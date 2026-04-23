Mauricio Gaona intervino en la polémica por la cancelación de un evento relacionado con el libro del M-19 en Medellín: “No es literatura, es propaganda”

Gaona sostuvo que los procesos de paz no implican una transformación simbólica de la responsabilidad histórica de los grupos armados - crédito @mauriciomatri/X y @petrogustavo/X

La cancelación del evento de presentación del libro El M-19, de la guerra a la política en Medellín continúa generando reacciones en distintos sectores. A la controversia inicial entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se sumó el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, que fijó su posición a través de redes sociales.

La decisión de suspender el conversatorio, programado para el martes 21 de abril en la Biblioteca Pública Piloto, fue ordenada por el alcalde minutos antes de su inicio. El evento giraba en torno a una investigación académica elaborada por el profesor Jaime Rafael Nieto López, de la Universidad de Antioquia, sobre la transición del M-19 de organización armada a movimiento político legal.

En su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez explicó los motivos de la cancelación. “En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia. Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia”, escribió.

Posteriormente, agregó: “Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La Alcaldía de Medellín, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó la cancelación de un evento en la Biblioteca Pública Piloto en el que se presentaría el libro 'El M-19, de la guerra a la política' - credito Imagen ilustrativa Infobae

Tras la orden, la Biblioteca Pública Piloto emitió un comunicado oficial confirmando la cancelación del evento. En el documento se indicó: “(...) En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales y teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro, nos permitimos informar que el evento no cuenta con autorización para su realización y ha sido cancelado”.

Sin embargo, registros difundidos en redes sociales mostraron que, pese a la cancelación oficial y la presencia de uniformados de la Policía en el exterior del recinto, el conversatorio se llevó a cabo. Según los videos, la actividad continuó sin el uso del sistema de sonido del auditorio inicialmente dispuesto.

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión y acusó al alcalde de censurar un libro, defendiendo la libertad de pensamiento y la apertura de espacios culturales - crédito @petrogustavo/X

La situación generó una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien también se pronunció a través de su cuenta de X. En su mensaje, expresó: “Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres”.

El mandatario agregó: “He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero Colombianas y colombianos libres pensadores”.

Minutos después, el alcalde Federico Gutiérrez respondió a estas declaraciones reiterando su postura. “Petro por más que trates de seguir reescribiendo la historia de Colombia, el M-19, del que hiciste parte, fue un grupo terrorista que asesinaba, secuestraba y torturaba”, afirmó.

Mauricio Gaona reaccionó a la polémica

En su pronunciamiento, Gaona advirtió sobre la reinterpretación de hechos relacionados con el conflicto armado - crédito @JMauricioGaona/X

En medio del intercambio de mensajes, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona intervino con un pronunciamiento que amplió el debate. A través de la misma red social, escribió: “La paz con grupos terroristas busca evitar nuevas víctimas, no convertir victimarios en víctimas. Reescribir su historia o editar sus crímenes no es literatura, es propaganda. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las víctimas son memoria y límite ético”.

La declaración de Gaona fue posteriormente respaldada por el alcalde de Medellín, quien respondió públicamente: “Seguiremos dando esta lucha ética a favor de las víctimas @JMauricioGaona. A tu Padre como a muchos, lo asesinó el M-19 en el Holocausto del Palacio de Justicia. Ahora ellos, posan de víctimas cuando fueron los victimarios. Y como tú lo dices, no es literatura, es propaganda con un propósito muy claro. Reescribir la historia a su favor. Mi solidaridad con todas las víctimas”.

El alcalde Federico Gutiérrez respondió respaldando la postura de Gaona y reiterando su posición sobre el M-19 y las víctimas del conflicto armado - crédito @FicoGutierrez/X

Entre tanto, el autor del libro, Jaime Rafael Nieto López, ha señalado que su obra corresponde a una investigación académica que aborda el proceso histórico del M-19, incluyendo su desmovilización y transformación en actor político legal, así como su crisis en la década de 1990.