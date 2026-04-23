Murió una chef en hotel de Cartagena tras sufrir graves quemaduras en accidente laboral: esto se sabe

La explosión ocurrió cuando la víctima intentó encender un samovar usando etanol en una zona turística de Cartagena- crédito red social X

Las quemaduras de tercer grado que sufrió Glebys del Carmen Acosta Monroy mientras laboraba como cocinera en un hotel de la zona insular de Cartagena terminó en tragedia que conmocionó a la comunidad local.

El accidente ocurrió el domingo 19 de abril en Tierrabomba, a orillas del mar, cuando la mujer de 57 años encendió un samovar que, según versiones preliminares, provocó una explosión debido a la presencia de etanol.

El fuego envolvió rápidamente a la trabajadora, causándole lesiones graves en el rostro, brazos y piernas, y afectando más de la mitad de su cuerpo.

A pesar de la rápida atención médica que recibió en el lugar, fue necesario su traslado al Hospital Serena del Mar, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos durante varios días.

El accidente dejó quemaduras de tercer grado en más del 50 % del cuerpo de Glebys Acosta, según fuentes oficiales - crédito Alcaldía de Cartagena

La madrugada del jueves 23 de abril la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó su fallecimiento y el traslado de su cuerpo a la morgue de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla, tras la respectiva inspección judicial realizada por Criminalística.

La comunidad y el sector hotelero de la región han quedado impactados por el hecho, mientras los peritos forenses esperan la llegada de los familiares de la víctima.

Las autoridades, por ahora, no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias específicas del accidente, aunque las versiones recabadas coinciden en la explosión del samovar como detonante.