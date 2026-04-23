Colombia

Sergio Fajardo aseguró que “los dos candidatos de Petro” son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella y lo acusó de actuar como “candidato”

El candidato dijo también que el presidente Petro ya no actúa como gobernante sino como candidato político

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Risografía de un hombre canoso con traje y corbata azul hablando por un micrófono, flanqueado por dos hombres difuminados, con La Casa de Nariño naranja de fondo.
Sergio Fajardo aseguró que el presidente Gustavo Petro “tiene dos candidatos”: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en referencia a la estrategia política rumbo a las presidenciales de 2026- crédito REUTERS/Sergio Acero/Luisa González//Catalina Olaya/Colprensa

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó fuerte crítica al presidente Gustavo Petro, al asegurar que el mandatario está interviniendo en política y que, en la práctica, tiene “dos candidatos” para las próximas elecciones presidenciales: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Según Fajardo, Petro dejó hace tiempo de concentrarse en gobernar y pasó a actuar como un actor electoral permanente. “Creo que el presidente Petro dejó de ser gobernante hace mucho. Se volvió candidato”, afirmó durante la conversación.

El exalcalde de Medellín sostuvo que el jefe de Estado no solo está respaldando a Iván Cepeda, sino que también estaría elevando políticamente a Abelardo de la Espriella como parte de una estrategia para mantener la confrontación política en el país.

En esa confrontación, dije que el presidente Petro tiene dos candidatos, Cepeda y De la Espriella”, dijo Fajardo en entrevista con La FM. Para él, la lógica es sencilla: Petro necesita mantener viva la polarización para fortalecer su proyecto político.

Durante la entrevista, Fajardo afirmó que Petro “dejó de ser gobernante hace mucho” y que ahora actúa como un candidato permanente dentro de la contienda electoral- crédito @sergio_fajardo/X
Durante la entrevista, Fajardo afirmó que Petro “dejó de ser gobernante hace mucho” y que ahora actúa como un candidato permanente dentro de la contienda electoral- crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo recordó el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz con las Farc y aseguró que desde entonces la política colombiana se ha movido en una dinámica de enfrentamiento permanente.“Ahí fue cuando comenzó la polarización en Colombia”, señaló, y agregó que hoy el presidente estaría repitiendo esa fórmula.

Incluso citó una frase que atribuyó a Juan Carlos Vélez Uribe para explicar esa estrategia: “Haz que la gente se enoje y vote”. Bajo esa lectura, Fajardo considera que Petro busca que la contienda presidencial se reduzca a dos extremos: un candidato identificado con su proyecto político y otro ligado al uribismo más duro.

Sobre Iván Cepeda, aclaró que personalmente lo considera una persona seria, pero cuestionó el vínculo político que tendría con el actual Gobierno. “Las veces que he hablado con él, me parece un hombre serio, decente, tranquilo”, dijo.

Sin embargo, inmediatamente marcó distancia sobre su aspiración presidencial. “Las posibilidades que tiene están asociadas al presidente Petro. Es decir, el presidente Petro lo dijo recientemente en España, que su desafío político era que Cepeda gane las elecciones”, afirmó.

Durante un evento en Soledad, Atlántico, el presidente Petro respondió a las acusaciones de Álvaro Leyva, al recordar famosa frase de Sergio Fajardo - crédito Colprensa - Presidencia
El exalcalde de Medellín cuestionó que el presidente, según dijo, esté “haciendo campaña por Cepeda” y usando la polarización como herramienta política - crédito Colprensa - Presidencia

Fajardo aseguró que eso significa que el mandatario está “movilizando toda la estructura del Estado” para favorecer esa candidatura, algo que considera impropio de un presidente.

Está haciendo campaña por Cepeda, y está haciendo daño a Colombia”, afirmó. También cuestionó que, según él, Cepeda no quiera exponerse a ciertos debates públicos porque tendría que responder por la gestión del actual Gobierno.

Por eso no quiere ir a los debates”, dijo. En paralelo, Fajardo cree que Petro también fortalece a Abelardo de la Espriella porque le sirve como antagonista ideal en una eventual segunda vuelta.

Durante la entrevista le preguntaron directamente si el presidente estaría “inflando” políticamente a De la Espriella porque sería el rival que más le conviene enfrentar. La respuesta fue que sí existe esa lógica de confrontación. “Lo que quieren es polarización”, insistió.

Fajardo también criticó las declaraciones de Petro sobre un supuesto fraude electoral y advirtió que ese discurso genera tensión institucional. Recordó una entrevista del presidente en España en la que, según dijo, aseguró que “en Colombia siempre ha habido fraude”.

Fajardo también defendió la recolección de más de dos millones de firmas para frenar una eventual asamblea constituyente y proteger la Constitución de 1991- crédito REUTERS/Sergio Acero
Fajardo también defendió la recolección de más de dos millones de firmas para frenar una eventual asamblea constituyente y proteger la Constitución de 1991- crédito REUTERS/Sergio Acero

A partir de eso, planteó un escenario preocupante si los resultados electorales no favorecen al petrismo. “Si no ganan, entonces qué va a pasar aquí. No lo va a respetar”, afirmó.

Según Fajardo, ese mensaje busca mantener a la ciudadanía en confrontación permanente. “Está creando discordia. Está haciendo que la gente se enoje”, sostuvo.

También criticó las amenazas recurrentes de una asamblea constituyente y aseguró que el presidente usa esa posibilidad como una forma de presión política. Por eso, explicó que junto con otros sectores están impulsando una recolección de firmas para proteger la Constitución de 1991 durante dos periodos presidenciales.

La meta, según explicó Edna Bonilla en la misma entrevista, es conseguir “más o menos dos millones” de firmas. La propuesta busca impedir una asamblea constituyente y defender que las reformas necesarias se hagan dentro de las reglas actuales.

Para Fajardo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: un presidente que, en lugar de gobernar, está concentrado en la pelea política. Y por eso insiste en que la disputa electoral ya comenzó desde la Casa de Nariño.

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