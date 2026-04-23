Colombia

Juliana Guerrero tendría hasta tres camionetas y nueve hombres de protección: Daniel Briceño ‘estalló’

La joven, señalada de obtener títulos universitarios de manera irregular, cuenta con un robusto esquema de seguridad que fue solicitado por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

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El caso Guerrero revela omisiones y dudas sobre la validez de títulos y certificaciones requeridas para el cargo de viceministra - crédito Colprensa
La gerente Angie Rodríguez aseguró que a Juliana Guerrero se le otorgó un esquema de protección de manera rápida - crédito Colprensa

Juliana Guerrero sigue en el ojo del huracán. Además de ser señalada de haber gestionado de manera irregular su titulación como contadora pública y como tecnóloga en gestión contable, es criticada por contar con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de que no es servidora pública.

De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, la joven cuenta con un robusto esquema de seguridad: tendría a su disposición entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve hombres de protección, que se le asignan según las circunstancias de riesgo que se presenten en las regiones que visita, entre ellas, el Cesar.

“Parece que llega la primera dama de la nación, con una caravana que se destaca por donde pasa. La pregunta es: ¿por qué Juliana Guerrero, sin ser funcionaria pública, tiene esa cantidad de escoltas? (sic)”, cuestionó el comunicador y columnista colombo-italiano.

El periodista y columnista Jacobo Solano aseguró que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero consiste en entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve escoltas - crédito @JACOBOSOLANOC/X
El periodista y columnista Jacobo Solano aseguró que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero consiste en entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve escoltas - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño criticó el esquema que tiene Juliana Guerrero, advirtiendo que hay otras personas en el país que enfrentan peligros por su labor, como los líderes y lideresas sociales, que corren el riesgo de ser asesinados.

En su publicación en X, cuestionó directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por gestionar y entregar un esquema de seguridad a la joven.

3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”, aseveró.

El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero - crédito @Danielbricen/X
El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero - crédito @Danielbricen/X

Dos nombramientos y una solicitud de protección para Guerrero: todo en un mismo día

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la UNP, Rodríguez se pronunció sobre la polémica, que volvió a estar en el radar gracias a declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. La funcionaria aseguró que a Guerrero se le brindó un esquema de seguridad de manera ágil, sin ser servidora pública y sin que se comprobara que su integridad y su vida corrían riesgo.

El señor Augusto, en su momento, sí fue así, rapidito, para sacarle las medidas a Juliana Guerrero (...). Entonces, el señor Augusto, de la UNP, para unas cosas sí es ágil, para otras no”, aseveró Rodríguez, en diálogo con la revista Semana.

Al respecto, el director de la UNP recordó que fue la misma funcionaria la que solicitó que se le otorgara protección a Juliana Guerrero. Llevó a cabo el trámite el 6 de marzo de 2025, cuando fungía como directora del Dapre, enviando una carta dirigida a Augusto Rodríguez, en la que pidió la inscripción de la joven en el programa de prevención y protección.

En video, Augusto Rodríguez detalla las medidas de seguridad asignadas y responde a los cuestionamientos sobre la actuación de la UNP - crédito UNP

A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo para ese entonces, en dicha solicitud, la propia doctora Rodríguez expone un listado de links de los que se supone se derivan los riesgos que, a su juicio, ameritaban la asignación de protección. Curiosa contradicción”, dijo.

El funcionario advirtió que ese mismo 6 de marzo de 2025, “ocurrieron cosas inusitadamente veloces”. Primero, a través de la Resolución N° 0312, el Ministerio del Interior nombró a Juliana Guerrero secretaria Ejecutiva de Despacho del titular de la cartera, Armando Benedetti. Después, mediante otro acto administrativo, la joven también fue designada como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior.

Según la gerente del Fondo de Adaptación, Juliana Guerrero acumula un vasto poder dentro del Gobierno nacional, a pesar de que actualmente no ostenta ningún cargo en la administración del presidente Gustavo Petro.

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero tiene poder en varias entidades del Gobierno, a pesar de que no tiene ningún cargo en la administración - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero tiene poder en varias entidades del Gobierno, a pesar de que no tiene ningún cargo en la administración - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Controla el Fondo Colombia Paz, controla el Dapre, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto”, afirmó Angie Rodríguez en entrevista con Semana.

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