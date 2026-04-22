Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

La Juventus empezó a incursionar en el fútbol colombiano, con el ingreso de una de sus academias a los torneos nacionales - crédito Colprensa

En los últimos años, algunos clubes del exterior empezaron a buscar talento en Colombia por medio de escuelas filiales, ya sea por alianza con otras escuadras o empezando desde cero con proyectos formativos para jóvenes en distintas regiones, para encontrar figuras de talla internacional.

Esa es la intención de la Juventus, que tiene una academia de fútbol desde hace más de 10 años en el país dando pasos agigantados para consolidar promesas del deporte, con proyección internacional, y ahora apostándole a llegar al ámbito profesional con su entrada a la Primera C.

De esta manera, la Vecchia Signora, una de las escuadras más poderosas en Europa, pisa con fuerza en el fútbol colombiano con una escuela que ya ha tenido éxito con jugadores que, en la actualidad, se encuentran en el exterior e integrando su plantilla con otros de buena experiencia.

Juventus entra a la tercera división

Desde 2015 inició el proyecto de Juventus Academy en Colombia, con una escuela en Bogotá y se amplió a Cúcuta y Bucaramanga, con las que encontraron toda clase de jugadores que le permitieron avanzar en un trabajo formativo completo, organizado lo que llevó a sus directivos a dar el salto a la Primera C.

Juan Manuel Bedoya, en rueda de prensa para presentar al equipo que competirá en el torneo de la Difútbol, reveló cómo se está organizando el campeonato, que entre 2026 y 2027 entrará en una fase transitoria para volver a ser profesional y así unificarse con los torneos de la Dimayor.

Este es el equipo con el que Juventus Academy empezará su travesía en la Primera C de Colombia - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

“Fue un gran ánimo que, dentro de la estructura del reglamento para este año de Primera C, aparezca esa conexión donde se busca que haya un torneo especial federado con los primeros treinta equipos”, dijo el presidente del club, a lo que añadió que “se está haciendo un muy buen trabajo desde la Dimayor, la Difutbol, Federación Colombiana de Fútbol, donde busca que la estructura tenga una gran responsabilidad, porque no podemos tener este tipo de estructuras de orden profesional si no estamos todos comprometidos”.

Bedoya también se refirió a la búsqueda de patrocinios y alianzas con el sector privado. “Necesitamos un desarrollo muy completo, profesional y responsable, donde las marcas se hagan presentes. Si las marcas creen que las instituciones deportivas se hacen presentes, es porque deben tener proyectos bien estructurados, organizados, están atraídas y ven un respaldo, una buena marca, infraestructura, una estructura de desarrollo que está desde la cabeza hasta todas las personas”.

Estos son los entrenadores de la Juventus Academy, encargados de los proyectos formativos del equipo en Bogotá - crédito Juventus Academy

“Sí están haciendo un muy buen trabajo entre nuestras instituciones y yo les ofrezco en toda oportunidad, de orden personal y profesional, que si necesitan marcas para que este tipo de sueños se puedan cumplir, cuenten con nosotros, porque somos clubes que tenemos la estructura, la visión, el desarrollo y la gestión para poder cumplir con esa Primera C”, añadió.

“La Primera C es una plataforma”

En charla con Infobae Colombia, el presidente de la Juventus Academy explicó cómo es el proceso formativo para armar la plantilla que afrontará la Primera C: “Tenemos proyectos que están divididos en cuatro fases. La primera es la de exploración, que son los más pequeños, después sigue la estructura regular que inclusive demanda la FIFA, que va de seis a doce para la etapa base, sigue la formativa hasta los dieciséis años y la de rendimiento hasta los veinte”.

“En este gran aniversario, se dio la oportunidad de podernos aliarnos con un grupo de trabajo que está al frente de este tipo de procesos de agenciamiento, contratación de jugadores y vemos que la Primera C es una plataforma que tiene la oportunidad de poder estar allí presentes“, agregó.

Juan Manuel Bedoya, presidente de la Juventus Academy, destacó el trabajo formativo para sacar jugadores al exterior y a otras escuelas - crédito Juventus Academy

El directivo destacó que cuenta con muchos jugadores que dieron el salto al exterior, uno de ellos hizo parte del fútbol profesional de Bolivia y otro que alcanzó a entrenar en la escuela de la Juventus en Italia: “Fue visto para hacer parte de la Juventus Residence Academy, donde los jóvenes tienen la posibilidad de elevar su rendimiento en Turín y actualmente ya está en la segunda división de Portugal con el equipo Vizela”.

“También hemos tenido jugadores más jóvenes que siguieron su proyecto en otras canteras que son profesionales en Colombia, como es el caso de Tomás Martínez, que estuvo incluso en los microciclos de selección Colombia sub-17, que acaba de ser campeona, y hoy en día está en Internacional de Bogotá. También tenemos jugadores que están en el exterior con becas universitarias, como es el caso de Nicholas McDougall. La MLS NEXT Pro nos ha abierto puertas para tener jugadores en esta división, que es la cuarta semiprofesional en el sistema MLS”, explicó.

Finalmente, el presidente de la Juventus Academy reveló la fecha para el primer partido en la Primera C: “Empezamos el torneo el martes (28 de abril) frente a Federico Valencia. Iniciamos como visitantes y esperamos que el próximo fin de semana del 1 de mayo tengamos la opción de debutar en nuestra sede principal, ubicada al norte de Bogotá, o la posibilidad de estar en el estadio municipal de Mosquera”.