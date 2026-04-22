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Jhon Solís se consolida en Inglaterra y Birmingham ejecutaría su opción de compra

El mediocampista con proceso en selecciones Colombia llegará al Birmingham City

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Jhon Solís nació el 3 de octubre de 2004 y tiene 21 años. Debutó en Atlético Nacional, dio el salto al fútbol europeo en Girona, y ahora juega en el Birmingham FC - crédito @jhonsolis10/Instagram
Jhon Solís nació el 3 de octubre de 2004 y tiene 21 años. Debutó en Atlético Nacional, dio el salto al fútbol europeo en Girona, y ahora juega en el Birmingham FC - crédito @jhonsolis10/Instagram

El presente y futuro de Jhon Solís empieza a tomar forma en Inglaterra. El mediocampista colombiano, que llegó al Birmingham City en enero de 2026, no solo ha logrado consolidarse rápidamente en la Championship, segunda división del fútbol inglés, sino que ya habría convencido al club de ejecutar su opción de compra tras un rendimiento que ha superado expectativas.

El volante de 21 años aterrizó en el fútbol inglés procedente del Girona FC en condición de préstamo hasta final de temporada, en una operación que incluía una cláusula de compra obligatoria sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos. Sin embargo, a falta de confirmación oficial, todo indica que esas condiciones ya están prácticamente alcanzadas, lo que abriría la puerta a un traspaso cercano a los ocho millones de euros.

Jhon Solís
Jhon Solís en Girona FC participó en 61 partidos, jugó 1955 minutos, anotó un gol y dio una asistencia - crédito Girona FC

Un cambio que revitalizó su carrera

La salida de Solís del Girona representó más que un simple movimiento de mercado, fue un punto de inflexión. En España, el colombiano no logró consolidarse como titular habitual, acumulando minutos irregulares en dos temporadas y media. Participó en 61 partidos, jugó 1955 minutos, anotó un gol y dio una asistencia.

En contraste, su llegada a Birmingham le ha permitido encontrar continuidad y protagonismo. En apenas cuatro meses, ya suma 15 partidos disputados, 12 de ellos como titular, con más de 1.000 minutos en cancha, cifras que superan ampliamente su participación reciente en LaLiga.

Este crecimiento no es casual. La Championship, conocida por su intensidad física y ritmo alto, parece haber sido el escenario ideal para potenciar las condiciones del colombiano. Su despliegue físico, capacidad de recuperación y lectura del juego han sido determinantes para ganarse un lugar en el once titular.

El volante colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol europeo-crédito @BCFC/X
Jhon Solís suma 15 partidos disputados, 12 de ellos como titular, con más de 1.000 minutos en cancha - crédito @BCFC/X

El respaldo del técnico

Uno de los factores clave en el buen momento de Solís ha sido la confianza del entrenador del Birmingham, Chris Davies, quien no ha escatimado elogios hacia el colombiano.

El técnico ha sido claro al describir el impacto del jugador, aseguró que “está hecho para esta liga”, resaltando su adaptación al estilo competitivo del fútbol inglés.

Davies también ha destacado una de las principales virtudes del mediocampista: su capacidad para combinar talento con trabajo defensivo. En sus palabras, Solís “sabe jugar, pero también hacer todo el trabajo sucio”, haciendo referencia a su aporte en la recuperación de balón y los duelos físicos.

Las estadísticas respaldan esta apreciación. El colombiano ha logrado recuperar el balón en campo rival en más de 60 ocasiones, una cifra que refleja su importancia en la presión alta del equipo.

Jhon Solis con apenas 38 partidos en Atlético Nacional, será vendido al futbol europeo - crédito Colprensa
Jhon Solis jugó 38 partidos en Atlético Nacional, antes de ser vendido al futbol europeo - crédito Colprensa

Margen de crecimiento

A pesar del gran presente, en el Birmingham tienen claro que el techo de Solís aún está lejos. El propio Davies ha señalado aspectos a mejorar, como la rapidez en la toma de decisiones y la necesidad de jugar más a uno o dos toques, con mayor orientación ofensiva.

Este enfoque evidencia que el club no solo ve en él una solución inmediata, sino un proyecto a mediano y largo plazo. La intención es pulir su talento para llevarlo a un nivel superior, algo que podría incluso abrirle las puertas de la selección Colombia en el futuro cercano.

El contexto de la operación también juega a favor del Birmingham. El acuerdo con el Girona establecía que la compra sería obligatoria al cumplir un mínimo de partidos, condición que ya habría sido alcanzada por el mediocampista.

Para Jhon Solís, este movimiento representaría estabilidad y la posibilidad de consolidarse en un fútbol altamente competitivo, donde ya ha demostrado que puede marcar diferencias. Con pasado en Atlético Nacional y experiencia en Europa, Solís empieza a construir un perfil completo en lo físico, técnico y táctico.

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