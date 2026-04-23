Gobierno ordenó trasladar con urgencia $25 billones de los fondos privados a Colpensiones

El Gobierno exigió a las administradoras privadas de fondos de pensiones el traslado de unos 25 billones de pesos en ahorro acumulado de afiliados que han migrado a Colpensiones durante los últimos meses.
La transferencia deberá realizarse en dos etapas: el 50% en un máximo de 20 días y el resto en los 10 días siguientes, de acuerdo con el nuevo decreto expedido por el Gobierno Petro.
El instrumento legal especifica que el traspaso podrá concretarse utilizando dinero en efectivo o inversiones admitidas por Colpensiones.
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