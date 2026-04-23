Iván Cepeda será oficialmente el candidato de Alianza Verde a la Presidencia de la República: estos son los compromisos pactados

Iván Cepeda logró consolidar el respaldo de una buena parte de los miembros de la bancada del partido Alianza Verde, pese a que existen voces disidentes - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato presidencial Iván Cepeda consolidó en la jornada del jueves 23 de abril de 2026 el apoyo de la facción mayoritaria de la Alianza Verde, que refrendó su adhesión bajo compromisos estrictos con miras a la contienda presidencial del 31 de mayo de 2026. Aunque la decisión venía cocinándose desde hace dos semanas, cuando se acordó la creación de una comisión para negociar acuerdos programáticos con el senador.

De acuerdo con El Tiempo, tras la reunión que sostuvo la bancada afín al proyecto progresista en la noche del miércoles 22 de abril, la coalición no impulsará una asamblea nacional constituyente y exigirá la inclusión de propuestas propias en el programa de gobierno. En este acercamiento habría sido clave el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que fue uno de los partícipes de este encuentro.

La bancada mayoritaria del Partido Alianza Verde se reunió el miércoles 22 de abril con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al que apoyarán en primera vuelta - crédito @BecerraGabo/X

La decisión, que sería oficializada en un evento político, cristalizó lo que sería la llegada del grueso del partido a esta aspiración; aunque expuso, una vez más, las fracturas al interior de la colectividad, que ya aprobó una petición de escisión, presentada por el senador Jota Pe Hernández, y tiene miembros que se decantaron por otras candidaturas, como la representante Katherine Miranda y la también congresista Angélica Lozano.

Así se habría consumado el acuerdo entre Iván Cepeda y la Alianza Verde

El acuerdo fue construido en la víspera durante una reunión entre congresistas y dirigentes verdes, que apostaron por un consenso programático con Cepeda. En esta reunión estuvieron congresistas como Duvalier Sánchez, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz, Jaime Raúl Salamanca, Andrea Padilla, entre otros; acompañados por personalidades del Pacto Histórico, como Alexander López, María José Pizarro y Gabriel Becerra.

Uno de los temores -según el citado medio- que existe entre la colectividad que fue aliada de Petro en la contienda de 2022, es que Cepeda tenga la intención de buscar la reelección. Por ello, otro de los compromisos que se establecieron con el candidato, y a los cuales al parecer accedió, es que no puede buscar la extensión de su mandato, que en caso de ser elegido se prolongaría hasta el 7 de agosto de 2030.

“Quiero registrar con respeto y complacencia la decisión de la Alianza Verde. Un sector mayoritario de esa colectividad ha decidido entrar en un proceso de concertación y convergencia para fortalecer la Alianza por la Vida y mi candidatura. La Alianza Verde es una colectividad plural, con diversas corrientes y deliberaciones democráticas. Espero que avancemos”, dijo Cepeda el 16 de abril, en relación con el proceso.

Entre los temas en común, según destacó el candidato, se destaca el desarrollo rural, la lucha contra la corrupción, la responsabilidad fiscal y la defensa de la vida, “en todas sus formas”. Por ello saludó que se iniciara lo que denominó en ese entonces un proceso que se destacó por su “alegría y respeto”, en el que se comprendieran las “identidades y diferencias” en esta alianza, de cara a la primera vuelta presidencial.

En contraste, Miranda se sumó a la campaña de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en tanto que integrantes de la colectividad verde como Lozano, se sumarían a la aspiración de la exalcaldesa Claudia López; y otros a la del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. De esta manera se empezó a configurar el panorama electoral, a falta de 38 días para que se adelante la contienda.

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