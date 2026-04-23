Nicolás Samper analizó la polarización por James Rodríguez en Colombia: “Nosotros queríamos a Messi encarnado”

Para Samper, los hinchas expresan los deseos personales que tenían sobre la carrera del colombiano, pero esto no representa lo que pudo haber pensado en su momento el "10" - crédito Infobae Colombia

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la actualidad de James Rodríguez en la MLS ha generado debates por la falta de minutos que ha tenido el colombiano desde su llegada a Minnesota.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, además de hablar sobre su libro, El arquero que murió en la cancha, Nicolás Samper analizó el motivo por el que Rodríguez suele generar reacciones polarizadas cuando se habla de la Tricolor.

En primer lugar, el comunicador afirmó que los que cuestionan la presencia del “10″ en la selección deben entender que el mediocampista va a estar en el Mundial a pesar de las críticas.

“Lorenzo desde un principio fue honesto en ese sentido, dijo: ‘Yo me la voy a jugar con los veteranos’. Apuntar a un recambio es difícil, no tenemos ni cerca un futbolista en la posición de él que juegue como James, no existe, y sigue siendo importante para Lorenzo en términos de liderazgo futbolístico".

Para Samper, no es momento de cuestionar la presencia de James en la selección - crédito Visuales IA

El periodista indicó que los señalamientos contra Rodríguez, desde su concepto, son una forma de exponer las frustraciones internas de cada persona.

“Yo creo que a James, que a mí me parece que es de lo mejor que nosotros hemos tenido como jugador de fútbol en este país, le han pegado muy duro, injustamente. No sé por qué genera tanta antipatía en ciertos sectores o por qué polariza tanto. A mí se me ocurre que es porque generalmente nosotros vivimos y queremos trasladarle a los demás nuestras propias expectativas”.

Samper comparó las críticas contra el capitán de la selección Colombia con las cosas que en su momento se dijeron en contra de Faustino “Tino” Asprilla.

“Uno siempre dice: ‘¡Ay, pero es que si James hubiera sido juicioso hubiera sido el mejor jugador del mundo. ¡Ay, es que si el “Tino” Asprilla no hubiera hecho lo que hizo, hubiera sido el mejor jugador del mundo!’. Sí, pero, pues eso somos nosotros los que pensamos eso“.

Samper comparó las críticas contra James con los señalamientos que recibió Asprilla en los 90 - crédito Colprensa y @jamesrodriguez10/Instagram

De la misma forma, el comunicador entendió que en su momento se pensó que James podría ser el mejor jugador del mundo, pero afirmó que el que debe lamentarse por no haberlo logrado es el mismo futbolista.

“Nosotros queremos, nosotros esperamos, pues eso es un problema nuestro, eso es un problema de nuestras expectativas. James hizo una carrera fantástica en el fútbol, jugó en Porto, en Bayern Múnich, en el Real Madrid, jugó en la Premier... Nosotros queríamos a Messi encarnado en el cuerpo de James Rodríguez, y pues James Rodríguez es James Rodríguez y Messi es Messi”.

Otro ejemplo mencionado por Nicolás Samper fue Diego Armando Maradona, caso que tomó para indicar que los futbolistas no dejan de ser personas que tienen problemas y frustraciones.

“Ese es otro ejemplo buenísimo, porque todo el mundo dice: ‘Ay, pero es que Maradona, es que ese man hubiera sido muy bueno si no hubiera sido drogadicto’, bueno, ¿y a ti qué te importa?. Que ellos internamente puedan que tengan alguna tristeza, alguna duda, por alguna mala decisión, como todos nosotros en la vida, que hemos tenido dudas, tristezas o malas decisiones, que hemos tomado, pero como todo el mundo".

Para Nicolás Samper, James Rodríguez hace que los fanáticos expongan sus frustraciones internas contra él - crédito Visuales IA (@udsnoexisten /Instagram/AFP)

Por último, Samper mencionó lo que considera un problema de los fanáticos del fútbol en Colombia, hacer que un equipo o un futbolista sea responsable del estado anímico individual.

“Si le endilgamos nuestras frustraciones a esos tipos que van a jugar fútbol allá, pues nunca vamos a estar contentos ni con lo que hacen ellos ni con lo que van a buscar ellos futbolísticamente hablando. O sea, vamos a ser unos permanentes frustrados e inconstantes de la alegría”.