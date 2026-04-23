Millonarios busca seguir con vida mientras Deportes Tolima quiere finalizar entre los cuatro primeros: esta es la probabilidad de cada uno

El duelo ante Tolima, ya clasificado, aparece como un partido decisivo para seguir con vida en la lucha por los cuadrangulares - crédito Colprensa

Millonarios y Deportes Tolima se enfrentan en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I con un panorama completamente definido en la tabla: el equipo capitalino ocupa el puesto 12 con 22 puntos, mientras que Independiente Santa Fe, que marca el límite de clasificación, es octavo con 23 unidades. Es decir, la diferencia es mínima, pero con muy poco margen de maniobra. En contraste, Tolima es cuarto con 30 puntos, igualado con América de Cali, que lo persigue directamente por ese lugar en el grupo de los cuatro mejores.

Millonarios está obligado a ganar para seguir con vida. Un empate o una derrota lo deja prácticamente eliminado. En cambio, Deportes Tolima con empatar o ganar asegura mantenerse en el top 4, lo que le garantiza finalizar de local en la serie de cuartos de final, una ventaja clave en la siguiente fase.

Así se jugará la fecha 18 del fútbol profesional colombiano - crédito @dimayor/Instagram

Los números explican la urgencia. Millonarios ha tenido un rendimiento irregular durante el torneo: apenas 22 puntos en 17 partidos, con una campaña marcada por la falta de consistencia. Además, su diferencia de gol y la pérdida de puntos como local lo tienen contra las cuerdas. Hoy depende de sí mismo, pero sin margen de error.

El antecedente inmediato tampoco juega a su favor. En el torneo pasado, el Embajador terminó doce con 26 puntos, quedando a tres unidades del octavo lugar, que fue ocupado por América de Cali. Es decir, ya viene de un fracaso reciente en términos de clasificación, y el riesgo es que podría completar dos torneos consecutivos sin meterse entre los ocho, algo poco habitual para un club de su historia.

Del otro lado, Tolima muestra cifras completamente distintas. Con 30 puntos, es uno de los equipos más sólidos del campeonato. Su rendimiento lo tiene peleando directamente por terminar entre los cuatro primeros, un objetivo que no solo implica clasificación, sino ventajas deportivas en cuadrangulares. Además, su regularidad lo mantiene como uno de los equipos más equilibrados del torneo, con buenos números tanto en defensa como en ataque.

Estos son los convocados por el director técnico Fabián Bustos para que Millonarios enfrente al Deportes Tolima - crédito @millonarios/Instagram

En cuanto al contexto de la tabla, la pelea está apretada: Tolima comparte puntos con América, por lo que necesita sumar para no ceder esa posición. Terminar quinto o sexto cambiaría completamente su panorama en la fase final, por lo que no puede relajarse.

Estos son los convocados por el director técnico Fabián Bustos para que Millonarios enfrente al Deportes Tolima - @millonarios/Instagram

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Internacional de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Independiente Santa Fe: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 4). Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6). Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)

Estos son los convocados por el director técnico Lucas Gonzáles para que Deportes Tolima enfrente a Millonarios - crédito @deportestolima/Instagram

Posibles alineaciones:

Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Larry Vásquez, Daniel Ruiz; Beckham Castro, Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Tolima: Neto Volpi; Yhormar Hurtado, Julián Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández; Brayan Rovira, Juan Pablo Nieto, Yeison Guzmán; Facundo Boné y Diego Herazo.

El contexto no da lugar a interpretaciones, Millonarios se juega la continuidad en el torneo, mientras Tolima busca asegurar una posición privilegiada. Uno llega obligado, el otro con margen. Esa diferencia puede marcar el partido.