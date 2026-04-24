Uribe respondió fuerte a campaña de Abelardo de la Espriella por video viral en contra de Paloma Valencia: “Es destructor”

Este video de sátira política, generado con inteligencia artificial, recrea una supuesta reunión secreta de varios líderes colombianos para frenar la candidatura de Abelardo de la Espriella, conocido como "El Tigre". Inicia con una caravana de vehículos en una carretera oscura. Se observan políticos ingresando a una mansión. Un periódico muestra el titular "LOS DE SIEMPRE ATACAN AL TIGRE". Hacia el final, algunos personajes, como una mujer, aparecen con hollín en el rostro, en una representación de derrota. El contenido es una pieza satírica.

El expresidente Álvaro Uribe respondió este viernes a la circulación de un video viral publicado por un seguidor del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, una pieza de sátira política creada con inteligencia artificial que presenta una supuesta conspiración de varios líderes políticos colombianos para frenar al abogado barranquillero.

La reacción de Uribe no fue sobre el montaje audiovisual en sí, sino sobre la cuenta que difundió el contenido y su aparente vínculo con la campaña del aspirante presidencial.

En la sección de comentarios del video, el exmandatario escribió: “Ese influencer lo paga la otra campaña, denuncia un alto ejecutivo de la misma. Es destructor, usa inteligencia artificial para mentir y dividir.”.

Con esa frase, Uribe dejó ver su molestia por la publicación y sugirió que detrás del contenido habría una estrategia política para atacar a otros sectores de la derecha y presentar a De la Espriella como una figura ajena al establecimiento.

El expresidente criticó la publicación de una sátira política hecha con inteligencia artificial en la que aparece junto a otros líderes en una supuesta conspiración- crédito @alvarouribevelez/Instagram

El video, construido con imágenes generadas por inteligencia artificial, arranca con una escena oscura: una caravana de camionetas blindadas negras atraviesa un bosque con neblina durante la noche. En pantalla aparece el mensaje “Los de Siempre”, una frase que sirve como punto de partida para mostrar a varios políticos tradicionales entrando a una mansión de lujo.

Allí aparecen recreaciones de figuras como Álvaro Uribe, Claudia López, Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras, Paloma Valencia, Federico Gutiérrez, Juan Manuel Santos y Daniel Quintero. Todos ingresan a una sala de juntas con una gran mesa circular y pantallas de alta tecnología.

La historia plantea que ese grupo estaría organizando un plan para frenar a Abelardo de la Espriella. Sobre la mesa se observan carpetas con el nombre Abelardo y el logo de un tigre, mientras un holograma proyecta mensajes como: “Votar por el Tigre es botar el voto”.

También aparecen otras frases como: “Alterar encuestas, hablen con Guarumo, Invamer, CNC” y “Utilicen el establecimiento, utilicen la prensa del establecimiento”.

Incluso se mencionan nombres como La Silla Vacía, Operación Júpiter y “Hasta Coronell”, en una narrativa que intenta mostrar una supuesta coordinación entre sectores políticos, medios de comunicación y firmas encuestadoras.

En el video, recreado con inteligencia artificial, Uribe, Juan Manuel Santos y otros dirigentes aparecen reunidos para frenar la candidatura de Abelardo de la Espriella.- crédito Miguel López/AP/@JuanManSantos/X/Adrián Escobar/Mauricio Dueñas/EFE /X

Uno de los momentos más llamativos del video muestra a Uribe y al expresidente Juan Manuel Santos, históricos rivales políticos, estrechándose la mano como parte de esa alianza ficticia. En la escena, el personaje que representa a Uribe dice: “Saldré yo mismo a atacar”.

Luego, la producción muestra a varios jóvenes viendo televisión mientras distintos canales, emiten simultáneamente mensajes negativos contra “El Tigre”, reforzando la idea de una ofensiva mediática.

En otra secuencia aparece el presidente Gustavo Petro descansando junto a una piscina, riéndose mientras lee el periódico El Tiempo. El titular visible dice: “Los de siempre atacan al Tigre: esto beneficia al heredero”, una referencia a que la pelea dentro de la oposición terminaría favoreciendo al actual proyecto político del Gobierno en Iván Cepda.

La parte final cambia completamente de tono. La música se vuelve épica y se presenta un evento masivo en un estadio lleno de personas con banderas de Colombia y pantallas gigantes con el mensaje: “Defensores de la Patria: Abelardo Presidente 2026”.

En esa escena, De la Espriella entra entre la multitud, saluda a sus seguidores y sube al escenario como protagonista de una campaña de gran escala.

Uribe cuestionó que este tipo de contenidos puedan alejar apoyos en una eventual segunda vuelta presidencial de cara a las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

El cierre del video lleva la historia al terreno simbólico. La cabeza del candidato se transforma en la de un tigre real, cae un rayo sobre él y luego ese mismo rayo impacta la mansión donde estaban reunidos los políticos tradicionales.

La casa explota y la escena final muestra a Uribe, Santos, Claudia López y los demás dirigentes tiznados de negro, con la ropa quemada y los rostros de derrota, mientras los hologramas de sus supuestos planes se destruyen.

La pelea actual entre él y Álvaro Uribe radica en que De la Espriella ha dicho que él rompe con lo que llama las estructuras tradicionales de la derecha —incluyendo al Centro Democrático— para presentarse como el único capaz de enfrentar al sistema.

Esto provocó una tensión pública luego de que Uribe lo “regañara” abiertamente por los ataques de su campaña hacia figuras uribistas como Paloma Valencia, acusándolo de dividir a la oposición y de recurrir a tácticas que “atentan contra la democracia”