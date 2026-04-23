Sara Uribe advirtió sobre posibles estafas en su nombre: “Estoy siendo víctima de suplantación de identidad”

Sara Uribe encendió las alarmas entre su audiencia tras denunciar que ha sido víctima de suplantación. A través de un comunicado en sus redes sociales, la presentadora explicó el modus operandi de los estafadores - crédito @sara_uribe/ Instagram

Sara Uribe, reconocida presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, alertó a sus seguidores y al público en general sobre una grave situación de suplantación de identidad que podría derivar en intentos de estafa.

La ganadora del premio India Catalina como Presentadora Favorita del Público denunció que personas inescrupulosas están utilizando su nombre, imagen y datos personales en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, para contactar a terceros de manera fraudulenta.

“A través del presente comunicado, quiero informar a mi comunidad, seguidores, marcas y al público en general que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp. Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta, con el propósito de solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo ni con mi equipo de trabajo”, explicó la presentadora en un mensaje publicado en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.

Sara Uribe alertó a sus seguidores de estafa en la que están usando su rostro - crédito @sara_uribe/ Instagram

Sara Uribe fue enfática al advertir que no utiliza WhatsApp ni teléfonos desconocidos para pedir dinero o ofrecer propuestas comerciales. “Es importante informarle a toda mi comunidad y marcas que no me contacto por WhatsApp ni por teléfonos desconocidos para pedir dinero ni para ofrecer pautas publicitarias y mucho menos acordar visitas o reuniones. Cualquier mensaje con ese contenido proviene de un perfil falso y constituye una conducta fraudulenta”, aclaró Uribe, quien también compartió cuáles son sus cuentas oficiales en redes sociales para evitar confusiones.

En Instagram, su cuenta es @sara_uribe; en TikTok, @saraunbety; y en Facebook, Sara Uribe Cadavid. “Cualquier perfil diferente a los mencionados deberá ser considerado apócrifo. Toda gestión comercial, pauta publicitaria o contacto profesional se tramita exclusivamente a través de mis canales oficiales. Hago un llamado a mis seguidores y a las marcas para que extremen la precaución y reporten cualquier cuenta o número telefónico que se haga pasar por mí. Las conductas descritas se encuentran tipificadas como delitos bajo la legislación colombiana vigente”, enfatizó la empresaria.

La modelo y presentadora insistió en la importancia de no confiar en mensajes recibidos por vías no oficiales y pidió a sus seguidores y marcas reportar cualquier intento de contacto sospechoso. “Quiero informar a mi comunidad que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp”, reiteró.

La presentadora les recordó a sus seguidores sus canales oficiales y redes sociales para que no sean estafados - crédito cortesía RCN

Sara Uribe mostró su preocupación por el alcance de este tipo de engaños, señalando que la confianza que genera su imagen pública podría facilitar que más personas caigan en la trampa. Ante esto, recomendó verificar siempre la autenticidad de los perfiles y no entregar información ni realizar pagos a cuentas no verificadas.

La presentadora concluyó su mensaje haciendo un llamado a la precaución y a la responsabilidad digital, recordando que solo sus canales oficiales están habilitados para cualquier gestión comercial o contacto profesional. “Toda gestión comercial o pauta publicitaria se realiza exclusivamente a través de mis cuentas verificadas”, subrayó.

Sara Uribe se suma a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Sara Uribe anunció recientemente su participación en la campaña presidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. La alianza fue presentada durante un evento en Rionegro (Antioquia), donde también se sumó el exfutbolista Camilo Zúñiga. Ambos apoyos fueron destacados como estratégicos por Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, ya que buscan fortalecer propuestas enfocadas en la juventud y las mujeres, sectores clave de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

Durante el evento, Paloma Valencia resaltó la importancia de sumar figuras influyentes como Sara Uribe y Camilo Zúñiga a su equipo. Zúñiga, con una reconocida trayectoria como lateral de la selección Colombia y clubes internacionales, asumirá un rol enfocado en promover el deporte y brindar oportunidades a jóvenes deportistas de escasos recursos. “Presidenta, claro que sí. Yo me sumo para que saquemos a todos estos deportistas de bajos recursos para que salgan adelante y cumplan su sueño. Los sueños sí se cumplen”, manifestó el exjugador.

La senadora Paloma Valencia sumó a su campaña a la empresaria Sara Uribe, que se ha enfocado en liderar iniciativas de empoderamiento femenino - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, Sara Uribe expresó su respaldo a la campaña con un mensaje dirigido a las mujeres y madres cabeza de hogar en Colombia. “Yo le sumo a las madres cabezas de hogar, a todas esas mujeres que son poderosas, a esas mujeres que luchan por su familia y sacan a sus hijos adelante”, afirmó la empresaria, quien desde hace años promueve iniciativas para el empoderamiento femenino en Antioquia.

Tanto Sara Uribe como Camilo Zúñiga han diversificado sus carreras y actividades sociales. Uribe, consolidada como figura digital y empresaria, y Zúñiga, dedicado a negocios agrícolas y el respaldo de nuevos talentos deportivos, asumen ahora un rol activo en la arena política, mostrando el alcance social y mediático de sus trayectorias.