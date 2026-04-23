Paisa en Bogotá se mostró sorprendida con los precios de la comida: “Estoy enamorada, me quiero quedar”

La joven se enfocó en la comparación de precios y calidad de comida con su lugar de origen, asegurando que hay notables diferencias - crédito Sara Domínguez / TikTok

Una creadora de contenido de TikTok, identificada como Sara Domínguez, publicó un video en la popular red social tras visitar un café en Bogotá y calcular que lo pagado por un café, un sándwich y una arepa fue significativamente menor a lo que habría pagado por los mismos productos en Medellín.

Entre risas y asombro, la joven comparó estos precios con los de su ciudad: “En Medellín dos cafés valen $50.000”, relató en su video. Su reacción encendió las redes por el contraste percibido entre la capital del país y la ciudad paisa.

“Estamos en Bogotá y estamos impactados. Todo lo que hemos probado, increíble, pero lo que nos tiene impactados son los precios. Creo que todos los que vivimos en Medellín estamos demasiado mal acostumbrados a pagar cosas carísimas por poca calidad”, asegurando así que la comida en la capital del país no solo sabe mucho mejor, sino que representa un costo más bajo.

La mujer no solo se sorprendió con la estética de los cafés en Bogotá, sino con la buena atención y precios cómodos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La joven decidió referirse directamente a las diferencias en costos, asegurando lo siguiente: “Miren este sándwich: $14.000. Y la arepa, $11.000. Esto en Medellín nos sale: el sándwich a 38, la arepa, poniéndole bajito, 25, perfectamente. El latte por allá 18 en Medellín, acá como a 11”, mostrando su sorpresa por los notables cambios en los precios.

Del mismo modo, Domínguez se refirió a la atención en los establecimientos comerciales de la capital del país, asegurando que también hay un cambio, pues el personal se portó muy amable con ellos: “Mientras hacíamos este video nos trajeron una cortesía de arepa de chocolo. Ay, no los amo tanto. Estoy enamorada, me quiero quedar. Y la atención 10 de 10. Amamos al que nos atendió“, reiterando su buena actitud para el servicio al cliente.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que la reacción que ella tuvo debe ser similar a la de los extranjeros que visitan el país: “Yo creo que así se siente un gringo viniendo a Colombia”.

Los cafés de la capital del país tienen una fama positiva en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video de la joven ya cuenta con cientos de reproducciones y una gran cantidad de comentarios en las que se desató todo un debate sobre el incremento desmedido de precios en Medellín, al ser una ciudad visitada por tantos extranjeros.

Entre elogios a la oferta gastronómica bogotana, un usuario aseguró: “El café en Bogotá es de locos”, mientras que otro celebró los precios: “No es por nada, pero en Bogotá tienen comida deliciosa, se encuentra de todo a buenos precios”.

En medio de la conversación, varios paisas recordaron que “Bogotá solía ser más caro que Medellín” y compartieron experiencias propias: “Cuando llegué a vivir a Bogotá todo me pareció barato salir a comer”, demostrando así que no es percepción de unos pocos, puesto que el cambio en los cobros es notable.

Entre tanto, no faltaron reacciones en las que se animaba a la creadora de contenido a regresar a su ciudad: “No hagan esto, los precios empiezan a subir” y “Ay nooo, vuelvan a odiarnos por favor”, mencionando la rivalidad típica entre paisas y rolos.

En contraste, también hubo mensajes de bienvenida: “Siempre bienvenidos a la neverita que es la casa de todos, pasamos muy bueno en mi hermosa ciudad”, “Bienvenidos a Bogotá, espero la disfruten” y “Te voy a seguir solo por hablar y resaltar mi ciudad de la mejor manera”.

Las preparaciones capitalinas fueron exaltadas por los internautas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de todos los comentarios, también se destaca la experiencia de algunos bogotanos que decidieron irse a la capital antioqueña y también sintieron el impacto en su bolsillo: “Yo me mudé a Medellín ya casi hace un año, y me impresiona demasiado lo CARO que es comer en un lugar normal, y un restaurante rico sale por un ojo de la cara“.