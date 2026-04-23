Ministerio de Minas pondrá en marcha el cobro de la sobretasa en energía para fortalecer las finanzas de Air-e

El Ministerio de Minas y Energía anuncia una sobretasa de 8 pesos por kilovatio hora para usuarios de estratos 4, 5 y 6 y sectores industriales y comerciales en todo el país - crédito Air-e

El Ministerio de Minas y Energía anunció que publicará una resolución para poner en marcha el cobro de una sobretasa de ocho pesos por kilovatio hora en las facturas de energía eléctrica de usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como de sectores industriales y comerciales en todo el país.

La medida busca recaudar cerca de $235.000 millones en 2026, recursos que se destinarán a atender las deudas y obligaciones financieras de la empresa Air-e, responsable del suministro eléctrico en varias regiones, especialmente en el Caribe.

Una medida para estabilizar la situación financiera de Air-e

Según informó el Ministerio de Minas, la resolución que reglamentará el cobro de la sobretasa será publicada en los próximos días. El viceministro de Energía, Víctor Paternina, explicó que la decisión responde a la necesidad de aportar liquidez a Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y que enfrenta un pasivo superior a los $3 billones, de los cuales $2,2 billones corresponden a compromisos con el sector eléctrico.

Los recursos recaudados con la nueva tarifa permitirán atender obligaciones financieras de Air-e, la principal empresa eléctrica de la región Caribe - crédito @MinEnergiaCo / X

Durante su intervención en el 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, en Barranquilla, Paternina afirmó que el recaudo previsto de la sobretasa, si bien no cubrirá la totalidad del pasivo, constituirá un alivio fundamental para las finanzas de la empresa.

“Ese recaudo no va a cubrir todo el pasivo que tiene la empresa Air-e actualmente, pero sí va a ayudar, en gran medida, a atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, indicó el funcionario.

Alcance y aplicación de la sobretasa

La sobretasa de ocho pesos por kilovatio hora se aplicará a usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores industrial y comercial en todo el territorio nacional. El cobro se verá reflejado en la factura mensual y excluye a los estratos 1, 2 y 3, que se mantienen exentos de la medida.

De acuerdo con el viceministro, la decisión generó debate entre sectores económicos y ciudadanos, pero el Gobierno considera que el problema de prestación del servicio de energía en la región Caribe excede los límites regionales y constituye un desafío de interés nacional.

“Es un paciente que está en cuidados intensivos, que necesita caja y liquidez. Es importante entender que el problema de prestación del servicio de energía en la región Caribe no es un problema solamente de los costeños, sino que es un problema nacional”, agregó Paternina durante el encuentro.

El objetivo del Gobierno es recaudar cerca de $235.000 millones en 2026 para aliviar el pasivo de más de $3 billones que enfrenta Air-e - crédito Air-e

Contexto de la crisis y respuesta oficial

Air-e opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, zonas que históricamente han enfrentado dificultades en la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

El Gobierno nacional reiteró la urgencia de implementar soluciones para evitar un deterioro mayor en la seguridad energética del país, especialmente ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, que puede tensionar la demanda y afectar la generación eléctrica.

De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las deudas de Air-e con la cadena de generación ascienden a cerca de $2,2 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a compromisos con generadores térmicos.

“La compra de combustibles al mes corresponde a $1,5 billones. Es decir, nos están debiendo el valor que utilizamos para comprar combustibles durante un mes de generación a full carga”, señaló el dirigente gremial en diálogo con El Heraldo.

El paquete de medidas del Ministerio de Minas y Energía busca garantizar la continuidad del servicio y definir una hoja de ruta integral para Air-e - crédito @MinEnergiaCo / X

El Ministerio de Minas y Energía informó que la sobretasa forma parte de un paquete de medidas para estabilizar la situación de Air-e y mantener la prestación del servicio, mientras se avanza en la definición de una hoja de ruta integral para la compañía.

El viceministro Paternina subrayó que el Gobierno continuará respaldando a la Superintendencia de Servicios Públicos en la búsqueda de alternativas que permitan sostener la operación de la empresa.

El Ministerio de Minas y Energía reconoció que el diseño de la resolución aún se encuentra en ajuste y que la situación de la empresa requiere una intervención multidimensional.

El propio Paternina enfatizó que la resolución representa una medida de urgencia, mientras se estructuran otras acciones para afrontar el déficit financiero y los rezagos en inversión, calidad del servicio y pérdidas no técnicas. “Hay múltiples causas de este problema histórico y por ende no se debe estudiar una única solución”, sostuvo.