Presidente de Medellín aclaró las posibilidades de Alberto Gamero para ser técnico del Poderoso: sonó en los últimos días

Alberto Gamero fue relacionado con el Medellín tras la salida del técnico Alejandro Restrepo, por versiones de la prensa - crédito Colprensa

Independiente Medellín se arriesgó con la salida del técnico Alejandro Restrepo, debido a los malos resultados a lo largo del primer semestre y el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pues le faltaban tres partidos para finalizar la fase inicial de la Liga BetPlay, aunque el equipo ganó el primero de esos juegos frente a Boyacá Chicó por 2-0.

Un técnico que sonó en medio de la búsqueda del Poderoso fue Alberto Gamero, debido a que se encuentra libre tras su desvinculación del Deportivo Cali, la experiencia en el fútbol colombiano y salió campeón en clubes como Chicó, Tolima y Millonarios, recordando su proceso de cinco años entre 2020 y 2024.

Ante eso, el presidente del Medellín, Daniel Ossa, aclaró qué tan cerca está la posibilidad de que el samario tome las riendas de la plantilla, que por ahora es dirigida por Sebastián Botero, de manera interina, para lo que queda del primer semestre.

“Si puede ser una posibilidad”

En charla con Caracol Radio, el directivo respondió a la pregunta de si el “Sonero” era uno de los nombres analizados en el cuadro antioqueño, pero dejó claro que, en el momento, no existen contactos con el timonel y está a la espera de mirar más opciones en el mercado.

“Es una persona que la gente pone, llama y dice. Si puede ser una posibilidad, la respuesta mía es que puede serlo, pero en ningún momento he dicho que hemos empezado a hacer llamadas y eso. Está en carpeta y es una posibilidad, más allá de haber hecho una llamada”, afirmó el presidente.

Alberto Gamero volvió a perder con Deportivo Cali y genera dudas sobre su continuidad en 2026 - crédito Deportivo Cali

De otro lado, Daniel Ossa dio un balance de lo que ha sido la campaña en 2026. “Este semestre ha sido difícil, hemos sumado poco y hemos perdido partidos en el Atanasio. Ha sido un semestre duro, por eso digo que el tema no fue tan repentino, como levantarnos de un día para otro y decir que hasta hoy trabajaba. Ya veníamos mirando, lo acompañamos, le dimos herramientas y nunca hubo un maltrato”.

“Era el momento de decirle alto al profe, que tuviera su vida tranquila. Nosotros desatomizamos también el ambiente, lo tranquilizamos. Estamos al frente de un gran ser humano, tengo que hacer énfasis en su grupo de trabajo, que ha sido espectacular, tenemos las mejores referencias y trabajamos con ellos muy bien”, añadió.

Alejandro Restrepo tenía un proceso con el Medellín que comenzó el 7 de agosto de 2024, logrando su mayor éxito en la temporada 2025 - crédito DIM

Las otras opciones del Medellín

Aunque Alberto Gamero aún no es un candidato fuerte para el Poderoso, parece que el club es prudente para considerar a algún entrenador y espera a ver cómo termina el primer semestre, para analizar a la persona indicada para liderar una escuadra que no celebra un título desde la Copa Colombia 2020.

Una opción en Medellín es Óscar Pareja, de quien el presidente mencionó en la emisora que “es una persona muy cercana a la institución, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Para nosotros no es novedad hablar con él o tenerlo cerca. ¿Cuál es la novedad? Que ahora está sin equipo y nos parece una buena oportunidad, pero vamos a ser muy prudentes o cautos para que no se vaya a sentir mal con algún comentario mío".

El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y México - crédito @parejagoscar/Instagram

“Es un muy buen prospecto y consideramos que debía venir hace rato a Colombia a dirigir, porque me parece que tiene mucho para aportar al FPC y ojalá sea en el Medellín”, añadió Daniel Ossa sobre el exentrenador de Orlando City.

Finalmente, el presidente reveló que Leonel Álvarez “es otra posibilidad”, aunque aún no termina contrato con Atlético Bucaramanga, por problemas contractuales, pero es muy recordado por salir campeón con el rojo en 2009 y 2016 de la Liga BetPlay.