Colombia

Detonó un camión cargado con explosivos cerca al Cantón Militar Pichincha en Cali

Hasta el momento, no se reportan víctimas entre los miembros de las fuerzas armadas ni entre la población civil

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Explosión en cantón militar de Cali - crédito captura de pantalla El País Cali/X
Explosión en cantón militar de Cali - crédito captura de pantalla El País Cali/X

Unidades del Ejército Nacional de Colombia intervienen la zona cercana al Cantón Militar Pichincha en Cali este viernes, 24 de abril de 2026, tras la explosión de un vehículo adaptado con explosivos, según informaron fuentes militares.

El despliegue incluyó equipos especializados en explosivos y el uso de aeronaves no tripuladas empleadas para verificar el artefacto y garantizar la seguridad en las inmediaciones de la Tercera Brigada. Hasta el momento, no se reportan víctimas entre los miembros de las fuerzas armadas ni entre la población civil.

Un vehículo se consume en llamas y emite humo negro en una calle de Cali. La escena muestra la presencia de personal policial y vehículos de la institución. Edificaciones y vegetación se observan en las laderas cercanas. Las imágenes documentan la cobertura de un incidente - crédito @supershadai/X

Personería de Cali

La Personería Distrital de Santiago de Cali se manifestó tras la reciente detonación en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, donde “fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, según expresó la entidad.

Tras el incidente, la entidad distrital enfatizó que “ningún acto de violencia puede ser justificado”, reiterando la importancia de priorizar “la defensa de la vida, la paz y la seguridad de los caleños” en toda respuesta institucional. Aunque el ataque no dejó personas lesionadas, la Personería de Cali precisó que los cilindros no detonaron, pero “el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho, lo que evidencia la gravedad de esta acción y el alto riesgo al que estuvo expuesta la comunidad”.

La institución extendió su “solidaridad con la Fuerza Pública” y solicitó la reacción inmediata de las autoridades, insistiendo en el “llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección”. En su mensaje final, la Personería subrayó que “Cali necesita unidad, institucionalidad y acciones firmes que garanticen la tranquilidad de todos”.

La Personería Distrital de Santiago de Cali se manifestó tras la reciente detonación en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional - crédito @personeriacali/X
La Personería Distrital de Santiago de Cali se manifestó tras la reciente detonación en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional - crédito @personeriacali/X

Alcalde de Cali responsabilizó a las disidencias de las Farc

Las autoridades de Cali activaron un plan candado tras el intento de ataque con explosivos que, según el alcalde Alejandro Eder, no dejó heridos ni víctimas, pero encendió las alarmas sobre la presencia de grupos armados ilegales en la región.

El propio Eder confirmó que la administración municipal ofrece 50 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables. En sus palabras, “afortunadamente, al momento no se han reportado ni heridos ni víctimas. Intentaron lanzar dos cilindros desde una buseta”, relató el mandatario al medio La FM.

En respuesta inmediata, la Policía y el Ejército reforzaron la vigilancia en los corredores de ingreso y salida de la ciudad. El objetivo es identificar y detener a los autores del hecho, que habría sido ejecutado por miembros del frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc señaladas de ejecutar acciones criminales de alto impacto en el Valle del Cauca.

Unidades del Ejército Nacional de Colombia intervienen la zona cercana al Cantón Militar Pichincha en Cali este viernes, 24 de abril de 2026, tras la explosión de un vehículo adaptado con explosivos, según informaron fuentes militares - crédito @personeriacali/X
Unidades del Ejército Nacional de Colombia intervienen la zona cercana al Cantón Militar Pichincha en Cali este viernes, 24 de abril de 2026, tras la explosión de un vehículo adaptado con explosivos, según informaron fuentes militares - crédito @personeriacali/X

El alcalde insistió en la gravedad del contexto: “Este es un tema que venimos alertando desde Cali, desde el inicio de mi mandato. La importancia de que el gobierno nacional fortalezca y actúe con mayor contundencia contra los narcoterroristas que están en la montaña del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. No es aceptable este retroceso hacia la violencia”, enfatizó.

Director de la Policía Nacional

Tras el atentado en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada en Cali, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, condenó públicamente los hechos.

Desde su cargo, subrayó el rechazo institucional: "Como director de la Policía Nacional de Colombia rechazó de manera categórica lo ocurrido el día de hoy en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada... actos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y la fuerza pública“.

El general Rincón Zambrano prometió un respaldo irrestricto a los organismos de seguridad ante este tipo de amenazas. Al referirse a la respuesta de las autoridades, recalcó: “No permitiremos que el terror se apoderé de los ciudadanos“.

Insistiendo en la coordinación con las fuerzas armadas, el comandante policial aseguró ante la opinión pública: “Seguiremos firmes con nuestras Fuerzas Militares, garantizando la seguridad“.

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