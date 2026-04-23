Colombia

Petro reconoció que se ha equivocado en muchos nombramientos: “La mayoría de personas no las conocía”

El presidente afirmó que, aunque ha cometido errores en determinadas designaciones, su equipo de trabajo actual ha tenido un buen desempeño

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El presidente Gustavo Petro destacó el desempeño de su actual equipo de trabajo, aunque reconoció que se ha equivocado en ciertos nombramientos - crédito Ovidio González/Flickr/Presidencia
El presidente Gustavo Petro destacó el desempeño de su actual equipo de trabajo, aunque reconoció que se ha equivocado en ciertos nombramientos - crédito Ovidio González/Flickr/Presidencia

Durante el evento de entrega de 5.300 hectáreas de la Reforma Agraria, llevado a cabo en Puerto Boyacá, Magdalena Medio, el presidente Gustavo Petro reconoció que ha cometido errores al nombrar a varias personas en cargos de alto nivel en su administración. De acuerdo con la explicación que dio, no conocía a muchos de los funcionarios que han hecho parte de su equipo.

Y sí, hay que decirlo, me he equivocado en mucha gente que he nombrado. No soy mago. La mayoría de personas no las conocía antes”, dijo el primer mandatario en el evento.

Sin embargo, defendió el equipo de trabajo que tiene actualmente, destacando que, pese a las amenazas, riesgos y las dificultades que suponen sus funciones en los territorios, se han enfocado en velar por el bienestar y la justicia social de la población colombiana. A su juicio, los resultados de su labor se evidencian en la manera como la ciudadanía los acoge cuando están en las regiones.

“Nos encanta más que los campesinos y campesinas nos aplaudan y nos abracen, que la gente trabajadora nos dé su cobijo, a que nos aplaudan tres banqueros que no saben ni en dónde están parados”, aseveró el jefe de Estado.

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