas seguirán recibiendo notificaciones relacionadas con la prestación del servicio de su operador móvil, como alertas de facturación, suspensiones o información técnica relevante. Es decir, el bloqueo aplica únicamente para fines comerciales y publicitarios, no para comunicaciones esenciales.

El paso a paso para completar el registro es sencillo: Primero, se debe acceder a la plataforma oficial de la CRC y ubicar la sección del Registro de Números Excluidos. Luego, aceptar los términos y condiciones y diligenciar el formulario correspondiente.

Posteriormente, el sistema solicitará confirmar la cuenta creada y, una vez validada, permitirá gestionar las exclusiones de manera manual.

Así funciona el Registro de Números Excluidos: la tecnología clave para frenar el spam telefónico en Colombia - crédito consumidor.gob.pe

Sin embargo, la implementación de esta herramienta no garantiza que todas las empresas cumplan de inmediato. En caso de que un usuario continúe recibiendo llamadas o mensajes publicitarios después de haberse registrado, la ley contempla mecanismos de control.

En ese escenario, la recomendación es acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor para presentar una queja formal. De acuerdo con lo que explica la norma es que para realizar el proceso de inconformidad es fundamental recopilar pruebas, como los números desde los cuales se realizan las llamadas, las fechas y la frecuencia de los contactos.

Posteriormente, el afectado debe radicar la denuncia a través de los canales oficiales de la SIC, indicando que su número ya se encuentra inscrito en el RNE porque con esta información la entidad podrá iniciar una investigación y, de ser necesario, imponer sanciones a las empresas que incumplan la normativa.

La creación de este registro representa un avance significativo en la protección de datos personales en el país, en un momento en el que la saturación de información comercial se ha convertido en una de las principales quejas de los usuarios y para muchos, las llamadas constantes no solo resultan molestas, sino que también afectan su tranquilidad y productividad diaria.

El registro que protege tu privacidad frente al spam telefónico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Con la implementación de la ley “Dejen de Fregar”, el Gobierno busca equilibrar la relación entre consumidores y empresas, otorgando mayor control a los ciudadanos sobre su información personal. Aunque el éxito de la medida dependerá en gran parte de su cumplimiento y vigilancia, lo cierto es que ahora los colombianos cuentan con una herramienta concreta para ponerle freno al spas, especialmente en un tiempo en el que cada vez el mundo digital crece y los datos se han convertido en un activo valioso.