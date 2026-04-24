Alias Douglas salió del hospital tras varios días con problemas respiratorios: había pedido casa por cárcel

La salida de Douglas reaviva el debate sobre su influencia criminal y los retrasos en su eventual traslado - crédito Colprensa

Se reveló que José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, habría sido dado de alta tras varios días hospitalizado por problemas respiratorios, hecho que vuelve a poner el foco sobre su situación judicial y penitenciaria en medio de la controversia por el control carcelario en Medellín.

El exlíder de La Terraza y de la Oficina de Envigado habría permanecido bajo atención médica en un centro asistencial de Envigado y, aunque ya habría salido del hospital, continuaría bajo custodia de las autoridades, según Caracol Radio.

Tras conocerse su salida del hospital, volvió a tomar relevancia que el propio Muñoz Martínez ha solicitado en varias ocasiones el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando complicaciones de salud.

Estas peticiones, presentadas a lo largo de los últimos años, no han sido aceptadas por las autoridades judiciales, que han considerado que no se cumplen las condiciones necesarias para concederle ese tipo de medida sustitutiva.

El debate sobre su posible traslado a un entorno menos restrictivo ha sido constante. Sectores políticos y autoridades locales han advertido que, pese a su condición médica, Douglas conservaría capacidad de influencia sobre estructuras criminales activas.

La salida de Douglas reaviva el debate sobre su influencia criminal y los retrasos en su eventual traslado - crédito Colprensa

En ese sentido, el concejal de Medellín Andrés Felipe Tobón ha sostenido que el exjefe delincuencial seguiría teniendo injerencia en actividades ilícitas, incluso desde su condición de recluso, lo que ha sido uno de los principales argumentos para oponerse a beneficios como la prisión domiciliaria.

En medio de este contexto, la situación de Douglas también ha quedado vinculada al retraso en el traslado de varios cabecillas desde la cárcel de Itagüí hacia el centro penitenciario de La Picota, en Bogotá.

Esta medida fue anunciada por el presidente Gustavo Petro como parte de las acciones tras el escándalo de la fiesta realizada el pasado 8 de abril dentro del penal antioqueño. Sin embargo, pese al anuncio, el traslado no se ha hecho efectivo.

Uno de los factores que explican la demora es la falta de formalización administrativa. Según se ha conocido, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, no ha emitido el oficio necesario al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para materializar los traslados, mientras se define si los implicados perderán su estatus dentro del proceso de paz urbana.

Centro Oncológico de Antioquia, en Envigado, donde alias Douglas habría permanecido hospitalizado antes de recibir el alta médica - crédito Centro Oncológico de Antioquia/X

A esto se suman las fallas estructurales dentro de la cárcel de Itagüí. De acuerdo con denuncias conocidas públicamente, el sistema de cámaras de seguridad del penal lleva más de tres años sin funcionar, lo que ha generado serias dificultades para esclarecer lo ocurrido durante la mencionada fiesta.

Sin registros audiovisuales, las autoridades dependen exclusivamente de anotaciones manuales de los guardianes, lo que limita la posibilidad de identificar con precisión a los responsables.

Sobre este punto, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla ha señalado que no existen registros que indiquen que Douglas haya salido del penal para participar en ese evento. Según su versión, el cabecilla se encontraba en jornada de visitas familiares en la fecha en que ocurrieron los hechos.

El propio Muñoz Martínez también ha rechazado los señalamientos en su contra. En una comunicación dirigida a la opinión pública, negó cualquier vínculo con la fiesta y aseguró que su estado de salud es incompatible con ese tipo de actividades.

Además, pidió a las autoridades y a los medios de comunicación esclarecer los hechos y evitar señalamientos sin pruebas concluyentes.

El escándalo tuvo repercusiones directas en la política de seguridad y paz del Gobierno nacional.

Alias Douglas habría sido dado de alta tras varios días hospitalizado, en medio de dudas sobre su situación judicial - crédito Colprensa

Tras conocerse lo ocurrido, el presidente Petro anunció la suspensión temporal de los diálogos de paz urbana con estructuras criminales del Valle de Aburrá, mientras se investigan las circunstancias del evento y la posible participación de personas privadas de la libertad.

En este escenario, el caso de Douglas se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre los esfuerzos de negociación del Estado y las dificultades para ejercer control efectivo dentro del sistema penitenciario.

Su permanencia en la cárcel de Itagüí, sumada a su reciente hospitalización y a las solicitudes de beneficios judiciales, refleja la complejidad de manejar figuras con alto nivel de influencia criminal.