Karol G está de luto por la muerte de uno de sus familiares más cercanos: “El cielo está de fiesta”

La cantante no se ha pronunciado ante el fallecimiento de su tía - crédito @karolg/ Instagram

La familia de Karol G se encuentra atravesando por un difícil momento por causa de la muerte de su tía Teresa, que fue anunciada durante la jornada del 22 de abril de 2026 por su hermana Jessica Giraldo Navarro a través de su cuenta oficial de la red social Instagram.

Desde que la joven publicó el mensaje de despedida para su querida familiar, tanto los allegados como los internautas empezaron a compartir mensajes de despedida en plataformas digitales. Sin embargo, llama la atención que la artista permanece sin pronunciarse públicamente sobre la pérdida.

Las hermanas de Karol G confirmaron el deceso de Teresa a través de publicaciones emotivas en Instagram, acompañadas de fotografías y palabras de despedida. Aunque la cantante no ha emitido declaraciones, sus seguidores han llenado las redes con mensajes de aliento y solidaridad ante el luto familiar.

La primera en hablar fue Jessica, que recurrió a su cuenta de Instagram para comunicar la noticia, junto a una imagen de su tía y un mensaje emotivo: “El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra”.

En su mensaje de despedida, añadió el siguiente texto, demostrando así el cariño que sentía por su familiar: “Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso”.

La tía de Karol G falleció, lo que desató comentarios de respaldo - crédito Jessica Giraldo Navarro / Instagram

Muestras de apoyo a la familia de Karol G

Por su parte, Verónica Giraldo Navarro también rindió homenaje a Teresa con una fotografía compartida en historias, aunque no escribió ningún mensaje, demostrando así su homenaje silencioso para su ser querido.

A raíz de estos gestos, usuarios en redes enviaron mensajes como “Abrazos hasta el cielo para tu tía Teresita”, “Triste noticia, la conocí” y “Qué triste noticia”, mostrando su acompañamiento a las hermanas Giraldo Navarro en este proceso tan complejo.

Como respuesta, la comunidad digital vinculada a Karol G expresó condolencias y muestras de apoyo en las diferentes plataformas digitales, en las que sobresalieron comentarios como: “Mi sentido pésame” y “Dios la tenga en su santa gloria”, dirigidos a la familia ante la pérdida.

La joven compartió algunos recuerdos con su ser querido, demostrando el dolor que siente por su partida - crédito Jessica Giraldo Navarro / Instagram

El silencio de Karol G llamó la atención de los internautas

Hasta el momento, la cantante paisa no ha publicado ningún mensaje en sus plataformas digitales sobre el fallecimiento de su tía Teresa, lo que desató una ola de comentarios de rechazo a esta actitud por parte de los críticos de la artista. Sin embargo, aquellos que siguen su carrera respaldaron el hecho de que su entorno más cercano haya optado por manejar el duelo en privado y sin declaraciones públicas, pese a las publicaciones de sus hermanas.

Cabe mencionar que no se han difundido detalles sobre la causa de muerte de Teresa, información que permanece reservada para el público. Por ahora, la familia continúa enfrentando la partida mientras recuerdan los lazos de unión y solidaridad que caracterizaron a la tía en vida.

La familia ha protagonizado algunos escándalos, pero sus muestras de cariño son notables - crédito @verogiraldonavarro/IG

Karol G está preparando una nueva gira

El hecho de que la artista no se haya pronunciado sobre la situación a través de sus redes sociales podría estar directamente relacionado con sus compromisos laborales, puesto que Karol G anunció el inicio de una nueva gira de conciertos llamada Tropicoqueta tras encabezar el escenario principal de Coachella en California, convirtiéndose en la primera mujer latina en liderar el cartel de este festival internacional.

La aparición de Karol G consolidó al festival como escenario destacado para la música latina, gracias a la participación de artistas invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro.

Al culminar su presentación en el cierre de los dos fines de semana de Coachella, la colombiana sorprendió al público al proyectar en las pantallas un anuncio: “Nos vamos de tour”, lo que generó emoción entre los presentes y aquellos que la esperan en los diferentes países que se tienen contemplados para el evento.