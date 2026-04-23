Colombia

Ciudadano estadounidense generó polémica al pedir que legalicen la prostitución en Medellín: “Por eso es que los hombres vienen acá”

Una grabación difundida en redes sociales intensifica la discusión pública al señalar que la economía turística depende, en gran medida, de viajeros que buscan experiencias orientadas a la vida nocturna y el ocio en la capital del Antioquia

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El turista estadounidense sostiene que el turismo en Medellín depende en gran parte de los llamados passport bros, viajeros asociados al turismo sexual - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video
El turista estadounidense sostiene que el turismo en Medellín depende en gran parte de los llamados passport bros, viajeros asociados al turismo sexual - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

Un ciudadano estadounidense quedó en el centro de la polémica tras la viralización de un video en el que afirmó que el turismo en Medellín depende en gran medida de los llamados “passport bros” y propuso legalizar la prostitución y el turismo sexual.

El video, difundido por la cuenta en X Iberian America, muestra al extranjero —cuya identidad no ha sido confirmada— sosteniendo que la llegada de visitantes a la capital antioqueña está condicionada por quienes buscan relaciones sentimentales o experiencias ligadas al turismo sexual.

El debate en redes sociales se intensificó después de que el protagonista declarara: “Si no quieren que los passport bros estén aquí, ¿cierto?, cambien las leyes. Cambien las leyes. Es muy sencillo. Ustedes legalizaron la prostitución. Tienen a todas estas mujeres saliendo, ¿verdad?, para ofrecerse y ofrecer sus servicios, ¿sí? Por eso es que los hombres vienen acá”.

En el video, el hombre interpeló a los guías turísticos locales que han manifestado su rechazo a este tipo de visitantes, argumentando que proyectan una imagen negativa de la ciudad. No obstante, aseguró que siente afinidad por Medellín y que ha vivido “bastante tiempo” allí.

El visitante afirma que solo un cambio en las leyes podría restringir la llegada de passport bros a la capital antioqueña - crédito Captura video
El visitante afirma que solo un cambio en las leyes podría restringir la llegada de passport bros a la capital antioqueña - crédito Captura video

La polémica se agudizó al escucharle afirmar que “no es una ciudad turística tradicional. Es una gran ciudad metropolitana, a pesar de ciertos problemas. Si eliminas la vida nocturna, el turismo se vendrá abajo. Puede que a algunos no les importe, pero hoteles, Airbnbs, restaurantes, clubes, guías turísticos y muchas personas que dependen de esto verán afectado su sustento”.

En sus palabras, el estadounidense insistió en que Medellín enfrenta un “verdadero problema” para consolidarse como destino de turismo convencional, especialmente para familias. Señaló que los turistas que arriban suelen ser “nómadas digitales” y ‘passport bros’, mientras que, según él, las familias estadounidenses no eligen la ciudad por el estigma asociado tanto a Medellín como a Colombia.

En un momento del video, recordó: “Incluso mi propia familia no vendría por el estigma asociado a Medellín y a Colombia en general. Esos son hechos”.

De acuerdo con el protagonista del video, la capital antioqueña ofrece atractivos para quienes buscan vida nocturna, fiestas y relaciones sentimentales, pero carece de propuestas para el turismo vacacional tradicional. Para el público regular, añadió, “esta ciudad no tiene mucho para ofrecer en términos de turismo, y por eso ahora la ciudad tiene un verdadero problema entre manos”.

Entre los puntos más polémicos, el hombre sostuvo que, si la vida nocturna desapareciera, sectores como hoteles, hospedajes temporarios, restaurantes y clubes “verán afectado su sustento”, al igual que los guías turísticos y otros trabajadores que dependen de esa dinámica.

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