Colombia

Gustavo Petro lanzó advertencia a pequeños empresarios por posible subida del salario mínimo: “La facultad es constitucional”

El jefe de Estado sigue insistiendo en que el aumento sería en respuesta a las tasas de interés interpuestas por el Banco de la República, pese a la crítica de los gremios por extralimitación de capacidades por parte del mandatario

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El anuncio de Petro provocó reacciones de rechazo por parte de la oposición y de la mayoría de líderes gremiales, incluida la Andi - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El anuncio de Petro provocó reacciones de rechazo por parte de la oposición y de la mayoría de líderes gremiales, incluida Acopi - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El anuncio de un aumento extraordinario del salario mínimo por parte del presidente Gustavo Petro como respuesta a un incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, sigue generando fuertes choques en el país.

De hecho, el jefe de Estado volvió a aparecer en la mañana del jueves 23 de abril para cuestionar la versión entregada por María Elena Ospina, presidenta de Acopi, sobre la falta de capacidad de Petro para ordenar el incremento extraordinario.

“El presidente podrá defender políticamente esa tesis, pero hoy él no tiene la facultad ordinaria para volver a subir ese salario mínimo a mitad de año por simple voluntad, porque la Constitución es muy clara y habla de un salario mínimo vital, sí, pero también exige la concertación y la fija en un periodo anual, y esa concertación ya se dio”, comentó la líder en diálogo con Caracol Radio.

Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro aseguró que sí cuenta con las facultades para defender el salario mínimo y el poder adquisito de los colombianos, además de enviar un claro mensaje a las pequeñas y medianas empresas.

El mandatario reconoció que serían las más afectadas aunque un nuevo incremento salarial, por lo que pidió a los propietarios acogerse a sus estrategia para fortalecer la producción local sobre las importaciones.

“La Constitución ordena salario vital y móvil y la cumplimos. La facultad es constitucional.Lo que le sugiero a los pequeños empresarios hacer es propiciar el pacto social que el gobierno propuso desde el principio para ampliar la producción, el trabajo y la equidad.A la pequeña industria en Colombia le interesa es tasas de interés bajas, energía eléctrica baja y demanda mayor por el incremento del ingreso de la sociedad”, señaló el presidente en su cuenta de X.

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