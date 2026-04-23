La CAR protegerá 140.000 hectáreas de la cuenca del río Bogotá para frenar urbanización ilegal y cuidar el agua ante el fenómeno de El Niño

La llegada del Fenómeno de El Niño en 2026 amenaza con agravar los riesgos de desabastecimiento de agua e incendios forestales en la región - crédito @HamiBarrios / X

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para blindar ambientalmente cerca de 140.000 hectáreas en la cuenca del río Bogotá, con el objetivo de frenar procesos de urbanización ilegal y fortalecer la protección del recurso hídrico en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.

La iniciativa, según la entidad, responde tanto a la presión constante sobre el territorio como a la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, que podría agravar los riesgos de desabastecimiento de agua e incendios forestales en la región. El plan de la CAR contempla la delimitación física de 22 áreas estratégicas a lo largo de la cuenca del río Bogotá, priorizadas por su alta relevancia ecológica y la biodiversidad que albergan.

Las zonas, distribuidas en 28 municipios y el área rural de Bogotá, serán señalizadas con estructuras denominadas “mojones”, que permitirán identificar con claridad los límites de las áreas de conservación natural. La instalación de estos mojones facilitará el reconocimiento del territorio protegido, previniendo ocupaciones indebidas, urbanizaciones no autorizadas y otras actividades ilegales que amenazan los ecosistemas.

El plan de la CAR delimita 22 áreas estratégicas con mojones para identificar límites de conservación y prevenir ocupaciones ilegales - crédito CAR

El subdirector del Fondo de Inversiones Ambientales del Río Bogotá (Fiab) y de Infraestructura, Manuel González, explicó que el proyecto permitirá proteger el 44% de los bosques y áreas seminaturales de toda la cuenca, contribuyendo de manera sustancial a la conservación de los servicios ambientales.

Cada una de las coordenadas de las zonas delimitadas será registrada mediante GPS satelital, empleando el sistema oficial de coordenadas de Colombia. La precisión tecnológica brindará herramientas técnicas de referencia a las autoridades territoriales, facilitando labores de control, monitoreo y vigilancia en tiempo real.

Áreas prioritarias y ecosistemas en riesgo

La estrategia de blindaje abarca ecosistemas de alto valor, como páramos, áreas de conectividad, regiones clave para el abastecimiento hídrico y corredores biológicos fundamentales para especies como el oso andino. Las zonas cumplen funciones esenciales, desde la regulación del ciclo del agua hasta la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

La delimitación física permitirá a la CAR y a los municipios contar con bases sólidas para la gestión ambiental, evitando la fragmentación del territorio y frenando el avance de procesos de ocupación ilegal. La iniciativa, que demanda una inversión cercana a 50.000 millones de pesos, reafirma el compromiso de la entidad con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad de la cuenca, labor que ha sostenido durante 65 años.

La cuenca del río Bogotá enfrenta el mayor riesgo de desabastecimiento hídrico, afectando a más de 12 millones de personas ante la inminencia de El Niño - crédito CAR

Preparación ante el Fenómeno de El Niño

La decisión de la CAR llega en un momento en que los análisis técnicos del Ideam advierten sobre una alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026. Según estimaciones, existe un 61% de probabilidad de desarrollo del evento climático entre mayo y julio, cifra que podría superar el 90% entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la temporada de menos lluvias.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, subrayó la importancia de la articulación entre Gobierno Nacional y Distrital para anticipar los riesgos asociados al fenómeno. En una reunión reciente con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la directora del Ideam, se analizaron los escenarios de abastecimiento del sistema Chingaza, el sistema norte de Bogotá y las capacidades de las plantas Viesner y Tibitoc.

Galán enfatizó que, aunque la ciudad está mejor preparada que en años anteriores, no se puede bajar la guardia: “Estamos mejor preparados hoy, pero por ningún motivo podemos confiarnos y tenemos que trabajar conjuntamente frente al riesgo de la presencia de un fenómeno del Niño”. Además, se destacó la adquisición de equipos especializados para la atención de incendios forestales, un avance clave para responder a emergencias en zonas de abastecimiento hídrico.

Un esfuerzo conjunto busca frenar riesgos asociados a incendios, escasez y pérdida de servicios naturales mediante monitoreo satelital y restauración ecosistémica - crédito Ungrd

Carrillo reiteró que la sabana de Bogotá, como “corazón de Colombia”, requiere un esfuerzo conjunto y sostenido de cooperación entre gobiernos para proteger a la población de los impactos asociados a la crisis climática.

Riesgos, alertas y cultura de prevención

La cuenca del río Bogotá es considerada la más vulnerable del país ante escenarios de desabastecimiento hídrico, ya que soporta el suministro de agua para cerca de 12 millones de personas. Así lo advirtió el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, que hizo un llamado a empresas de servicios públicos, sectores productivos y ciudadanía a anticiparse y adoptar medidas preventivas.

Ballesteros instó a implementar Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (Pueaa), y a activar planes alternos de abastecimiento para evitar crisis similares a las de 2024. Según el funcionario, la probabilidad de un evento El Niño con intensidad superior a la del año pasado y prolongación hasta finales de 2026 exige acciones coordinadas y tempranas.

El director enfatizó que sería irresponsable descartar la posibilidad de racionamientos, pero también lo sería ignorar los riesgos crecientes: “No podemos seguir actuando cuando la crisis ya está encima. Eso es gestión reactiva y eso ya fracasó. Es momento de organizarse, articularse y prepararse para el fenómeno de El Niño”.

El monitoreo de las áreas protegidas se apoyará en GPS satelital y sistemas oficiales de coordenadas para reforzar la vigilancia en tiempo real - crédito Secretaría de Ambiente de Bogotá

La CAR, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca, avanza en proyectos como la exploración de pozos profundos, ampliación de la capacidad del embalse del Neusa y la recuperación de 330 microcuencas abastecedoras. Además, ejecuta programas de pago por servicios ambientales en alianza con organismos internacionales como la ONU, Másbosques y WWF.